El Festival de Venecia cerró con un único latino premiado

La octagésima edición del Festival de Venecia se inició con polémicas y termina consagrando a Poor Things, de Yorgos Lanthimos, que se perfilaba como una de las favoritas por las buenas críticas y la aceptación general que venía cosechando. En cuanto a las polémicas, no terminan de quedar atrás, porque a la hora de hacer el balance de lo que sucedió en estas dos semanas, aún reverberan las participaciones de Woody Allen, Roman Polanski y Luc Besson, que eclipsaron la controversia inicial: el reemplazo de la película de apertura. Challengers, el último filme de Luca Guadagnino fue la elegida, pero por cuestiones relacionadas con las huelgas promovidas por los sindicatos de guionistas y el de actores de Estados Unidos, fue reemplazada por Comandante, de Edgardo de Angelis.

No era una instancia fácil, pero las críticas no se apiadaron, entorpeciendo un camino que no se perfilaba muy sencillo.

Pablo Larraín en el set de El Conde, donde retrata al dictador Pinochet en una comedia de terror.

De este lado del Atlántico, el interés no era menor, ya que el anuncio de que Santiago Mitre se sumaría al jurado encargado de entregar el León de Oro, presidido por Damien Chazelle –director de Babylon, La la land, Whiplash), colocó por un rato la bandera del cine nacional en lo más alto. Lo mismo puede decirse de la participación de Laura Citarella como jurado de la sección dedicada a las óperas primas, que este año fue para Lee Hong-Chi, por Love Is a Gun. Poco a poco el desfile de estrellas y la visualización de películas empezó a ganar terreno y los pertinentes debates en torno a la cancelación o la separación de la obra del autor empezaron a ceder ante las visualizaciones de las esperadas películas.

Santiago Mitre integró el gran jurado del Festival de Venecia.

Es sabido que la curaduría de Venecia es un poco más intransigente que la de Cannes, más avocada a proponer una mirada desmarcada de las exigencias de la industria. Entre las principales películas en competición había biografías de famosos, como Ferrari, de Michael Mann y protagonizada por Adam Driver; o Priscilla, la biopic dirigida por Sofia Coppola cuya protagonista Cailee Spaeny ganó como mejor actriz. El Maestro, película dirigida y protagonizada por Bradley Cooper sobre Leonard Bernstein, de alguna manera condensó el clima general de Venecia, porque suscitó algunas discusiones acerca de la pertinencia de la caracterización planteada por Cooper y el equipo de maquillaje, pero también atrajo mucha atención por el reconocido nombre de su director, quien finalmente no se apersonó en La Mostra. La primera participación de Fincher en el Festival, con The Killer, era otro de los atractivos, sin dudas.

Cailee Spaeny en Priscilla, papel con el que ganó como mejor actriz de Venecia 2023.

Latino ganador. También se presentaron títulos con temáticas y abordajes más periféricos, como La bête, de Bertrand Bonello que indaga en el transversal tema de la inteligencia artificial o Lo capitano, de Matteo Garrone, que se mete con las migraciones de África a Europa y que dio a Garrone el León de Plata y a su actor Seydou Sarr, el de mejor actor joven. Por su parte El Conde, mereció para su director, el chileno Pablo Larraín, el premio al mejor guión original. Esta película relata en tono de comedia de terror, la figura del dictador chileno Pinochet, caracterizado como un vampiro.

Peter Sarsgaard ganó la copa Volpi como el mejor actor protagónico, por Memory.



Entre todas estas películas y nombres, Yorgos Lanthimos no era uno más. Había sido convocado dos veces en Venecia: en 2011 ganó el Mejor Guión por Alps, y con The Favourite ganó el gran premio del jurado. Su cine contiene su propio pulso y es reconocido por generar atmósferas inquietantes, en las que el espectador va comprendiendo de a poco qué es lo que está sucediendo.

Poor Things, protagonizada y producida por Emma Stone venía recogiendo críticas que coincidían en la madurez narrativa y el eficaz despliegue técnico que esta osada historia ofrece. Y de Venecia, Lanthimos se va con el León de Oro, el premio mayor del Festival. Esta “Frankenstein en clave feminista”, como se pudo leer más de una vez, es el octavo largometraje del realizador griego, quien empieza a sonar como uno de los candidatos a disputar con ventaja el Oscar 2024.