Tras el el crimen del turista británico, reclaman de urgencia una "ley antimotochorros"

Noticias Relacionadas Por decreto, el gobierno envió al Congreso la convocatoria a sesiones extraordinarias

Tras la muerte del turista británico, asesinado en la puerta de su hotel en la Ciudad de Buenos Aires, durante un intento de robo, diputados presentaron el proyecto para pedir que la "ley antimotochorros" se trate en el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación.

El dramático hecho ocurrió alrededor de las 11 la mañana del sábado 14 de diciembre a metros de la puerta del Hotel Faena, situado en Marta Salotti 445, cuando dos turistas ingleses fueron interceptados por al menos dos asaltantes que circulaban en moto y tenían otro vehículo de apoyo. Allí, ambos recibieron disparos y quedaron tendidos en el piso. Matthew Gibbard (50) recibió un disparo mortal, mientras que su hijastro, Stefan Zone (28), pudo sobrevivir pese a los impactos de bala.

El presidente, Alberto Fernández, se refirió al homicidio y dijo que se trató de un "hecho atroz" que no se debe "tolerar". Además, pidió ser "inflexibles" frente al delito. El proyecto presentado, que lleva la firma de los diputados Luis Petri (UCR), Fernando Iglesias (PRO), Lucas Incicco (PRO), Alejandro García (PRO) y Ezequiel Fernández Langan (PRO), propone la modificación del artículo 163, 167 y 20 del Código Penal de la Nación y aumentar los mínimos de las penas, fundamentalmente del robo para que no puedan acogerse, por ejemplo, a la suspensión del juicio a prueba, para que las condenas sean de cumplimiento efectivo y no sean excarcelables.

Quién era Matthew Gibbard, el turista británico asesinado en Puerto Madero

“En la actualidad, en caso de ser atrapado por las fuerzas policiales, una persona que ha perpetrado un hecho de estas características debe enfrentar una imputación de hurto o robo simple, figuras que, por el monto de sus penas mínimas y máximas, permiten en muchos casos que los jueces concedan la excarcelación a estos delincuentes, generando en la sociedad toda, pero sobre todo en las víctimas, una justificada sensación de impunidad”, explica el texto.

Además, prevé la inhabilitación de cinco a 10 años para manejar una moto y la inhabilitación perpetua para quienes sean reincidentes. “Cuando se trate de delitos cometidos utilizando una motocicleta, automotor u otro tipo de vehículo deberá imponerse inhabilitación especial para conducir de cinco (5) a diez (10) años. En caso de reincidencia la inhabilitación especial para conducir será perpetua”, sostiene el escrito.

El video del momento del fatal asalto a los turistas ingleses en Puerto Madero

En esa línea, el proyecto de ley busca que la ley de tránsito prevea “la denegación de la licencia para conducir motocicletas a aquellas personas que registren antecedentes penales por delitos dolosos contra las personas o contra la propiedad” que se hayan cometido utilizando una moto.

El radical Luis Petri, uno de los legisladores firmantes, sostuvo: “Le pido al presidente Alberto Fernández que incluya el proyecto de Ley Antimotochorros en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso. Necesitamos que esa ley, que modifica el Código Penal y la Ley de tránsito para desalentar este tipo de delitos, se apruebe cuanto antes”, señaló.

“Como dijo el presidente (Alberto Fernández) es un hecho atroz, que debe ser inmediatamente esclarecido”, dijo la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, al referirse a la labor realizada por las fuerzas de seguridad, que calificó de “encomiable”. El mandatario dijo, por su parte, "que no se debe tolerar" y que hay que ser "inflexibles" frente al delito.

A.G./ D.S.