Waldo Wolff se defendió y apuntó a Alberto Fernández: "Tiene tuits con insultos a las mujeres"

Envuelto en una fuerte polémica por sus dichos, catalogados como "misóginos" en medio del escándalo de las visitas a Olivos, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, se defendió de las acusaciones y apuntó contra Alberto Fernández: "El Presidente tiene tuits con insultos a las mujeres".

En diálogo con LN+, el legislador opositor manifestó: "Las diputadas han denunciado a Fernando Iglesias pero yo me auto denuncié. Quiero felicitar a las mujeres, por la defensa que hicieron. Ahora las invito a que todas las que lo hicieron con compromiso y convicción me acompañen para trabajar en contra de verdad de la misoginia y el machirulismo. Tenemos un Presidente de la Nación que tiene estos tuits con insultos a las mujeres".

"Yo pedí disculpas, siendo un humilde diputado y me sometí a la justicia. Quiero que el Presidente pida disculpas por estos tuits, quiero que me acompañe la CGT, (la titular del INADI) Victoria Donda, (la ministra de las Mujeres) Elizabeth Gómez Alcorta, y las 15 que denunciaron a Iglesias para probar que no se trató de una operación política. Que el Presidente de la Nación esté utilizando este caso. Él tiene insultos a las mujeres".

En ese sentido, comentó. "Estas ultimas 48 horas han sido una locura, estamos hablando de un tuit mientras en Argentina hay 2.5 millones de pobres nuevos. Yo me voy a hacer cargo del tuit como me hago cargo de todo. Por el lenguaje de Twitter entiendo que alguna gente este tuit le pueda haber parecido desafortunado, yo les pido disculpas".

"Pero quiero aclarar que ese tuit no fue contra persona alguna, es irónico. Yo hablo de la economía.... si alguien entendió otra cosa. Yo no tengo antecedentes de misoginia ni machirulo. No me referí a Florencia Peña nunca. Jamás hable de ella. Florencia Peña estuvo el Olivos el día 28; el tuit es del 27. Es imposible que haya hablado de Florencia Peña, aún nadie sabia que habia estado en Olivos", expresó Waldo Wolff.

Ingresó a Diputados el pedido de suspensión de Iglesias y Wolff por el escándalo con Florencia Peña

Asimismo, el diputado nacional afirmó: "Me auto denuncié. Quiero que se investigue si yo puedo viajar en el tiempo. Dejemos de ser funcionales al kirchnerismo, dejemos de hablar de frivolidades porque esto es lo que quieren".

"Empecemos a hablar de la campaña de los problemas de le gente, es todos juntos con María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Facundo Manes, Diego Santilli recorriendo la provincia de Buenos Aires", añadió Wolff.

Victoria Donda aseguró que el INADI "acompañará" la denuncia de Florencia Peña contra Fernando Iglesias

Y continuó: "Alberto Fernández dijo que prefería 10% más de pobre que 100 mil muertos, y estamos hablando de mi tuit en vez de hablar de que premió a quien preside la mesa de la pobreza y la lleva como candidata a la provincia de Buenos Aires".

"Hoy el enemigo que tenemos afuera es el autoritarismo, el que se abraza con Irán, Venezuela, Nicaragua... que promueve un régimen como el de Formosa. No estuvieron cuando fuimos a Formosa donde le sacaban los chicos a las mujeres. No vio ni el INADI ni la secretaria de derechos humanos", concluyó.

ED