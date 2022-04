Anne Hathaway: "El concepto de que ‘detrás de todo gran hombre hay una gran mujer’ me enoja bastante"

WeCrashed es una miniserie dramática basada en el podcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork de Wondery que habla sobre la empresa inmobiliaria que brinda espacios de trabajo compartidos para empresas tecnológicas y que se estrenó en la plataforma de Apple Tv+.

En este contexto y en exclusiva con RePerfilAr, nos comunicamos con la actriz Anne Hathaway, quien protagoniza la miniserie junto a Jared Leto. “Es un montón de responsabilidad interpretar a una persona real, quería ser justa y contar la verdad pero también es importante no juzgar a los personajes que interpretamos”, disparó la actriz.

“Hablando con todas las personas que conocieron a Rebekah, ella creía en todo lo que decía. Hay pureza y dulzura en ella y un deseo real de querer hacer el mundo un mejor lugar”, aseguró la protagonista de la miniserie.

“El concepto de que ‘detrás de todo gran hombre hay una gran mujer’ me enoja bastante así que cuando leí el guión pregunté si iba a ser la historia de Jerry y si yo iba a interpretar a la segunda banana, porque no estoy interesada en ello. Ellos me dijeron que tenían la intención de explorar a Rebekah con mucho tiempo de pantalla y por eso me anoté en este proyecto”, concluyó Hathaway.

Mirá el tráiler de "WeCrashed"

La historia del fenómeno "WE" llega a la pantalla chica de la mano de Apple TV+ y con los protagónicos de Jared Leto en la piel de Adam y de Anne Hathaway como Rebekah Neumann, esposa del empresario y prima de la reconocida actriz

