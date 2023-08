El verdadero punk nunca se atrinchera en su posición

Hablando en abril del 2019 durante la presentación de la muestra "Too Fast to Live, Too Young to Die: Punk Graphics", en Nueva York, quien fuera el líder de los Sex Pistols (y que sigue siendo líder de otras muchas cosas), John Lydon, también conocido como Johnny Rotten, tuvo la oportunidad de explicar que, al menos en aquel momento, no era un sostenedor de Donald Trump.

Alguien había corrido esa voz y para los reporteros presentes en la galería resultó obvio hacer la pregunta. ¿Uno de los más famosos hombres rebeldes del siglo XX apoyaba entonces al controvertido presidente de Estados Unidos?

Le damos la palabra a Johnny:

" Desde que tengo uso de razón, la verdad sobre los políticos es que son mentirosos, tramposos y estafadores", arrancó. Por eso, "lo que parece un corrupto hombre de negocios jugando con ellos es gracioso para mí".

Y agregó: "la gente dice que soy partidario de Trump por atreverme a decir esto. Lo siento, pero no tengo una visión extremista del mundo. Mamá Lydon no crió niños tontos".

Algunos meses después, cuando Trump se jugó el segundo mandato en las elecciones de noviembre del 2020, Lydon -que fue y sigue siendo un provocador- redobló sus esfuerzos para espantar a los bienpensantes. Entrevistado desde su casa en Los Ángeles, donde tiene residencia, le confesó a una reportera del programa televisivo "Good Morning Britain" que había votado por el ahora vilipendiado ex mandatario. Y que el que no lo había hecho era "un tonto".

Finalmente, en octubre de ese mismo año, el cantante habló con el diario inglés The Guardian y ofreció una clave para aquellos que no lo entienden.

"Si me equivoco, soy muy capaz de corregirlo -apuntó-. Lo he hecho muchas veces y he tenido que hacerlo. Por eso me encanta el debate y la conversación, porque de ello se aprende. No te atrincheres en una opinión y te quedes atrapado allí para siempre".