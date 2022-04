Maroon 5 en la Argentina: emoción, buena música y felicidad colectiva

La noche del 8 de abril fue una fiesta en el Campo de Polo por el regreso, después de dos años y 27 días de lo pautado originalmente, tal como dijo Adam Levine, de Maroon 5 a la Argentina. La banda californiana debía presentarse el 12 de marzo de 2020 y, estando ya en Buenos Aires, el gobierno porteño decidió suspender todas las actividades colectivas en público por la inminencia de la pandemia. Así que debieron volverse a su país sin hacer el show. Pero tuvieron su revancha y tanto músicos como los 40.000 espectadores (entre los que había familias con niños que también gustan de sus canciones) que colmaron el venue, disfrutaron, cantaron gritaron y se emocionaron por este esperado reencuentro.

Pasadas las 21.40 salieron a cantar Moves Like Jagger y comenzó la fiesta compuesta por un show en el que interpretaron una canción detrás de otra, sin pausa como suelen hacer, durante casi dos horas. E hicieron versiones de This Love, Makes Me Wonder, Animals y One More Night, entre otras, a veces reversionándolas para causar sorpresa en el público, conocedor de cada nota. Aún así las reconocían y cantaban inmediatamente, para gran placer de los músicos y el front man, que saltaba y corría de un lado a otro del escenario.

Pandemia y entradas guardadas

Hasta que llegó el momento del acústico y las palabras de Levine de agradecimiento para los que aguardaron a que llegara este esperado reencuentro: sentado en la amplia pasarela que se metía dentro del Campo VIP, Adam, Jesse Carmichael y James Valentine se prepararon para hacer una preciosa versión de Payphone precedida por las palabras sinceras del cantante: “Dos años, 27 días y unas 20 horas atrás descubrimos, el 12 de marzo de 2020, que el mundo se iba a la mierda. Esa noche estábamos en Buenos Aires y no pudimos hacer el show por la pandemia. No hay nada que odiemos más que dejar a nuestros fans sin un concierto, pero nadie sabía qué iba a pasar. Lo reprogramamos para un año después y tampoco pudimos venir, ¡carajo! Y no sabíamos si iban a conservar las entradas. Estuve pensando mucho en este día y les puedo decir en nombre de toda la banda que esperamos ansiosos que llegara, para estar con ustedes en esta parte del mundo. Son lo mejor y estamos muy agradecidos de que nos hayan recibido. Y quiero dar un agradecimiento especial para los que guardaron las entradas desde 2020. Es una sensación muy emotiva y abrumadora”. Y reveló que el concierto fue transmitido en vivo a todo el mundo.

Hubo más clásicos de la agrupación y también del último disco, Jordi, dedicado a su primer mánager que falleció, como Beautiful Mistake, Sunday Morning y Girls Like You, que incluyó en video la participación de Cardy B. En cada interpretación reafirmaron lo excelentes músicos que son, una de las cualidades que les permite ser de las mejores bandas pop a nivel internacional.

Después de un intervalo en que todos recuperanos la energía, llegaron los bises con Love Somebody, la preciosa Memories, She Wil Be Loved que se convirtió en un himno de misa de todos cantamos con Valentine en la guitarra y terminó con el exitazo que es Sugar. Después se acercaron todos a la plataforma para saludar, agradecer y prometer “volver sin importar lo que pase”.

Y todos nos fuimos despacito, tarareando alguna de las canciones de Maroon 5, con una sonrisa en la cara y la alegría y el cansancio de haber disfrutado de una noche inolvidable.