El presidente de la Reserva Federal insinuó el fin de las subas de tasas

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, insinuó que el banco central de Estados Unidos podría haber terminado con el ciclo de ajuste monetario más agresivo en cuatro décadas, después de que mantuviera sin variación las tasas de interés por segunda reunión de política monetaria consecutiva.

“La pregunta que nos hacemos es: ¿deberíamos subir más las tasas?”, señaló Powell a la prensa durante una conferencia después de la decisión. “Creo que la desaceleración nos está dando una mejor idea de cuánto más debemos hacer, si es que necesitamos hacer más”.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) dejó su tasa de referencia sin cambios el miércoles en un rango de 5,25% a 5,5%, luego de una reunión de dos días en Washington. Los banqueros centrales señalaron en un comunicado posterior a la reunión que un reciente aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo reduce el impulso para volver a subir las tasas, aunque dejaron abierta la puerta a otro aumento.

El giro expansivo de Powell animó a los mercados y el S&P 500 cerró con un avance del 1%, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron por debajo del 4,75% por primera vez en dos semanas.

La FED mantiene sus tasas de referencia y genera reacción positiva en los mercados

“La Reserva Federal básicamente está diciendo: no creemos que tengamos que hacer mucho más a partir de aquí”, dijo Bill Dudley, colaborador de Bloomberg Opinion y exjefe de la Reserva Federal de Nueva York. Powell “está muy seguro de que la Reserva Federal ha hecho mucho”.

Con la inflación todavía muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal y el crecimiento económico en el nivel más alto en casi dos años, Powell y sus colegas conservaron la opción de volver a elevar las tasas si fuera necesario.

El jefe de la Reserva Federal dijo a los periodistas que las decisiones se tomarán “reunión por reunión” y señaló que el comité tendrá una gran cantidad de datos, incluidos dos informes de empleo y dos informes de inflación, así como más datos sobre las condiciones financieras y los riesgos geopolíticos, antes de diciembre. Dijo que los líderes de la Reserva Federal están monitoreando la guerra Israel- Hamás por las implicaciones económicas.

“La Reserva Federal no está en condiciones de cantar victoria”, dijo Rubeela Farooqi, economista jefe de Estados Unidos en High Frequency Economics. “Eso significa que los banqueros centrales mantendrán sobre la mesa la opción de aplicar mayores medidas restrictivas, por ahora”.

Gráfico de puntos

No obstante, Powell se distanció el miércoles del “Gráfico de puntos” de las proyecciones trimestrales de tasas de interés actualizadas por última vez después de la reunión anterior del FOMC en septiembre, diciendo que solo representaban las opiniones individuales de los funcionarios en un momento particular.

“Ese no es un plan con el que nadie haya estado de acuerdo o que vayamos a implementar”, afirmó. “Creo que la eficacia del diagrama de puntos probablemente decaiga durante el período de tres meses entre esa reunión y la siguiente”.

Powell dijo repetidamente que el comité se estaba moviendo “cuidadosamente”, una redacción que a menudo ha señalado una baja probabilidad de cualquier cambio inmediato en la política monetaria. También dijo que los riesgos para las perspectivas se han vuelto más bilaterales a medida que la campaña de ajuste se acerca a su fin.

El presidente de la Fed hizo a un lado la preocupación por el aumento de las expectativas de inflación reflejadas en una reciente encuesta de la Universidad de Michigan, la que había citado anteriormente en junio de 2022 como justificación parcial para un cambio hacia aumentos de tasas descomunales.

“Ven una oportunidad para que no haya recesión y que se produzca un aterrizaje suave, y creen que es un riesgo que están dispuestos a asumir”, afirmó Derek Tang, economista de LH Meyer, una firma de análisis de políticas en Washington. El riesgo es que “si no resulta así, se quedarán atrás otra vez y no querrán que eso les vuelva a ocurrir”.

Traducido por Paulina Steffens.

