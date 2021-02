Quienes conocen Tel Aviv, consideran que esta ciudad cosmopolita de Israel fue completamente transformada por la pandemia. En esta ola de reinvenciones es que la municipalidad está operando en el centro de la ciudad para convertir bares y restaurantes en centros de vacunación contra el coronavirus.

Dan Goldschmidt, un empresario hijo de argentinos que vive en Tel Aviv, puso su bar a disposición de la campaña de vacunación de la ciudad. El programa lleva realizando este tipo de acciones en todo el distrito y ofrece bebidas y comida gratis para quienes se acerquen a recibir la dosis.

El bar, ubicado en Tel Aviv, funcionó como centro de vacunación contra el coronavirus.

En diálogo con PERFIL, Goldschmidt describió con el anglicanismo "shot for shot" lo que sucedió la noche del viernes en Jenia bar, lo que quiere decir que las personas obtenían un trago gratis a cambio de poner su brazo para recibir la inyección.

El bar está situado en una zona céntrica de Tel Aviv. Tiene un ambiente cosmopolita que se mezcla con las costumbres locales de los residentes de la zona de Dizingof Square. Es conocido por ser un "gastro-bar", por lo que además de tragos ofrecen comida de calidad y con mucha elaboración.

Israel creó un spray nasal eficaz contra varios virus, incluido el coronavirus

"Fue muy divertido ver al bar transformado en un centro de vacunación", relató Goldschmidt sobre el operativo en el que el gobierno buscaba que las personas llegaran con "buenas vibras" para ser inoculados: "Es muy extremo, son dos lados diferentes de los seres humanos mezclados en un lugar", comparó.

Tel Aviv buscó la manera de concientizar a la población sobre la importancia de vacunarse contra el coronavirus, persuadiéndolos de asistir a establecimientos gastronómicos para recibir la dosis. La de Israel es una de las campañas de vacunación más rápidas en todo el mundo para inmunizar a la población contra el Covid-19.

Reapertura difícil para la economía más vacunada del mundo

Durante la pandemia, Jenia bar permaneció cerrado hasta ahora, aunque están habilitados para brindar un servicio de "take away" para mantener el local en funcionamiento. Además, Goldschmidt aseguró que "fue muy duro afrontar el confinamiento", aunque muchos comercios recibieron ayuda estatal. "Eso alcanzó para no cerrar, pero no nos dio ganancias", expresó.

Israel tiene la campaña más rápida de vacunación

Según los últimos datos de la campaña de vacunación en Israel contra el coronavirus, el ministerio de Salud de Israel anunció el sábado que las dos dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech eran efectivas en casi un 96%.

En una de las campañas de vacunación contra el covid-19 más rápidas del mundo, 4,25 millones de personas, de los 9 millones que viven Israel, han inmunizadas con al menos una dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech desde diciembre, según las últimas cifras del Ministerio de Salud.

Por su parte, alrededor de 2,88 millones de personas recibieron la segunda dosis.