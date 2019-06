Hermana de la chica asesinada por la policía: "Fue un solo disparo y le dio en la cabeza"

La hermana de Silvia Verónica Maldonado, la adolescente que murió en Santiago del Estero a manos de efectivos de la Policía, dio detalles del crimen y aseguró que "no hubo un tiroteo" y que la joven se encontraba "de rodillas" al momento de recibir un disparo en la cabeza. "No sé qué decían que venían a buscar, acá no había nada. Ella no los dejó pasar porque no traían el papel y empezaron a forcejear", contó Milagros.

La víctima murió este martes 18 de junio cuando agentes que perseguían a dos sospechosos ingresaron a su casa ubicada en la esquina de Teodoro Fels y Eduardo Comay en el barrio Gas del Estado. Tras el hecho, fue trasladada al hospital Independencia en primera instancia y luego derivada al Regional Ramón Castillo. Allí se constató su muerte cerebral y posteriormente su deceso.

Santiago del Estero: murió una chica de 17 años que fue baleada por la Policía

"Querían entrar sin orden de allanamiento y mi hermana no los dejaba. En ese momento le pegaron con una itaka en el estómago y la comenzaron a insultar", recalcó la hermana al canal de noticias TN. Según contó, Silvia se encontraba de rodillas en el piso por el golpe cuando le dispararon. "Decían que había sido un tiroteo y eso no es verdad. Fue un sólo disparo y fue a la cabeza de ella", aseveró.

El hecho habría tenido lugar tras de la denuncia de una vecina, quien habría manifestado el robo de una amoladora de su vivienda. Los efectivos policiales comenzaron a rastrillar la zona para dar con los ladrones. En ese marco, quisieron ingresar al domicilio de Maldonado. "El único mayor era mi abuelo, que estaba durmiendo", aseguró Milagros, sobre el momento del allanamiento, y aseveró que en el interior de la vivienda "solo había mujeres con chicos".

Por el hecho hay ocho policías detenidos, siete de los cuales participaron del procedimiento y el restante que estaba como jefe de guardia en la comisaría quinta. Todos serán indagados durante la jornada de este martes.

AB/MC