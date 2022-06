Adiós, asado cruel: el consumo de carne en la Argentina es el más bajo en un siglo

El consumo de carne vacuna cayó a su peor nivel en 100 años en la Argentina. Visto así, como "dato crudo" , para usar la expresión habitual de economistas o sociólogos, esos apenas 47,8 kilos per cápita que se consumen como promedio actualmente resultan una noticia impactante, aunque hay que decir que el deterioro viene de lejos y además tiene varios factores como causa, no solo la crisis. Es obvio que precios e inflación resultan devastadores a la hora de encarar una góndola, la pobreza hace su parte, pero también son muy importantes los cambios de paradigma en los gustos de muchísima gente. Así vegetarianos, veganos y otras costumbres son gravitantes en un asunto que, mirando hacia adelante, no parece en vías de aumentar.

Los datos surgen de proyecciones realizadas por la Bolsa de Comercio de Rosario y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). La caída del consumo va en paralelo con la baja del PBI per cápita.

Según se señala, el período de 1977, con la dictadura militar ya instalada en la Argentina, marca el inicio de la caída del consumo.

Ese año, la Argentina tenía un rodeo de 61 millones de bovinos, lo que implicaba 2,29 animales por habitante. Ahora esa relación cayó a 1,13, con 53,4 millones de cabezas vacunas y 47 millones de la población actual.

Sólo en 1920 la ingesta nacional de carne fue inferior: 46,9 por año, según informes de la Bolsa de Comercio de Rosario y el IPCVA.

El consumo de carne bovina, cuya media histórica entre 1914 y 2021 es de 73,4 kg/hab/año, ya venía en retroceso en la dieta de los argentinos. El promedio cayó a 54,5 kilogramos por habitante por año en los últimos cinco años, y sigue bajando.

Consumo de otras proteínas animales

Para los expertos, es consecuencia de la "disminución directa del consumo, al tiempo que también se amplió la absorción de otras proteínas animales", como el pollo y el cerdo. Es que el consumo total de carnes se incrementó, en detrimento de la bovina.

La carne vacuna ahora representa apenas el 44% de los 109,4 kilogramos por habitante por año de proteínas animales que se consumen, cuando a principios de este milenio representaba entre el 60% y el 70%.

Desde 1975 hasta la actualidad la producción cárnica bovina se mantuvo en un rango estable que va de las 2,5 a los 3 millones de toneladas por año.

Si se comparan las 0,74 millones de toneladas exportadas en 2021 con las 0,38 millones de toneladas de 1960, el crecimiento en el comercio exterior es de 81%.

El caso de Brasil e India

Países como Brasil e India, en ese mismo período pasaron de no exportar absolutamente nada a embarcar 2,54 y 1,40 millones de toneladas, respectivamente.

En tanto, los despachos de Australia (país que ocupaba el segundo puesto como principal exportador de carne en 1960 sólo por detrás de la Argentina), casi se multiplicaron por 7 y los de Nueva Zelanda por 4, explica el informe.

La Argentina cayó del primer puesto como exportador de carne vacuna en 1960 (cuando abastecía cerca del 40% de su demanda internacional) al número cinco en 2021, con una participación del mercado de apenas el 6%.

El consumidor argentino, en promedio, ingiere unos 110kg de carne entre vacuno, pollo y cerdo, mientras el resto de los países de la región consume en promedio menos de 100kg.