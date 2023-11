"Somos un grupo terrorista": las amenazas que hacían los detenidos que paralizaron trenes y otros lugares públicos

Cada llamado con una "amenaza de bomba" cuesta tiempo y dinero. No solo porque hay que cumplir con protocolos de seguridad, que aunque se crea que no llegarán a nada deben cumplirse, sino porque perjudican a decenas de miles de personas, obligadas a postergar actividades en casos muy graves vinculadas a negocios, salud, trabajos. En ese marco llamó la atención la seguidilla de amenazas que se venían recibiendo en los últimos días en estaciones ferroviarios, además de teléfonos particulares de jueces u otros funcionarios, una red que la Policía Federal anunció este viernes haber desactivado con la detención de tres jóvenes, a los que se llegó luego de un sofistica rastreo de comunicaciones y redes.

Se indicó que habrían sido al menos 30 los llamados intimidatorios que efectuaron, y se transcribieron algunos de esas advertencias al 911, en las que los jóvenes se identificaban como "un grupo terrorista".

Ell grupo que se había llamar "la mafia del Hentai", y ahora está imputado por las amenazas recientes, que afectaron a miles de usuarios de trenes de las líneas Roca y Sarmiento, así como del sistema de subtes porteño. Esas redes debieron ser paralizadas para que los escuadrones antibombas revisaran instalaciones, que no encontraron nada sospechoso, pero que alteraron vidas y ánimos de quienes estaban viajando o llegaban a una estación y se encontraban con esas complicaciones impensadas.

"Hola, somos un grupo terrorista y pusimos una bomba en la sede de Massa en el edificio de la dirección de Corrientes y Dorrego, Chacarita, Complejo C", dijeron en uno de los llamados telefónicos al 911.

"Hace 15 minutos la puse y tardaría media hora", agregaban los supuestos terroristas, con una voz totalmente distorsionada.

En la noche del jueves, se llevaron a cabo las detenciones en diversos domicilios del conurbano bonaerense. Agentes de la División Delitos Constitucionales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) actuaron bajo las directrices del juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10, Julián Ercolini.

Según las fuentes de Télam, uno de los hombres detenidos es Facundo Maximiliano Martínez (18), hijo de un sargento retirado de la policía bonaerense, y hermano de una miembro de la Policía de la Ciudad. La detención tuvo lugar en Llavallol, imputándolo de formar parte del grupo "Hentai", haciendo referencia a un género de animé japonés porno. Los otros dos implicados son Matías Manuel Danco y Leandro Gonzalez.

Los tres jóvenes están actualmente bajo custodia en la alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, ubicada en Madariaga al 6900, en Villa Lugano. Se espera que sean trasladados a los tribunales federales de Retiro para ser interrogados por el juez Julián Ercolini durante el día viernes y el sábado, según informaron fuentes judiciales.

Cómo eran las amenazas

Búnker de Sergio Massa

- Operadora 911: 911 emergencias

- Autor de la amenaza (A): Hola sí buenas tardes

- 911: Buenas tardes

- A: Somos un grupo terrorista y pusimos una bomba en la sede de Massa (…) en el edificio de la dirección de Corrientes y Dorrego, Chacarita, Complejo C.

- 911: Hola, ¿me escucha? ¿Me dijo que puso una bomba en el búnker de Massa?

- A: Sí.

- 911: Bien eh…

- A: En el edificio en la dirección de Corrientes y Dorrego.

- 911: En Corrientes y Dorrego, y ¿dónde la colocó? ¿En qué lugar?

- A: No sé, ahí está el Complejo C, adentro del edificio.

- 911: ¿En Chacharita, Complejo C?

- A: Sí.

- 911: Bien, ¿y cuándo la detonaría?

- A: Hace 15 minutos la puse y tardaría media hora.

- 911: Corto e informo.

La llamada a Casa Rosada

- Autor de la amenaza (A): Lo único que te digo es que hay una bomba en la sala presidencial y que explota en los próximos minutos.

- 911: Y la calle, ¿vos me la podés decir? ¿Me dijiste Plaza de Mayo?

- A: Sí, Balcarce 78.

- 911: ¿Cómo es tu nombre y apellido?

- A: Rodrigo Teniente.

- 911: Voy a cortar y voy a transmitir.

- A: Listo, muchas gracias.

Estación Constitución

- Operadora 911: 911 emergencias.

- Autor de la amenaza (A): Hola puse una bomba en la estación Constitución de trenes.

- 911: ¿Cómo?

- A: Puse una bomba en la estación Constitución de trenes.

- 911: ¿Puso una bomba en la estación de dónde, señor? No se le entiende.

- A: Constitución.

- 911: Constitución, en Capital Federal sería esto entonces. ¿En qué parte? ¿En qué sector?

- A: En la parte de los andenes, el número 3 y 5.

- 911: ¿Andenes 3 y 5?

- A: Sí …

- 911: Alguna otra … ¿Caja negra? Bueno, voy a cortar y transmitir. ¿Cómo es su nombre señor?

- A: Martín Coronel.