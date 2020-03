Europa está a punto de echar un primer vistazo al daño del virus

Jana Randow

Europa está a punto de conocer el impacto del coronavirus en su economía, aunque el verdadero alcance del daño aún resulta difícil de anticipar.

Una gran parte del continente está aislada a fin de controlar los contagios, lo que afecta a todo tipo de negocios, desde los pequeños establecimientos familiares hasta los gigantes de la fabricación como Volkswagen AG, y está arrastrando la región a una recesión. La publicación de informes sobre la actividad y la confianza en marzo podrían mostrar enormes caídas, reflejando una parálisis sin precedentes en la economía.

Las cifras llegan después de un fin de semana en el que hubo otro aumento en los casos de Covid-19, y los gobiernos están introduciendo más medidas para tratar de contener la enfermedad. La canciller alemana, Angela Merkel, se ha sometido a cuarentena después de haber estado en contacto con un médico que dio positivo al virus.

Esta semana se darán a conocer las cifras de confianza empresarial y de los consumidores de las tres mayores economías de la zona euro, y un indicador inicial de la actividad de fábricas y servicios. Los economistas esperan que este último caiga a niveles registrados por última vez durante la Gran Crisis Financiera.

Las previsiones para 2020 ya sugieren que esta crisis será aún peor. Bloomberg Economics anticipa contracciones de más del 3% este trimestre y del 2,4% en el segundo, lo que sería la caída consecutiva más profunda en la historia de la zona euro.

Los Gobiernos han respondido a la amenaza de un desplome del desempleo y quiebras corporativas con un gasto de miles de millones de euros, mientras que el Banco Central Europeo también ha anunciado estímulo. En Alemania, una estimación inicial de la confianza empresarial de marzo registró la mayor caída en casi tres décadas.

Es una situación similar en todo el mundo, incluso en el Reino Unido, donde se han anunciado medidas fiscales y monetarias masivas para combatir la crisis prevista. El domingo, Morgan Stanley predijo un gran desplome del PIB de EE.UU. en el segundo trimestre.

La pandemia está golpeando a Europa en un momento delicado, con una economía ya debilitada por la prolongada caída de la fabricación. Ahora, con la mayoría de las tiendas cerradas, las fábricas sin operar y los trabajadores en casa, los líderes piden a los ciudadanos que se preparen para la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial.

Lo que dicen los economistas de Bloomberg:

“La recesión del coronavirus no será como la última recesión de la zona euro [...] La recuperación no se retrasará por la necesidad de reconfigurar la economía, solo bastará que las personas regresen al trabajo. Si hay trabajos a los que volver depende de lo que los Gobiernos hagan ahora. Si toman medidas, la recesión será profunda pero de corta duración. Si no, existe la posibilidad de que el euro no sobreviva”

-Jamie Rush, Maeva Cousin y David Powell.

Debido a la preocupación de los inversores, los rendimientos de la deuda italiana y española subieron aún más este mes, aunque retrocedieron después de la intervención del BCE a finales de la semana pasada.

Junto con las actuales tasas de interés bajas en un récord, el BCE ha anunciado un programa de compra de bonos de 750.000 millones de euros (US$803.000 millones) y generosas ofertas de préstamos a los bancos. Si eso no resulta suficiente, la presidenta Christine Lagarde se ha comprometido a hacer lo que sea necesario.