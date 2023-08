Meghan Markle está en medio de una fase de muchos cambios en su vida. Rumores sugieren que está contemplando un regreso a su carrera profesional luego de mudarse con el Príncipe Harry a Malibú. Mientras dejaba atrás proyectos como el podcast Archetypes de Spotify, mantiene una sólida relación con Netflix. Después de la emisión del documental Harry y Meghan, la pareja tiene como objetivo la producción de una película que adapte una novela a la pantalla grande.

Además de todo esto, surge una nueva iniciativa por parte de la actriz. Después de una pausa de tres años en las redes sociales, creó una cuenta de Instagram nuevamente, aunque aún no está verificada. En el pasado, se había informado que por razones de privacidad no planeaban involucrarse en el mundo de los creadores de contenido, pero parece que esta situación ha cambiado.

A pesar de no haber compartido ninguna fotografía personal ni tener una imagen de perfil, la estadounidense ya acumuló una base de seguidores que supera los 100 mil. Todos ellos esperan con ansias ver qué elección hará la actriz para su primera publicación. A lo largo de estos años, Markle se transformó en una figura pública, generando tanto amor como controversia entre distintos sectores de la audiencia.

Las ganancias que podría llegar a obtener Meghan Markle

Es posible que utilice su "feed" para revelar un aspecto más auténtico y cercano a sus seguidores. Sin embargo, si decide tomar el camino de la influencia digital, como madre de Archie y Lilibet, podría obtener ganancias de hasta un millón de euros al colaborar con diversas marcas. Las especulaciones acerca de una presunta crisis financiera en su matrimonio podrían disiparse gracias a las considerables sumas que la joven podría acumular.

Ahora, Eric Schiffer, un especialista en redes sociales, habló con la ABC y aseguro que la Duquesa de Sussex debe ser prudente en la elección de las marcas con las que colabore, dado su estatus como miembro de la Familia Real británica. Según él, "las marcas deben estar alineadas con sus convicciones políticas y sociales".

Por otro lado, Kent Moore, otro experto en la materia, mencionó que "ella inmediatamente se ubicaría entre las diez influencers mejor remuneradas a nivel mundial. Su situación es excepcional debido a su estatus como celebridad, actriz y miembro de la realeza. Las marcas podrían buscar asociarse con ella para campañas a largo plazo, con múltiples publicaciones e incluso apariciones personales. Estos acuerdos podrían fácilmente superar los 12 millones de dólares e incluso llegar a los 20 millones de dólares".

En realidad, la protagonista de Suits ya estaría en conversaciones con diversas empresas de lujo que desean contar con su promoción. Aunque se había anunciado su regreso a las redes sociales en 2022, pasó un año más hasta que Markle finalmente se aventuró en esta plataforma. Queda por ver si Harry también decide seguir los pasos de su esposa en esta dirección.

Harry explota sus traumas con un nuevo proyecto: una película sobre la muerte de un padre en un accidente

El príncipe Harry y Meghan Markle producirán una película de Netflix después de comprar los derechos de una novela sobre la muerte de un padre en un accidente automovilístico. Se cree que los duques de Sussex pagaron casi US$ 4 millones por la novela romántica Meet Me At The Lake, de la ex periodista convertida en autora Carley Fortune, pero los conocedores de la realeza coinciden en que el nuevo proyecto podría molestar al príncipe Guillermo, hermano de Harry.

El príncipe Harry y Meghan Markle, juntos, sonrientes y lejos de los rumores de crisis matrimonial

Los duques de Sussex adquirieron los derechos de una "historia de amor impresionante sobre dos extraños que se unen cuando se necesitan" que vendió 37.000 copias solo en la primera semana de su lanzamiento en mayo, pasado.

Con grandes paralelismos con la vida del príncipe británico y la actriz estadounidense, rata temas que incluyen el trauma infantil por perder a un padre en un accidente automovilístico, la salud mental y la depresión posparto. Además, tiene "escenas de sexo candentes" y "uso de drogas" y se desarrolla cerca de la ciudad canadiense de Toronto, donde Meghan vivía cuando comenzó a salir con Harry.

Desde que se anunció el nuevo proyecto, muchos en el Reino Unido notaron que la novela comparte similitudes sorprendentes con las propias vidas del príncipe y la duquesa, como la muerte de la madre del príncipe Harry, la princesa Diana, en un accidente automovilístico en 1997, y cómo Meghan habló sobre la depresión posparto. Este proyecto puede resultar "catártico" para el duque, dijo la terapeuta estadounidense Sally Bayer.

El libro "no es la historia de Harry y, con suerte, ofrece cierta distancia para él de su realidad de haber perdido a su amada madre en circunstancias similares", dijo la experta a The Mirror, pero agregó que procesar el trauma a través del arte "puede ser catártico y curativo" debido a cómo canalizar emociones en su propio trabajo puede ayudar a "dar sentido a los eventos y recuerdos dolorosos".

"Crear una respuesta artística a la tragedia es una forma de transformar el duelo. Sin embargo, dependiendo de qué tan cerca deba trabajar en este proyecto, también es probable que Harry despierte recuerdos y emociones profundamente dolorosos", abundó. El príncipe necesitará "inmenso coraje y vulnerabilidad para volver a visitar un dolor tan profundo", agregó, y continuó: "por lo que creo que todavía tiene un trauma y una tristeza sin resolver".

La experta espera que este proyecto ayude a Harry, pero opina que podría ejercer más presión a su tensa relación con su hermano mayor Guillermo, príncipe de Gales: "Puede tensar temporalmente las relaciones con su hermano, quien seguramente pensará que Harry todavía está minando la narrativa de su familia en busca de su propio contenido sensacional". El heredero "puede sentir que las coincidencias en este proyecto confrontan públicamente heridas profundas de su infancia", opinó.

