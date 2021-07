El reclamo de Cecilia Nicolini a los fabricantes rusos de Sputnik V: "Todavía estamos esperando"

Las demoras en la llegada de la vacuna rusa contra el Covid-19 a la Argentina no solo fueron motivo de disputa en nuestro país. El reclamo por la falta de dosis, sobre todo del Componente 2 de la Sputnik-V, llegaron también a Moscú. Así se desprende de un correo electrónico de Cecilia Nicolini, asesora en materia de salud del presidente Alberto Fernández, a Anatoly Braverman, director del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).

En el mail de Nicolini a Braverman, enviado el 7 de julio pasado y difundido este jueves 22 de julio por Carlos Pagni en el diario La Nación, la funcionaria denuncia una "situación crítica" por la falta del segundo componente de Sputnik-V, vacuna aprobada en 69 países.

La veracidad de la carta fue confirmada hoy por la propia funcionaria en diálogo con Radio Con Vos. "Por supuesto, esa carta existe y es parte de las comunicaciones con la Federación Rusa en el marco de las negociaciones por la compra y envío de la vacuna", dijo la asesora en Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos, conducido por Ernesto Tenembaum.

La vacuna rusa, una de las primeras en llegar al país, fue aplicada sobre todo a personas mayores en las primeras etapas de la campaña de inmunización. La firma de más acuerdos (Sinopharm, Astrazeneca y la reciente donación de Moderna) permitió acelerar la vacunación, pero las demoras en el suministro ruso no ayudaron a completar el esquema para muchas personas, algunos de ellos entre los más vulnerables al virus.

Por eso, Cecilia Nicolini en su misiva afirma que "todavía estamos esperando un mínimo de componente 2 para completar al menos los tratamientos de personas con más de 90 días de intervalo mínimo".

Cecilia Nicolini con el presidente Alberto Fernández.

Los reclamos de Cecilia Nicolini a Rusia

"Fuimos super proactivos para encontrar una solución a las dificultades que tuvieron con esto, pero no pudimos tener siquiera el mínimo. Necesitamos urgentemente al menos un millón de dosis para inocular a adultos mayores este fin de semana", reclama Cecilia Nicolini. En el mail, la asesora recuerda además que todavía está pendiente la entrega de más de 18 millones de dosis, 13 de ellas del componente 2.

Para presionar a los rusos, la funcionaria comenta que Argentina acaba de "firmar un decreto presidencial" que "nos permite firmar contratos con empresas americanas y recibir donaciones de los Estados Unidos". En esa línea, menciona la ventaja de que esas vacunas están aprobadas para uso en menores de 18 años. "Pedimos a tu equipo un protocolo de pediátricos, para poder hacer un estudio acá, pero aún no recibimos nada", reprocha la carta.

Nicolini luego menciona también las demoras de un estudio iniciado en enero para investigar las combinaciones de vacunas Sputnik-V y Astrazeneca. "Hemos iniciados estudios propios", comenta la funcionaria sobre los ensayos realizados en Argentina, precisamente motivados por la falta de componente 2 de la vacuna rusa.

En diciembre de 2020, viajamos a Rusia junto a @carlavizzotti y especialistas de @ANMATsalud para traer las primeras vacunas. Hoy, con el arribo del 8vo. vuelo con Sputnik V, la Argentina suma más de 4.800.000 dosis.



Hagamos que el esfuerzo valga la pena.#CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/1XEyZptDiM — Cecilia Nicolini 💚 (@cecilianicolini) March 23, 2021

Richmond y la producción local de Sputnik-V

Cecilia Nicolini destaca que la producción local de la vacuna rusa —desarrollada por la empresa Richmond de Marcelo Figueras con el nombre de "Sputnik Vida"— "fue un gran paso para ambos". Incluso, agrega, el presidente Alberto Fernández "participó del lanzamiento, esperando por más de dos horas".

"Estamos muy contentos y apoyamos a Richmond", sostiene la funcionaria, que a continuación reprocha que los resultados no hayan estado disponibles antes del 9 de julio, Día de la Independencia en Argentina. "Esperábamos que estuvieras especialmente encima de este tema", le reclama Nicolini a Braverman. "Era el único y más importante pedido del presidente Fernández y una vez más fue una decepción para él y para el país", completa.

La funcionaria menciona además que "alguien de tu equipo de producción está pidiéndole a Richmond que le pida al Ministerio de Salud el cobro de las dosis producidas aquí". "No podemos cambiar nuestro contrato, mucho menos teniendo un intermediario local. Podría ser un enorme problema político y de opinión pública para todos si cambiamos una letra del contrato original", explica luego.

El presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, junto a Carla Vizzotti y Cecilia Nicolini.

Sobre este punto, Nicolini protesta porque "nunca fuimos oficialmente informados por ustedes, con quien tenemos el contrato, para que estudiemos esta opción". "Recuerden que pudimos firmar el contrato en primer lugar porque el RDIF es una entidad controlada por el Estado Ruso, por lo que fue un acuerdo entre estados".

