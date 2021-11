Comodoro Rivadavia: en una pileta municipal prohíben a las mujeres usar mallas blancas

A través de las redes sociales se conoció, y repudió, el reglamento de una pileta de natación municipal donde se prohíbe a las mujeres usar mallas enterizas de color blanco, “para evitar la transparencia”. Este polémico hecho se dio en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.

"Gorro, ojotas, malla enteriza (no blanca) y bikinis deportivos para damas", así detalla la planilla los “elementos para concurrir”; en la misma hoja se comunican los horarios y los aranceles que rigen para esta pileta semiolímpica inaugurada a fines de octubre en Comodoro Rivadavia.

Al respecto, el director de Deportes de Comodoro Rivadavia, Martín Gurisich, señaló: “Se trata de evitar la transparencia. No podemos poner malla transparente. Uno puede establecer un criterio general y por lo general es la blanca lo que transparentaba. Me comprometo a revisarlo en caso de que no corresponda y se actualice”. En declaraciones a Cadena Tiempo agregó: “Es bien tomada la sugerencia; apunta a las mallas que transparenten, para evitar inconvenientes".

Las explicaciones oficiales del funcionario de la municipalidad patagónica llegaron luego de una avalancha de repudio en las redes sociales, donde los titulares de los perfiles, críticos de la medida, consideran que se trataba de una discriminación.

Luego, el director de Deportes fue cruzado por la directora de Mujeres y Género chubutense, Elba Willhuber, quien fustigó: "Desde que se oficializaron los colores de la diversidad, han dejado de separarnos. Lo que nos une es el respeto y que no haya más control social sobre los cuerpos en base a la vestimenta. Y lo estoy diciendo desde una perspectiva de género", según NA.

"Pienso que es muy bueno que estas cosas se discutan. Es una interpelación a cuestiones discriminatorias que hemos pasado muchas mujeres e incluso el colectivo LGTBQ+. Son cosas que tenemos que ir dejando de lado. No quiero y nadie quiere que los colores nos separen", señaló la integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de esa provincia.

Y agregó: "Si es porque el color blanco genera transparencia sobre los cuerpos, lo que se tiene que trabajar es la aceptación y cómo deconstruir lo que es el cuerpo desde los mandatos patriarcales. Hay que revisar esa medida. No hay ninguna duda".

MF CP