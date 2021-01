El Gobierno promulgará este jueves la ley del aborto

La ley de legalización del aborto será promulgada este jueves por el Poder Ejecutivo, con un acto en el Museo del Bicentenario. La la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada el pasado 30 de diciembre en el Senado y a mediados del mismo mes en Diputados, llevará el número 27.610.

La senadora Norma Durango (Frente de Todos), titular de la Banca de la Mujer, la comisión que encabezó el debate en el Senado, confirmó la fecha a través de su cuenta de Facebook. "Acabo de recibir el llamado de la ministra de Mujeres, Diversidad y Genero, Elizabeth Gómez Alcorta, para invitarme al acto de promulgación de la Ley IVE el jueves en el Museo del Bicentenario".

Sin embargo, la pampeana lamentó que por cuestiones sanitarias no podrá concurrir: "Lamento no poder ir dado que soy persona de riesgo y me estoy cuidando, pero celebro que ya estemos a punto de poner en marcha esta ley que le da derecho a decidir a las mujeres y diversidades", escribió.

"Respeto a quienes no están de acuerdo, pero considero que es este un gran avance para la Argentina", concluyó Durango en el posteo.

Tras la legalización del aborto, cómo se pondrá en práctica

En una jornada histórica, la ley que habilita el aborto legal, seguro y gratuito fue aprobada el pasado 30 de diciembre en el Senado y llevará el número 27.610. La Cámara alta la sancionó con 38 votos a favor, 29 en contra y una sola abstención, del jujeño Guillermo Snopek.

Cómo se aplicará la ley

La medida permite el aborto hasta la semana 14 de gestación, y luego de ese plazo se mantienen las causales actualmente vigentes en el Código Penal: por violación, y si representa un riesgo para la vida o la salud de la persona gestante. En tanto, se establece un plazo de diez días desde el requerimiento para la realización de la práctica, y se autoriza al personal médico a ejercer la objeción de conciencia, siempre y cuando la vida o la salud de la mujer no se encuentren en riesgo.

Tras la promulgación de esta medida, el sistema público de salud, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura del aborto legal y los tratamientos posteriores.

Gómez Alcorta anunció la compra de misoprostol para proveer a las provincias

Este jueves jueves también se promulgará la ley que creó el Programa de los Mil Días, orientado a asistir a la mujer embarazada durante todo el proceso de gestación y al hijo o hija hasta los primeros tres años.

Una vez sancionadas, las leyes deben ser promulgadas por el Poder Ejecutivo mediante un decreto presidencial y publicadas en el Boletín Oficial para que entren en vigencia. El gobierno tiene 10 días hábiles para hacerlo. Si en ese plazo no emite un decreto de aprobación, ni veta la ley de forma parcial o total, se promulga automáticamente.

CI/FF