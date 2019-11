por Ernesto Ise

Bernard Arnault es el hombre más rico de Francia y ocupa el tercer millón más grande del mundo según su número de noviembre de la revista Forbes. Tiene una fortuna de $ 106,000 millones de dólares , "solo" cuatro mil millones menos que Jeff Bezos . Su nombre es sinónimo de marcas de lujo y hoy lunes finalmente la neblina de la nube : Arnault ha arrebatado a los Estados Unidos un ícono de lujo con la venta estadounidense . Que en son muchos son bien pocos. Estados Unidos es un líder tecnológico, pero tiene sentido que países como Francia e Italia impriman y exporten a la moda, el país que Donald Trump nunca ha podido equipar. Megabilletera en hombre y por $ 16.2 mil millones de dólares , la famosa Tiffany & Co. Es una marca francesa y, por lo tanto, Arnault suma "una estrella" a su marca de banda que une al holding Louis Vuitton Moët Hennesy, del cual este hombre de 70 años ha estado con su familia en un 47 por ciento.

Un taxista, clave de tu imperio. El inicio de Bernard Arnault de la participación de empresas de las que es conocido y resumido en sus primeros informes del próximo hombre. Si Christian Dior era una marca asociada con Francia pero cualquier otro producto que produce este país, entendí que había algo para explotar.r. Todo éxito en Nueva York. Arnault se sube a un taxi y consulta al taxista con Pompidour (entonces presidente de Francia); La respuesta del taxista fue que no sabía que estaba cerca del otro francés, Christian Dior. Seguramente también en la cabeza de este empresario se combinará con otras variables además de esta respuesta, pero cuando Arnault se debió a una de las marcas emblemáticas de la moda francesa - y mundial - en 1984, esta explicación de la repetición en cada entrevista. Además, a veces , consideraba que su mayor error era la "falta de olfato" para un negocio que propuso: comprar acciones de Microsoft en los primeros días de esa compañía. “No la vi, siempre me arrepentí de no haberlo hecho”, Hablo en un elegante francés en un extenso informe a Paris Match en los '80 cuando nunca comencé a llamar la atención dentro e ir a Francia para comprar Dior.

Un error inolvidable. Si esto es "error", redirigirá su horizonte al mundo del mundo es otra historia. Arnault furgoneta y lujo de la Mano y facturan Hasta ubicarlo En Una posición de privilegio que le permitio hoy marca específica Un Nuevo con la compra zarpazo Tiffany & Co . La oferta pública inicial que se realizó hace un mes fue de $ 14.5 millones; finalmente fueron $ 16.200 millones. Así Arnault resume en esta joyería que durante 182 años ha sido el estandarte de una casa norteamericana en la que tiene un catálogo que incluye, entre otros, Dior, Louis Vuitton, Fendi, Bulgari, Givenchy, Don Pérignon.

Si alguien responde qué guía el sentido del olfato comercial de Bernard Arnault , él puede ser uno: “¿Por qué las marcas como Louis Vuitton y Dior tienen éxito? En ambos entran en conflicto con los aspectos que quieren ser contradictorios: son eternos y, a veces, incluso ubicuos en el nivel más alto de la modernidad. Tal como están las cosas, la frase que universaliza Tiffany & Co "Los diamantes son para siempre" aún menos por hoy si escriben "Les diamants sont éternels".