Entrevista | Fernán Quirós: "Hemos terminado con la tercera ola de Ómicron"

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se mostró optimista frente al Covid-19 en medio de la caída de casos de Ómicron en el país. "Hemos terminado con la tercera ola de Ómicron", dijo el ministro. Aseguró que estamos en un período de transición hacia el fin de la pandemia y dio detalles sobre la "nueva generación de vacunas" contra el coronavirus.

"Estamos en un período de transición temporal entre lo que fue la pandemia y lo que será el componente endémico que convierta al Covid en una enfermedad habitual, en un virus mas de tipo respiratorio", señaló el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, en diálogo con PERFIL. "Lo que tenemos bien claro es que hemos terminado con la tercera ola de Ómicron", aseveró.

Quirós advirtió sobre una "nueva ola" de contagios de coronavirus

Desde la Usina del Arte, donde fue premiado como "Protagonista Nacional del Año" en los XII° Premios PERFIL, Quirós explicó que durante la transición del coronavirus hacia una endemia es esperable una "nueva ola" de contagios que "naturalmente serán leves y sin tanto daño", tal como evidenció la irrupción de la cepa Ómicron, altamente transmisible pero significativamente menos letal que su antecesora Delta.

Sin embargo, advirtió sobre nuevos cambios en la proteína espiga del SARS-Cov-2 (la encargada de que el virus ingrese al organismo) en su más reciente variante, dado que por su nivel de contagiosidad podría implicar nuevas versiones al replicarse en distintos organismos. "Mientras siga circulando por el mundo, el virus tendrá una alta capacidad de mutación", señaló el funcionario.

Quirós confirmó que a partir de marzo se aplicará una cuarta dosis a personas inmunocomprometidas

La cuarta dosis y la "nueva generación de vacunas" contra el coronavirus

La cuarta dosis de refuerzo está destinada a personas inmunocomprometidas y mayores de 50 inoculados con Sinopharm.

Con respecto a la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19, Quirós sostuvo que se trata de una dosis de refuerzo para la población específica que recibió el esquema de 3 dosis, ya sea por comorbilidades o por tratarse de personal de salud, por lo que todavía no está claro si el refuerzo se universalizará al resto. "Todavía no hemos dialogado la posibilidad de aplicar una cuarta dosis a la población en general ya que no hay suficiente información para estar seguros sobre cómo y cuándo aplicarla", puntualizó.

Asimismo, el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta se mostró cercano a su par nacional, Carla Vizzotti. "Desde la Ciudad de Buenos Aires compartimos la decisión tomada por la ministra. Es una dosis de refuerzo de los que usaron el sistema primario de 3 dosis, se la refiere como la cuarta dosis porque la cantidad de aplicaciones, pero técnicamente es un refuerzo", insistió.

Por otro lado, Quirós resaltó que completar el esquema de vacunación protege para casos graves de la enfermedad. Para casos leves, indicó que la protección se reduce en un 50%, por lo que anticipó que en los próximos meses se esperan los avances de producción de 3 tipos nuevos de vacunas contra el "pancovid" que permitan una protección mayor frente a las distintas variantes, especialmente contra la que mas circula, Ómicron.

"Estamos esperando los ensayos clínicos de vacunas que llamamos 'nueva generación de vacunas', que tengan mas antígenos o proteína espiga similar a la que está circulando ahora", explicó el funcionario y agregó: "También se trabaja en vacunas que puedan tener varios antígenos del virus de la 'pancovid o panviral', y luego vacunas que también se apliquen por vía nasal a modo de estimular la mucosa nasal que es por donde el virus entra".

Cuarta dosis en Argentina: a quiénes se aplica y cuándo comienza su inoculación

Quirós ganó el premio PERFIL al "protagonista del año" y compartió terna con Vizzotti y Kreplak

Fernán Quirós ganó en la categoría nacional de los Protagonistas de la Pandemia en los XII° Premios PERFIL entregados el martes 22 de febrero.

El pasado martes 22 un jurado de notables eligió al ministro de Salud porteño como Protagonista Nacional del Año en los XII° Premios Perfil: Protagonistas de la Pandemia 2020-2021, y compartió terna con su par bonaerense Nicolás Kreplak y la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, con quienes "compartió" el reconocimiento, en un evento al que asistieron el ministro del Interior, Wado de Pedro y el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, entre otros.

"Tanto con la Ministra (Carla Vizzotti) como con Nicolás (Kreplak) hemos construido un equipo de trabajo que es muy complejo porque tenemos responsabilidades y miradas distintas al pertenecer a espacios políticos diferentes. Este es un reconocimiento a los profesionales y a los dirigentes de la Salud que hemos tenido que transitar esta pandemia", subrayó Quirós.

Además, resaltó que la pandemia se transita "construyendo ciudadanía", con una sociedad responsable, informada y comprometida, un "estilo de abordaje" de la emergencia sanitaria que "diferencia su gestión" en la Ciudad de Buenos Aires frente a otras jurisdicciones.