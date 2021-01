Perdió un embarazo en un centro de aislamiento: "Me asistieron cuando había perdido a mí bebe"

La historia de Zunilda Gómez generó conmoción en las redes sociales luego de que la mujer formoseña publicara que perdió su embarazo estando en un centro de aislamiento para pacientes con coronavirus en Clorinda. "Yo fui sana y perdí todo ahí adentro", aseguró la mujer que estaba embarazada de tres meses.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Zunilda Gómez, la mujer que perdió su embarazo por estrés en un centro de aislamiento, quien habló sobre la pérdida de su embarazo, la situación que se vive dentro de los centros de aislamiento y el rol del Gobierno de Gildo Insfrán en la pérdida del embarazo.

“A mi familia y a mí nos llevaron al hotel Embajador por ser contactos estrechos de una persona con covid. Cuando ya íbamos a salir porque cumplimos con los días, mi marido da positivo pero nunca le muestran el resultado”, aseguró Gómez, quien luego dijo que estuvieron aislados desde el 19 de diciembre hasta el 22 de enero y que pasó por 5 hisopados con resultado negativo.

“Tuve que dejar solos a mis hijos en el hotel por más de 12 horas porque me estaba desangrando y me podía morir. Solamente me dieron asistencia médica cuando ya había perdido a mi bebé y era tarde”, afirmó Zunilda. Luego de perder su embarazo, la mujer retornó hasta el centro de aislamiento como si nada hubiera pasado. Asimismo, la joven contó que no recibieron ningún tipo de acercamiento por parte del Gobierno provincial encabezado por Gildo Insfrán.

“No le quise avisar nada a mi marido, que se encontraba aislado en otro centro, para no hacerlo sentir mal”, dijo Gómez con respecto a la comunicación que mantuvo al día siguiente con su esposo.