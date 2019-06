Para el financista Alberto Bernal, el dólar ya descontó “muchas posibles malas noticias”

por Mirta Fernandez

Alberto Bernal, jefe de mercados emergentes y estrategia global de XP Investment advirtió que si la FED baja la tasa de interés será porque no se logró una solución en el conflicto Estados Unidos y China, y “si vamos a una guerra comercial los mercados financieros van a caer”. Sobre Argentina, Bernal en una entrevista con PERFIL minimizó las chances de una corrida contra el peso antes de las elecciones.

—¿Es inminente una baja de la tasa de interés de Estados Unidos?, ¿Cómo impactaría en las monedas emergentes?

—Es probable que se baje la tasa si no hay avance positivo en el corto plazo en el conflicto comercial entre EE.UU. y China. Se habla de 50 puntos básicos. Creo que se movería solamente 25. Si baja la tasa es porque estaremos en una situación bien complicada. El efecto de guerra comercial es mucho más negativo que el de disminución de la tasa. Hay gente convencida de que si la FED baja la tasa todo va a estar bien. Estoy en desacuerdo. Si lo hace es porque estamos al borde de una recesión autoinfligida. No hay nadie al que le vaya bien si hay recesión de Estados Unidos y el mundo. Una baja de tasas ayudaría a disminuir un poco el golpe atado a la guerra comercial, pero no sería suficiente para contrarrestarlo. No existe escenario positivo sostenible bajo guerra comercial. Si vamos a una guerra comercial, los mercados financieros van a caer.

—En Argentina ¿el castigo podría ser mayor que en otros mercados dado que pesan otros factores como la incertidumbre electoral?

—La Argentina no va a ser inmune. Es parte del mundo. Ya gran parte del movimiento se vio. No diría que la moneda argentina en este momento este cara, está bastante barata. El movimiento que se ha visto en alguna forma ya descontó muchas posibles malas noticias.

—El anuncio de que el BCRA podrá intervenir en el mercado cambiario trajo calma al dólar. ¿Perdurará esa paz cuando se acerquen las elecciones?

—Dependerá de la posibilidad o no de que se llegue a un acuerdo comercial en el mundo, y de la probabilidad o no de que Macri continúe mejorando en las encuestas. El escenario de XP es que los argentinos van a optar por mantener el proceso de ajuste estructural de la economía argentina después de vivir años en una economía artificial. Si las probabilidades de que Macri sea releecto se incrementan vamos a tener paz cambiaria. Si el pueblo decide que hay que tener al kirchnerismo arriba, agárrense.

—¿El mercado va a salir pronto a testear el poder de fuego del Banco Central?

—No sé. En teoría no debería haber mucho más que dolarizar, porque la base monetaria no está creciendo. Tendría que haber un proceso de empezar a vender la casa, el auto, para sacar pesos para comprar dólares. Si eso pasara, sería por la expectativa de que CFK gane otra vez.

—El riesgo país argentino esta semana cruzó los mil puntos. ¿A que se debe?

—La guerra comercial con China, la guerra comercial con México y las posibilidades de que Macri no sea reelecto.