En el último día de la 51ª Asamblea General e impulsada por Estados Unidos y otros ocho países, la OEA firmó una resolución en la que se condenan los comicios en Nicaragua en los que Daniel Ortega se proclamó ganador. El dato político llamativo fue que esta vez Argentina fue uno de los 25 miembros que firmó a favor de la resolución, que tuvo 7 abstenciones y solo un voto negativo, el de la propia Nicaragua. La resolución indicó que las elecciones que sirvieron para reelegir por cuarta vez a Daniel Ortega "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática".

El vicecanciller, Pablo Tettamanti, pidió que se realice una “evaluación colectiva inmediata” en el Consejo Permanente en la OEA para seguir el tema nicaraguense, una situación que se agravó sensiblemente hace unos meses cuando el gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, encarceló a los principales dirigentes opositores.

"Hemos acompañado el actual proyecto de resolución, con la convicción, la esperanza y la voluntad política de seguir trabajando a favor del diálogo y la solución pacífica de nuestras diferencias, en verdadero beneficio de nuestros pueblos", señaló Tettamanti.

En un comunicado de la Cancillería, se destacó que "la Argentina reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos", lo que para el país "representa un valor superior e irrenunciable".

"La Argentina cree firmemente que la mejor forma de superar nuestras diferencias ha sido y seguirá siendo el diálogo. Nunca las sanciones o los bloqueos, que en nuestro hemisferio sólo han llevado a resultados negativos", enfatizó Tettamanti.

Los países que votaron a favor fueron de la resolución de la OEA son: El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Argentina.

En el punto dos de la resolución se declara que "en las evidentes circunstancias, las elecciones de 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática". Fuentes del Palacio San Martín afirmaron que "la Argentina es consistente en su defensa prioritaria de los Derechos Humanos", y reiteraron que el presidente Alberto Fernández "fija, como valor superior, la promoción y protección de los Derechos Humanos".

Sobre esta postura que marca un giro sobre la no injerencia en asuntos internos de otros países, desde Cancillería explicó “no se hizo antes porque no se habían llevado a cabo las elecciones en Nicaragua y porque el prejuicio sólo alimentaba más incertidumbre". A raíz de eso, nuestro país comenzó a cuestionar el desenlace de las elecciones del país centroamericano. Nicaragua había asumido un compromiso pero no pudo demostrar que las elecciones fueran justas y libres, como así tampoco la legitimidad de los resultados.

De todos modos, desde la cartera que conduce Santiago Cafiero se insistió con que “Argentina cree en el diálogo y defiende siempre el principio de no injerencia. Aún así, la no intervención no puede obstaculizar el cumplimiento de los Derechos Humanos” y remarcan “Argentina está en contra de las sanciones unilaterales y los bloqueos. Debido a eso también se abstuvo en instancias previa”.

Esta semana, el gobierno argentino había cuestionado el proceso electoral de Nicaragua, cuyos resultados dieron como ganador a Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo, aunque en su conferencia de prensa la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había evitado de manera puntual condenar esos polémicos comicios.

"La Argentina entiende que no hay democracia limpia con presos políticos y con proscripciones", había dicho Cerruti, diciendo la funcionaria nacional en conferencia de prensa desde la Casa de gobierno. "Denunciamos la violación a los derechos humanos en Nicaragua", añadió entonces Cerruti.

HB