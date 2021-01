"Empowerment": hacele caso a Lola Flores y buscalo dentro tuyo

Las agencias de publicidad parecen no agotar nunca su fuente de creatividad y esta vez Ogivly le pidió ayuda a la Inteligencia Artificial y resucitó a Lola Flores para promocionar una marca de cerveza con la reivindicación de las raíces como mensaje. La técnica utilizada fue la llamada Deep Fake, que consiste en "hacer hablar" a una persona, Las hijas de la artista asesoraron a los creativos y estuvieron en todo momento presentes en el proceso.

Pero más allá de la buena factura del aviso, el mensaje es lo realmente potente: mucho se habla de "empowerment" o "empoderamiento", sobre todo para las mujeres pero también para las comunidades que han sido tradicionalmente relegadas. Los latinos, los afroamericanos, los hindúes: la llegada de Kamala Harris a la vicepresidencia es un hecho que habla de esto. Eso sí, personalmente me gustaría que se la destaque por su impecable carrera profesional y haber roto el techo de cristal a puro mérito.

https://rudo.video/vod/bLcXpf

Actores de Hollywood que se cambiaban sus nombres para que no delaten su origen, también en el país. Artificios de personalidad y de look que no van más, filtros de Instagram a la antigua que ocultan la verdadera esencia de las personas olvidando que en el interior más profundo de cada ser reside su verdadero poder.

Durante mucho tiempo, se buscó "pertenecer" imitando a los que lideraban. Se censuraban los acentos, se intentaba ser y parecer porteño si eras del interior o hablar perfecto castellano (todavía Anamá Ferreyra y ahora Donato De Santis tienen que sufrir críticas por cómo lo hablan). El acento es un sello personal único y reivindicarlo hace a las personas más fuertes, eso es lo que intenta transmitir la pieza publicitaria que toma como protagonista a Lola Flores. El problema, claro, es que es tan buena que pocos van a recordar que promocionaba a una cerveza.

Qué es el Deep Fake

Mucho se habla de las Fake News o noticias que aparentan ser ciertas y son falsas. Deep Fake va un paso más allá y utiliza la tecnología audiovisual para poner en boca de un protagonista algo que no ha dicho. La palabra Deepfake es una composición de los términos deep learning y fake, es decir: aprendizaje profundo, una de las ramas de la inteligencia artificial, y la palabra falso. Se suporpone el rostro de una persona, se falsean sus gestos y su voz.

Con una Fake News se preguntaba el lector si realmente tal o cual persona lo había dicho. Al mostrarle el video parece que está la noticia confirmada. Pero no, la inteligencia artificial y la tecnología han ayudado a cristalizar la trampa. Cada vez la búsqueda de la verdad se complica más aunque en el caso de la publicidad de Lola Flores, es transparente y hasta promocionado por sus creativos.

Quién fue Lola Flores, la faraona

Lola Flores es una de las artistas más icónicas de España, representando al flamenco en todo el mundo pero abriendo su abanico musical y conjugando el baile con el canto más el "empoderamiento". Hizo 35 películas y su figura trascendió las fronteras. Una mujer fuerte y polémica, madre de Lolita, Rosario y Antonio Flores (este ´último fallecido luego de suicidarse por la depresión que le acarreó la muerte de su madre y su consumo de drogas).

Se considera a Lola Flores "la primera influencer" ya que sus frases, su look y su estilo marcaron a generaciones de mujeres en España y en todo el mundo. Nació en Jerez de la Frontera en 1932 y fue apodada La Faraona. Amasó una fortuna durante el franquismo pero tuvo muchos problemas con Hacienda en el retorno democrático, lo que la llevó a perder gran parte de ella. Aquejada por un cáncer de mama, falleció en 1995.

Uno de los miles de artículos que hablan sobre ella la describen de este modo: Lola tenía “el toque”, que es una gracia, una rabia y un erotismo reservado a unos pocos extraterrestres que nos habitan con sigilo los barrios. Lo que hacía la Flores, en realidad, no tenía nada que ver con la música, sino con el carácter, con un espíritu oscuro y poderoso que ni el mejor experto en márketing puede emular.