Para el doctor López Rosetti, el Covid-19 "se convertirá en una enfermedad de no vacunados"

El doctor Daniel López Rosetti, especialista en clínica médica y cardiólogo, habló sobre la situación actual de la pandemia de Covid-19 y si bien aseguró que la pandemia aún avanza y no terminó, remarcó que a medida que avance la vacunación, los cuadros serán mucho más leves, con menos internaciones y menor letalidad. “Esto se va a convertir en una enfermedad de no vacunados", pronosticó.

“Esta enfermedad se va a convertir en una enfermedad de no vacunados. Porque en la medida que avance la cantidad de anticuerpos, es decir, la cantidad de gente que está inmunizada, solamente van a enfermarse los que no tengan vacuna o que teniendo vacuna tengan una enfermedad que los condicione inmunológicamente, que existan comorbilidades”, explicó López Rosetti en una entrevista con Canal Metro.

Ante la consulta de cómo estima que será el año próximo en materia sanitaria por la pandemia, dijo: “Conjeturo eso: mayor cantidad de infecciones, pero baja tasa de letalidad e internación, es decir, baja cantidad de hospitalización”.

"Si no se vacuna a todo el mundo no se puede combatir la pandemia", dijo el médico.

La variante ómicron “es muy contagiosa”, dijo López Rosetti

“Los números que estamos viendo dicen que es muy contagiosa. No sabemos si va a desplazar a la que hoy domina el planeta, que es Delta, pero parece que por lo menos no es más letal. Lo cual no es poca cosa. Nos siguen sirviendo hasta acá las vacunas que se desarrollaron inicialmente”, analizó el médico sobre la variante ómicron.

López Rosetti señaló que “hace 6 o 7 meses” que no aparecía ninguna variante nueva porque “donde más había virus y contagios teníamos vacuna”. “Y de golpe aparece una nueva. ¿Dónde, dónde no hay vacuna? En África, que tiene nada más que un 5 por ciento de personas vacunadas”, analizó.

El cardiólogo aseguró que “si no se vacuna a todo el mundo no se puede combatir la pandemia. Si no nos vacunamos todos no le ganamos. La frase es: todos estamos en el mismo barco”, dijo.

En ese sentido, resaltó que “donde hay alta replicación viral, es decir, donde hay muchos contagios, hay más posibilidad que aparezcan mutaciones que generen variantes”.

Consultado por la decisión de varios países (y dos provincias argentinas) de comenzar a implementar un pasaporte sanitario en el que se exige a los ciudadanos estar vacunados, López Rosetti consideró que la vacuna “como pasa en el resto del calendario de vacunación en distintas partes del mundo y en nuestro país, también debe ser obligatoria”. Si bien opinó que “quizás no haya llegado el momento” de implementarlo, “sin duda tenemos que estar todos vacunados”.

¿Hasta cuándo tendremos la pandemia de Covid-19?

“Posiblemente tenga un curso azaroso dependiendo de cómo aparezcan o no variantes. De todos modos, la capacidad de adaptación de las vacunas es muy alta. Las principales plataformas de la vacuna que usamos hoy se pueden actualizar con nuevas variantes y se pueden actualizar con nuevas cepas, pero eso lo sabe el destino. Pero si esto va a estar, entiendo, controlado”, estimó el especialista.

En ese punto, comparó la situación actual con la de 2020. “Recordemos por un instante lo que fue el año pasado, fue terrible. Este año ya fue otra cosa y el año que viene va a ser menos. Es decir, estamos avanzando”, dijo.

El covid-19, planteó, estará presente de manera “local y endémica, con focos en los lugares donde haya vacunación”. “Ya pasó lo peor. Calculo, excepto que aparezca alguna variante de difícil manejo, con la cual seguramente si sigue siendo un coronavirus, se va a poder manejar también”.

