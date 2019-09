Sturzenegger cargó contra el programa fiscal y las inconsistencias del macrismo

por Patricia Valli

Con un extenso análisis y culpas al manejo fiscal, el ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger presentó un paper en la institución Brookings, un think tank con sede en Washington, Estados Unidos.

“Si bien la herencia macroeconómica recibida por el Gobierno no fue ideal, no se la puede culpar por los resultados”, concede en el capítulo de “lecciones aprendidas” el ex presidente del Banco Central. Tampoco lo atribuye a la mala suerte, si bien la sequía llevó a una pérdida del 2% del PBI.

“Al final, la culpa recae en las políticas decididas: el deterioro de la polítca fiscal en primer lugar y, después, la elección de apostar por un crecimiento de corto plazo, aun a costa de las instituciones monetarias y la inflación”.

Revisado después de las PASO, el escrito de Sturzenegger señala que las elecciones primarias fueron un fuerte golpe para el Gobierno y aumentaron la incertidumbre. “Con Macri en apariencia encaminándose a una derrota en las urnas, el final de los cuatro años estuvo marcado por una aceleración de la inflación y una devaluación, ya que el cuadro monetario otra vez pareció incierto”.

Sobre las Lebac, en tanto, reconoció que hubo controversias pero consideró que el riesgo estaba en cómo cancelarlas. En el escrito, señala que hubo errores en el desarme.

Los controles de capitales volvieron en las últimas semanas. Pese a que el BCRA siguió los pasos del Ejecutivo al eliminar restricciones –las últimas con la llegada de Nicolás Dujovne–, Sturzenegger reconoció que las medidas hicieron más difícil leer la inflación por el efecto de la entrada de capitales.

El profesor de la Universidad de San Andrés sostiene que el gradualismo fue una decisión política más que económica. Los riesgos de mayor deuda o un “evento crediticio” estaban claros, repasa uno de los dos firmantes del acuerdo con el FMI, que se anunció como “precautorio”, por US$ 57 mil millones.

Sturzenegger marca inconsistencias entre el programa de reducción de la inflación y las necesidades fiscales, que llevaron a cambios en las metas de inflación y correcciones en el acuerdo con el FMI. “¿Fue la meta de inflación demasiado rápida y agresiva?”, se pregunta el ex funcionario.

Salida. Con el recuerdo de la conferencia del 28 de diciembre de 2017 en la que anunciaron una meta del 10% de inflación para 2018 ya convertido en ‘meme’, el economista indicó que en la antesala de ese día, el Tesoro quería desacelerar la baja de inflación por motivos fiscales y Finanzas pedía vencimientos más cortos para las Lebac, mientras que otros miembros del gabinete querían menores tasas de interés, todos desafíos para la política del Central.

Por su parte, Macri había decidido cambiar las metas de inflación aunque el “leitmotiv del Banco Central había sido que un cambio de meta quiere decir no tener una meta”.

Para cuando llegó la conferencia del 28D, el Presidente había decidido cambiar al presidente del BCRA si era necesario, relata en tercera persona Sturzenegger sobre su salida.

Después llegan las críticas a Luis Caputo, su sucesor en el BCRA, por una baja excesiva de la tasa de interés y las intevenciones en el mercado cambiario, que “generaron dudas sobre la política monetaria”, asegura el economista y ahora también consultor.