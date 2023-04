Brooklyn Beckham, el heredero de Victoria y David que eligió otro camino

A pesar de ser el hijo de los famosos David y Victoria Beckham, Brooklyn Beckham construyó su propia trayectoria y se convirtió en una figura reconocida por sus propios méritos. Desde una edad temprana, se esforzó por trabajar duro y perseguir sus propios sueños, alejándose de la idea de ser considerado un niño mimado que vive solo de la fortuna de sus padres.

En la actualidad, como chef, alcanzó una exposición sobrevalorada, la cual es criticada tanto por sus "colegas" como por los usuarios de las redes sociales. Estos cuestionan sus técnicas culinarias, su falta de atención al detalle, los costos desmedidos de sus platos y hasta la falta de higiene en su entorno. En cuanto a su vida personal, su matrimonio con Nicola Peltz, heredera del magnate Nelson Peltz, le valió rispideces con sus padres y un sinfín de especulaciones mediáticas.

Brooklyn Beckham construyó una carrera por mérito propio

Brooklyn Beckham, el primogénito de David y Victoria Beckham, exploró diferentes opciones en sus 24 años de vida. En sus inicios en la gastronomía, sus padres lo incentivaron a comenzar a trabajar desde los 15 años como barista en una cafetería de Londres, para que pudiera comprender la importancia del trabajo y el valor del dinero.

Paralelamente, a esa misma edad, el heredero obtuvo su primer trabajo como modelo, al ser elegido para protagonizar la portada de la revista "Man About Town". Desde entonces, apareció en reconocidas publicaciones como Vogue China, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, T: The New York Times Style Magazine y Dazed Korea, por nombrar algunas.

Brooklyn, David, Victoria Beckham y Nicola Peltz.

En 2017, anunció que estudiaría fotografía en la Parsons The New School for Design de Nueva York. Dos años después, realizó una pasantía con el renombrado fotógrafo Rankin, donde adquirió habilidades adicionales que sentía que aún necesitaba perfeccionar. Desde entonces, publicó varios libros con sus obras y trabajó con reconocidas marcas como fotógrafo.

Recientemente, lanzó Cookin 'With Brooklyn, un reality show en el que se documenta su camino hacia convertirse en chef profesionalmente. Aunque reconoce que aún tiene un largo trecho por recorrer, está decidido a perseguir su objetivo con diligencia.

Las críticas a la carrera de chef de Brooklyn Beckham

Hace tiempo, el hijo mayor de Victoria y David Beckham fue el blanco de críticas contundentes por sus creaciones culinarias. Algunas de sus recetas son demasiado simples, mientras que otras requieren ingredientes extremadamente caros, lo que las hace inaccesibles para la mayoría de los británicos, especialmente en vista del aumento del costo de la vida.

"No soy un chef profesional, en absoluto. Nunca dije eso. Yo nunca diría eso. Obviamente, mi padre [el futbolista retirado David Beckham] sabía lo que hacía desde muy joven. Solo me encuentro cocinando, durante ni siquiera tres años", se defendió en una entrevista con su esposa en su canal de YouTube.

Además, otra polémica se despertó cuando The Daily Mail aseguró que en uno de sus episodios del reality, Brooklyn gastó más de 100.000 dólares para reclutar a 60 personas que lo filmaran mientras preparaba un sándwich.

"Es inaudito, es el tipo de personal que esperarías en un gran programa de televisión", dijo un alto ejecutivo de televisión al New York Post.

Nicola Peltz, la heredera que robó el corazón de Brooklyn Beckham

Desde que se conocieron, Brooklyn y Nicola escribieron una historia de amor que los mantiene unidos y felices como una pareja joven y exitosa, a pesar de que muchos no creían en la verdadera naturaleza de su amor.

La pareja se conoció en un evento donde compartían amigos. Su primera aparición juntos fue en la fiesta de Halloween organizada por Leonardo DiCaprio. Aunque muchos dudaban de la duración de su relación, la pareja anunció su compromiso en el día en que David y Victoria Beckham celebraban sus 21 años de matrimonio.

"Prometo ser el mejor esposo y padre algún día", publicó Brooklyn en Instagram. A raíz de ello, Nicola se mostró muy enamorada desde el momento en el que se dio a conocer su relación. "Me has hecho la chica más afortunada del mundo", dijo cuando él la pidió en matrimonio.

Nicola Peltz, la heredera que robó el corazón de Brooklyn Beckham. Fuente: AFP

Después de haber pospuesto su boda debido a la pandemia, finalmente pudieron celebrar su unión el viernes 8 de abril de 2022 en Palm Beach. En una exclusiva zona, se construyó las elegantes carpas blancas con ventanales de cristal para la ocasión. La pareja se casó según el rito judío, como era el deseo de la novia y su familia.

Nicola y Brooklyn siguen siendo una de las parejas jóvenes y exitosas más destacadas del mundo de la Jet set. Desde su matrimonio en abril de 2022, siguieron adelante con sus exitosas carreras y lo comparte con sus seguidores en las redes sociales.

Sin embargo, algunos medios de comunicación dieron a conocer sobre algunas tensiones entre la pareja y la familia Beckham después de su boda. Aparentemente, los padres del joven, David y Victoria Beckham, se sintieron un poco decepcionados por ciertas decisiones que la pareja tomó durante la planificación de la boda, sobre todo entre la influencer y la diseñadora.

Sin embargo, en las últimas semanas esos rumores se desactivaron, ya que en el cumpleaños de Victoria, fueron vistos todos juntos y celebrando la vida. Por ende, la pareja parece estar concentrada en su amor y en su futuro juntos.

