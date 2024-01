Vallaron el Hotel Libertador por una protesta social contra Javier Milei

La organización social Somos Barrios de Pie realizará una movilización frente al Hotel Libertador, donde se aloja el presidente Javier Milei desde octubre pasado, en la época de la campaña. Por ese motivo, este viernes el edificio amaneció vallado y custodiado por un fuerte operativo de la Policía Federal y el Jefe de Estado debió modificar su agenda debido a la protesta.

La marcha del movimiento que conduce el dirigente Daniel “Chuky” Menéndez fue convocada como forma de reclamo por "la falta de alimentos en los comedores comunitarios". Los manifestantes se dirigirán al hotel ubicado en Avenida Córdoba al 690 de la Ciudad de Buenos Aires tras realizar "una nueva ronda de ollas vacías" frente a la sede del Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovelo.

Además, no descartaron manifiestarse en la Quinta Presidencial de Olivos, en Vicente López, lugar al que Milei se mudará este fin de semana, y "a las casas de los funcionarios", según anticiparon desde la organización social.

"Ya se desarrollaron rondas simbólicas en las puertas del ministerio a finales del año pasado, con el objetivo de denunciar el crecimiento abrupto de la población en los barrios populares del país que hoy en día no están pudiendo garantizar alimentos para sus hogares", remarcaron en un comunicado.

Desde el Gobierno prevén que se trata de una "actividad pequeña" y que no habrá mucha gente participando de la movilización. Sin embargo, anticiparon que se activará el "Protocolo de mantenimiento de orden público" que se viene utilizando en las últimas manifestaciones y se sigue desde el centro de monitoreo de la Policía Federal.

En las protestas anteriores que se registraron en el Ministerio de Capital Humano, se trató de una marcha reducida, de entre 50 y 100 personas, que caminaron alrededor del edificio. De manera preventiva, los uniformados colocaron vallas de contención frente al Libertador, en la esquina de Córdoba y Maipú.

Debido a la protesta, el mandatario libertario debió posponer su salida rumbo a Casa Rosada y se retrasó su traslado.

Una protesta constante

La demanda no es nueva y los movimientos sociales vienen haciendo rondas simbólicas desde fines de diciembre. Al respecto, Norma Morales, coordinadora nacional de Barrios de Pie y secretaria adjunta de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) afirmó: "Vamos a seguir con nuestras compañeras cocineras mostrando las ollas vacías porque este ajuste es criminal, la inflación galopante no tiene límites".

“La ministra de Capital Humano no dio la cara en ningún momento. No se dignó a recibirnos y reniega de la construcción de cualquier tipo de diálogo", agregó la dirigente bajo la consigna "El Hambre No Espera".

"Es muy fuerte ver como a miles de pibes de los diferentes barrios populares les falta para comer y que la única respuesta por parte del Gobierno sea el silencio y la apatía. Es hora de que empiecen a traer soluciones a los problemas y dejen de mirar para el costado", cerró.

