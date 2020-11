Argentina.gob.ar hackeada: cibercriminales secuestraron 50 gigas de información

Hackers aseguran haber comprometido la información del sitio oficial Argentina.gob.ar y proponen al Gobierno argentino negociar las acciones futuras. Es que el sitio desde donde el Ejecutivo da cuenta de la gestión y de la agenda estatal habría sido el objetivo de los hackers quienes sostienen haber secuestrado cerca de 50 gigas de información.

"Deberían contactarnos", advirtieron los hackers del grupo "REvil" que sería el autor de la irrupción en la seguridad de los servidores argentinos. "Si no se ponen en contacto en el lapso de una semana, vamos a difundir todo lo que descargamos", alertaron.

Los ciberdelincuentas advirtieron que se trata de 50 gigas de datos pertinentes al sitio emblema de divulgación de actos de gobierno. El ataque digital fue informado en las redes sociales por DarkTracer, una organización dedicada a hacer inteligencia de la DarkWeb.

[BREAKING] The #REvil #ransomware group leaked a screenshot of the stolen 50GB materials from the official portal of Argentina(https://t.co/PSKY9R9jfV) to the DarkWeb. pic.twitter.com/99G6w3oYQ3