Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía kitesurf en el Río de la Plata

Valentín de María, un hombre de 48 años que practicaba kitesurf en el Río de la Plata sin chaleco salvavidas, cayó al agua y desapareció a la altura de Hudson, en la localidad de Berazategui; actualmente es intensamente buscado.

El hecho ocurrió el sábado 8 por la tarde, el hombre había ido hacia la Escuela de Kite Peregrino, junto a amigos y a su novia, quienes fueron los que finalmente presenciaron la caída de Valentín y su posterior desaparición. Luego de esto, comenzaron a pedir ayuda de forma inmediata.

Una de las personas que circulaba en moto de agua por el Río de la Plata intentó socorrer a de María, pero la corriente fue más veloz y lo arrastró, y desde ese momento no lo vieron más. Al poco tiempo, Prefectura Naval Argentina se sumó a la búsqueda con una moto de agua, un semirrígido y un helicóptero.

Alejandro Cao, cuñado de la víctima, en conversación con TN sostuvo: "Esperanzas no hay muchas, el problema es que ayer tenía que haber estado un guardavidas, y no había. De los ocho que había, me comentaron que a seis los echaron y dos están con covid, o sea, mal manejada la situación del lugar".

Y agregó: "Él iba seguido, hacía 20 años que hacía esto. Tuvo una negligencia, le prestaron un equipo, no tenía chaleco, el equipo de él lo tenía en el auto. Un amigo suyo le dijo 'mirá, metete dale', se confió y pasó lo que pasó. Pero bueno, la moto de agua era de una persona que tampoco estaba experimentada para sacarlo. El que lo tenía que haber sacado era un guardavidas, que no había".

Preguntado por la búsqueda de la víctima apuntó a que fue poco elaborada y de una duración mínima, contando unas pocas horas de luz: "No hay novedades. Estuvimos con la Prefectura y seguían buscando, pero no hay muchas esperanzas. La Municipalidad no se presentó. Vi una búsqueda corta y desorganizada. Hasta las ocho hay luz y a las seis de la tarde cortaron. Yo vi muy desorganizada la búsqueda, muy corta".

"La primera moto de agua que vi que bajaron ahí fue a las 4 de la tarde y la sacaron a las 6. Después vi el helicóptero pasar un par de veces pero nada más. Unidad canina no vi. Estaba el padre, un señor de 80 años, que lo intentamos contener nosotros. No sé ni de quien es el camping este que hacen ahí. Todo muy improvisado. Negligencia por todos lados", añadió Cao, subrayando la falta de apoyo emocional a familiares de la víctima, quien también es padre de un hijo adolescente.

"Yo hoy estuve ahí, había gente metida a 1.500 metros y el agua le llegaba a los tobillos, no es el mar. Es muy playo. Por eso es extraño que haya desaparecido", sostuvo Cao, quien aseguró que todo fue "una asociación de negligencias que terminó así, de él y los demás".

El cuñado de la víctima concluyó en que podría haber sido el viento el causante del accidente o que quizás el hombre sufrió un infarto de tanto nadar, pero que tenía muy buen estado físico así que "sorprende" que así sea.

Del caso se encarga Prefectura, Defensa Civil y buzos tácticos e interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°5 descentralizada de Berazategui, a cargo de Laureano Carlos Rivera.

Qué es el kitesurf

El kitesurf, también conocido como kiteboarding, consiste en el uso de una cometa de tracción que tira del deportista en cuatro o cinco líneas (dos fijas a la barra y las restantes sujetas al cuerpo mediante un arnés) y lo desliza en el agua mientras hace maniobras o trucos.

MM cp