"Podemos recibir y recoger vacunas donde digan: Moscú, Beijing, Seúl, Bombay, incluso Buenos Aires. Pero el pago y las responsabilidades por eventuales indemnizaciones son entre nosotros y RDIF. Incluso permitimos a Richmond importar la mayor parte de la producción sin impuestos (millones de dólares). Firmamos estas excepciones con buena voluntad, entendiendo que las dosis serían entregadas a nosotros", agrega.

"Reconocemos tu trabajo duro, el compromiso con Argentina y todo el trabajo que hemos hecho juntos. Pronto se publicará un nuevo estudio sobre eficacia (de las vacunas), efectividad después de seis meses y respuesta a las nuevas variantes (de Covid-19). Respondimos siempre e hicimos todo lo posible para que Sputnik-V sea un gran éxito, pero nos están dejando con muy pocas opciones para seguir luchando por este proyecto. Además, como mencioné una vez, estamos enfrentando persecuciones legales como funcionarios por estas demoras, lo que pone en riesgo nuestro Gobierno", completa Nicolini sobre el final de la carta.

"Por favor, trabajemos juntos en una solución real y posible. Podés contar con nosotros. Esperando tener noticias tuyas pronto, lo mejor, Cecilia", firma Nicolini.

Chile aprobó el uso de la vacuna Sputnik-V contra el Covid-19

La carta completa de Nicolini a Rusia en inglés:

Dear Anatoly

As I mentioned today we are again in a very critical situation. We were hoping that after the conversation we had with you, Carla, Kirill and I a couple of weeks ago, things would be more straight forward. But they even worsened.

We are still waiting for a minimum amount of C2 to complete treatments at least to the people with more than 90 days of minimum interval. We were super proactive in finding a solution to the difficulties you had with this, but we couldn’t even have the minimum. We need urgently at least 1 Million to inoculate elderly people this weekend. We shared with you the excel with the minimum required several times.

We still need to receive the pending doses of C1 as well. As per the contract there are still remaining 18.734.185 doses (5.5M C1 + 13.1M C2). We are still waiting for the schedule for July deliveries that you agreed to send in that call too. We didn’t receive it. We can even think at some point to receive more C1 than C2, or think about new strategies, but urgently we need some C2. At this point the entire contract is at risk to be publicly cancelled. We understand the shortage and production difficulties some months ago. But now, 7 months after, we are still very behind, while we are starting to receive doses from other suppliers in a regular basis, with schedules that are fulfilling.

Moreover, we just issued a presidential decree that enables us to sign contracts with American companies and receive donations from the US. Proposals and deliveries are for this year and also include pediatrics which is another vantage. We asked your team to share a protocol for pediatrics so we could run a study here but we still didn’t receive anything. Also we are still waiting for the vaccine cocktail results with Astra, but I guess it’s still on going since January that you informed us about this. We have started studies on our own.

Finally, local production was a big step for both of us. Our President participated even in de launching, waiting for more than 2 hours. We are very happy and supportive with Richmond. We only asked to have the first results before July 9th which is a very important date for us, Independence Day, which means a lot. Richmond sent the first doses to pass quality control in June 16th. We have been told that this process would take between 10 and 15 days. It’s July 7th and is still not ready and will not be ready for the 9th as the President kindly asked, following the days needed. Doses are in Russia for more than 21 days now... we hoped that you would be specially on top of this, was the only and most important request from President Fernandez, and again a disappointment for him and the country.

I would like to add, that someone of your production team is asking Richmond to ask the Ministry of Health to invoice and receive the full payment for the doses produced here. As you can understand, we are not able to change our contact, and even less having a local intermediary in this and paying a grossing up for taxes. Could be a major political and public opinion problem for all of us if we change a letter from our original contract. We are always eager to find solutions but we were never officially informed by you, with whom we have the contract, to study this option. I asked for a call about this several days ago and informed about our situation. But still no official proposal was informed. Remember that we were able to sign a contract in the first place because the RDIF and Human Vaccine are entities controlled by the Russian State, so it was a state-to-state agreement. We justified this with all the proofs and papers that you provided. We can receive and pick up vaccines wherever you say: Moscow, Beijing, Seoul, Bombay, even Buenos Aires. But payment and responsibilities regarding indemnities and production are between us and Human Vaccine/RDIF. We even moved a step further allowing Richmond to import the bulk with no taxes (millions of dollars). We signed these exemptions in good will and collaborative way, understating that are doses to be deliver to us.

I know your hard work, the commitment Kirill has with Argentina, and all the work we have done together. Soon, a new study will be published in a peer-to-peer review magazine about efficacy, effectiveness after 6 months and response to new variants. We responded always doing everything possible for Sputnik V to be a major success, but you are leaving us with very little options to continue fighting for you and this project! And as I also mentioned once, we are facing legal prosecution due to these delays as public officials, putting at risk our government.

Please, lets work together on a real and possible solution. You can count on us.

Looking forward to hearing from you soon.

Best,

Cecilia

FF