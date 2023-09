Murió la hija del jugador de Los 8 Escalones que ganó 9 millones de pesos para el tratamiento de la nena, que era paciente oncológica en el hospital Garrahan. La familia, oriunda de Santiago del Estero, despidió a Agustina Cáceres, de 15 años, a través de redes sociales.

Agustina y Mariano Cáceres aparecieron en el programa a finales de abril, mientras visitaban Buenos Aires para llevar adelante el tratamiento de la nena. Según informó El Liberal, Agustina se descompensó y fue derivada al Centro Provincial de Salud Infantil "Eva Perón", de Santiago capital, donde falleció.

Agustina y Mariano Cáceres al recibir el segundo cheque del concurso, en el que lograron acumular 9 millones de pesos

Sus padres, Mariano y Noelia,se turnaban para acompañarla en sus viajes a Buenos Aires. Agustina había festejado su cumpleaños de 15 en julio, cursaba segundo año del secundario y tenía dos hermanos. Le detectaron cáncer en 2018, cuando tenía apenas 10 años.

Al principio le diagnosticaron rabdomiosarcoma (RMS) ocular, un tumor que ataca a los músculos​. Luego, se sumó un tumor en la base craneal, por lo que fue operada y comenzó a recibir un tratamiento oncológico.​​

Este domingo Agustina fue velada en el Polideportivo Municipal de Beltrán. El entierro será el lunes en el cementerio de esa ciudad, mientras que la escuela a la que asistía Agustina suspendió todas sus actividades.

Agustina corrió a abrazar a su papá y emocionó al jurado del programa

Su mamá contó al medio La Unión que la joven decía “cosas que nos deja sorprendidos siempre. Más allá de su diagnóstico, ella nunca pierde la fe, nunca se enoja, como quizás un grande se enojaría con la vida por todo lo que ellos tienen que pasar”.

“Ella me dice: ‘Mami, de esta vamos a volver a salir. Quedate tranquila, porque yo no me voy a rendir. Vos acompañame’. Son cosas que no me permiten caer”, relató antes del triste deceso de la nena.

La participación en Los 8 Escalones

"¿Con los tres millones que harías?", había consultado el conductor Guido Kaczka durante la primera participación de Mariano en el programa. "Trataría de solventar el tratamiento de mi hija que es paciente oncológica aquí en Buenos Aires", contestó el participante, lleno de ilusión.

Además, Mariano se mostró agradecido con los profesionales que atienden a su hija y les envió un mensaje especial durante el programa. “Dejame mandarle saludos a toda la gente ahí del CAIPO y de Radioterapia, que son los que están constantemente en contacto con nosotros”.

Al día siguiente, el hombre regresó por 6 millones de pesos. Mariano llegó a la final y emocionada, la niña se acercó para abrazar a su papá y recibieron el cheque juntos. Los integrantes del jurado, incluidas Pampita y Carmen Barbieri, no pudieron contener el llanto ante una escena de tanta ternura y emoción.

Luego Mariano ganó 9 millones y allí se evidenció la delicada salud de su hija, dado que al día siguiente se ausentó y el programa resolvió hacer una excepción y guardarle su lugar para cuando pudiera volver. “Tenía a mi hija que tenía las defensas bajas, así que no podía concurrir a lugares. La tenía que llevar al Garrahan y ponerle plaquetas”, explicó Mariano, quien lamentablemente no llegó a los 12 millones.

ML / ED