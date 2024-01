Ana Obregón, sobre las acusaciones por la fundación de su hijo: "Todo lo que he prometido, lo he hecho"

Ana Obregón se encuentra inmersa en una desagradable controversia relacionada con las finanzas de la Fundación Aless Lequio. La reconocida actriz y presentadora española enfrenta acusaciones de no haber cumplido su promesa de donar el dinero derivado de la venta del libro "El chico de las musarañas" a la mencionada organización. Con pesar, Ana refutó tales alegaciones, y la entidad emitió un comunicado contundente en su respaldo, afirmando que los derechos de autor se han donado efectivamente a la fundación. Con este asunto resuelto, Ana se vio obligada a esclarecer la situación respecto a los ingresos generados por las notas exclusivas que brindo en el último tiempo.

El caso Obregón proyecta miedos e ilusiones sobre la subrogación de vientres

Después de brindar las explicaciones, Ana manifestó su angustia y no pudo mantener la cordura al respecto. "Cuando pasó lo de mi hijo, podría haberme dedicado a llorar o me podría haber suicidado, pero no lo hice porque quería ayudar a que ninguna madre jamás en España pasara el infierno que yo pasé por perder a un hijo, por eso nuestra fundación está totalmente enfocada a un tipo de cáncer muy agresivo que solamente afecta a niños y jóvenes, que es el Sarcoma de Edwing", dijo en su último posteo de Instagram.

Ana Obregón junto a su hijo, Aless.

"En 2023 hemos donado 130 mil euros para investigar a nivel europeo y otros 30 mil euros a otra fundación. Todo esto está teniendo un resultado espectacular. Estamos aportando nuestro granito de arena para salvar vidas. Ahora mismo estamos trabajando con dos ensayos que vamos a financiar el año que viene", continuó con un notable malestar.

Notablemente enojada, la actriz y presentadora confesó que pensó en "dejarlo todo". "Parece ser que ayudar a los demás es un delito, no lo entiendo", ha exclamado. "Todo el mundo sabe que llevo 40 años trabajando. Todo el mundo sabe que yo he mantenido económicamente a mi hijo desde que nació hasta su entierro. Que para intentar salvarle, me tuve que ir a Nueva York porque en ese momento en España no había cura. No sabes el dineral que es estar ocho meses en Nueva York, los médicos, la quimoterapia... Por eso, la fundación también va a ayudar a familias que no puedan, que lo necesiten. Yo he tenido la suerte de haber tenido dinero. ¿Tú crees que después de haber hecho todo eso, voy a sacar dinero de la fundación o voy a utilizar la fundación para un bien propio? ¡Pero es de locos!", se defendió enérgicamente en sus redes sociales.

Ana Obregón explicó punto por punto sus "promesas"

Ana Obregón decidió abordar detalladamente lo ocurrido, punto por punto, con el objetivo de preservar la reputación de la fundación de su hijo y evitar cualquier mancha en su nombre. "Yo prometí donar y he donado, y sigo donando", ha dicho, poniendo como ejemplo los 7.000 euros que obtuvo tras sortear un bolso que había heredado de su madre. "Me da rabia decir que he donado dinero mío, que parece que vas de qué buena eres, pero no. No es porque sea buena o sea mala es que cuando se pone en duda la labor que hago... no por mí, sino por los demás y por mi hijo. No sabéis lo que me duele porque la fundación tiene el nombre de mi hijo y desde que mi hijo falleció quiero honrarle con todo lo que haga. Yo tengo la conciencia muy tranquila", ha asegurado.

Al borde de las lágrimas, dijo que ya tiene cubierto "el cupo del daño y el dolor" y que no quiere llorar más por esta "chorrada que es mentira" porque "lo verdaderamente importante es lo que he llorado por mi hijo y sigo llorando".

JCCL