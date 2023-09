Néstor Grindetti se casó con Karina Spalla en medio de la campaña

En medio de la campaña electoral, Néstor Grindetti, candidato a gobernador bonaerense por Juntos por el Cambio, se casó con Karina Spalla, la funcionaria porteña con quien está en pareja hace más de 15 años. Según del entorno de Grindetti, fue un evento tranquilo donde participaron familiares y amigos.

La ceremonia al aire libre se realizó en un espacio ubicado en el partido bonaerense de Pilar. Entre los invitados se encontraron el candidato a jefe de Gobierno Jorge Macri junto a su esposa, la periodista María Belén Ludueña; su exrival en la interna bonaerense, Joaquín de la Torre, y funcionarios de Lanús.

A través de las diversas imágenes que publicaron en redes sociales los asistentes, se puede apreciar que luego del evento se realizó una fiesta, que contó con un show en vivo de Patricia Sosa. Los videos que circularon mostraron a la pareja bailando el tema italiano Felicità en una pista metalizada adornada con un techo compuesto por numerosas bolas de espejos.

Los videos del casamiento de Néstor Grindetti y Karina Spalla

Grindetti (68) y Spalla (55) están en pareja hace más de 15 años. El actual intendente de Lanús fue durante ocho años ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires durante los mandatos de Mauricio Macri como jefe de Gobierno. Allí es donde conoció a su prometida.

Ambos se casaron por segunda vez y tienen dos hijos de una pareja anterior. La boda que se llevó a cabo este fin de semana estaba planificada desde hace poco más de un año.

Quién es Karina Spalla

Desde el 2019, tras ser designada por Horacio Rodríguez Larreta, Spalla se desempeña como directora del Instituto de Formación Política y Gestión Pública, que depende del Ministerio de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y antes fue legisladora porteña. Además, tiene una consultora de recursos humanos, es coach ontológica, profesora de aeroyoga y creó Conciencia Astral, un espacio en el que despunta sus conocimientos de astrología.

La exlegisladora porteña acompañó a su actual esposo durante la campaña para las PASO con un perfil bajo. En ese sentido, tras la victoria de Grindetti sobre Diego Santilli en la interna de Juntos por el Cambio, Spalla celebró el triunfo con cinco imágenes de ambos tomadas en distintos momentos.

"Sólo cinco fotos de las tantas de esta campaña que empezó como una aventura cuando me dijiste: ‘Ahora soy yo el que voy a ser gobernador’", escribió la funcionaria porteña. "Me dio vértigo, pero no me moví un centímetro, ni descuidé un detalle para andar este camino! ¡Y seguimos, y allá vamos! Orgullosa de vos y tu triunfo que también es el triunfo de muchos", agregó.

"Dicen que es un lío mezclar la familia y el trabajo, más en una campaña política, yo creo que tienen razón. Pero no somos convencionales, somos tan distintos, y te amo tanto tanto que solo agradezco nuestras historias juntos", concluyó en aquella ocasión.

