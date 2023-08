Viaje de egresados: denuncian una estafa que afecta a familias de 11 escuelas

La empresa Bienes G y G SA, conocida como “London Travel” era una agencia de viajes que se dedicaba a organizar viajes de egresados. Producto de la pandemia y la mala administración financiera, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) la inhabilitó para operar debido a un estado financiero “irrecuperable”. De esta forma se quedaron sin los viajes ni respuestas los alumnos y las familias de 11 escuelas de la ciudad rionegrina de General Roca y las bonaerenses de Bahía Blanca y Olavarría; aunque no descartan que esa cantidad y esas ciudades aumenten. Solo en cheques la empresa debe 8.600.000 pesos y la multa alcanza los $1,3 millones.

La coronación de varios años de estudio se concreta en el viaje de egresados. Alumnos del primario y del secundario organizan rifas y se las ingenian para poder abonar las cuotas de un paquete turístico que contempla varios días lejos de sus casas y en compañía de sus amigos de curso. Sin embargo, desde la pandemia cientos de pasajeros denunciaron que fueron estafados por distintas empresas de viajes.

London Travel -con razón social Bienes G y G S.A. y sede en Avenida Alem 293, Bahía Blanca- declaraba una facturación anual cercana a los 2700 millones pesos. Sin embargo, a partir de julio de 2022 la empresa comenzó con los incumplimientos de pago hasta que a partir de junio de 2023 su situación financiera se volvió “irrecuperable”.

Como consecuencia la cantidad de cheques rechazados y multas impagas, el BCRA decidió inhabilitarla para operar. Desde la Secretaría de Turismo de la Nación aseguraron que la compañía no respondió a los múltiples contactos, por lo que se decidió suspenderla definitivamente y aplicarle la sanción: "Está repleta de irregularidades y no contestaron a las citaciones. La baja definitiva de la licencia está al caer". Las fuentes agregaron que "hoy en día no tiene ningún trámite de rehabilitación en marcha".

Varios padres que contrataron el servicio denuncian que les vendieron paquetes y la empresa “desapareció”; los damnificados dan por descontado que sus hijos de primaria y secundaria no viajarán. Cuando PERFIL intentó comunicarse con la empresa, un contestador automático respondió que la línea se encuentra “temporalmente inhabilitada para recibir llamadas”.

Según consta en el ministerio, la empresa London Travel tuvo el Certificado Nacional de Autorización para Agencias de Turismo Estudiantil hasta el 22 de julio de 2019. Desde entonces, fue citada en siete oportunidades. Además, se la intimó a presentar un listado íntegro de pasajeros y se la exhortó a regularizar su certificado, advirtiéndole las consecuencias legales de ofrecer paquetes sin el debido permiso.

El principio del fin

Los padres se enteraron de la estafa cuando recibieron un mensaje del coordinador del viaje (el mismo que les había vendido el paquete) comunicando su renuncia a la agencia. Esto desembocó en un interrogante entre los padres por saber cuándo y con quién viajarían sus hijos. Cuando se dirigieron al local en General Roca los padres vislumbraron que la empresa abandonó el centro de la ciudad sin previo aviso.

Según trascendió, algunos padres habían desembolsado un promedio de $90.000 por alumno para viajes a realizarse en noviembre. La cotización para realizar viajes pautados para 2024 y 2025, los valores ascendían a $ 650.000. En medio de todo este conflicto, el hotel elegido para la estadía de esos chicos negó una vinculación con la agencia.

Según se pudo constatar el año pasado, la agencia ya había sido imputada por la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores por dejar a 20 chicos sin viaje.

En tanto, en 2022 también había sido suspendida por la Dirección Nacional de Agencias de Viajes por incumplimiento en reprogramaciones y devolución del dinero. Hubo 75 audiencias entre los damnificados y la empresa. La empresa acumula, desde el 2022, 200 denuncias en su contra de las cuales se llegó a 72 acuerdos.

Denuncias de usuarios

Entre la catarata de denuncias publicadas en la página de defensa del consumidor, una usuaria escribió: “Vengo a realizar un reclamo ante el incumplimiento del contrato firmado por la empresa London Travel y alumnos del Cpen 94 de la localidad de Varvarco Provincia de Neuquén. El contrato fue firmado en el año 2021, donde se había pactado el precio del servicio y las formas de pago. Los alumnos realizaron los pagos correspondientes sin problemas hasta el mes de marzo del 2023, donde comenzaron a surgir irregularidades”.

Y continuó: “El representante de la empresa con el que habían firmado el contrato anuncio su renuncia, dejando un nuevo número de contacto. Desde ese momento fue imposible la comunicación con la empresa y la oficina ubicada en la cuidad de Neuquén en la calle salta 280, fue clausurada. Exigimos una respuesta por parte de la empresa, si no reclamaremos por las vías legales correspondientes”.

