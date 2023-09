Este sábado 9 a noche será la fiesta de premiación y clausura del FICER; el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, con alfombra roja, la entrega del Ojo Pez, el premio decidido por el público con su voto y la proyección de la película Amigas en un camino de campo, de Santiago Loza.

Desde el miércoles 6 de septiembre, se desarrolla en Paraná la quinta edición del festival que con un espíritu federal y con la proyección de alrededor de 70 producciones nacionales e internacionales, lleva el cine al público con entradas gratuitas.

El Centro Provincial de Convenciones, sede principal del FICER.

Con el foco puesto en dos ejes temáticos, la poesía y los 40 años de democracia argentina, se presentaron varias películas que convocaron a un público heterogéneo y de todas las edades, más allá de los lógicos estudiantes y profesionales del cine que son habitués a este tipo de festivales.

Una de las tantas actividades desarrolladas en el festival fue la presentación del libro La memoria sin límites, del escritor Gustavo Labriola.

En el FICER los premios los entrega el público con su voto.

Entre las proyecciones realizadas, se destacaron Prisioneros de la tierra, una versión restaurada del clásico de Mario Sóffici y Juan, como si nada hubiera sucedido, de Carlos Echeverría.

PERFIL asistió a algunas funciones y pudo charlar con el público para compartir impresiones y sensaciones acerca de un fenómeno cultural que es casi un hábito en extinción: ver cine en una pantalla grande. El jueves 7, tras la proyección de Mi vocación, un cortometraje y la película italiana Gigi la legge, hablamos con algunos de los asistentes. Para Ramiro Testa, estudiante de Turismo en Paraná, de 24 años, el cine es uno de sus gustos, pero se interesó más desde que está en pareja con una estudiante de cine de Santa Fe, María Laura Moyano, que presentó el corto Mi vocación. “El FICER me encanta, es el tercer año consecutivo que vengo. Faltan algunas cosas, pero está muy bien siempre, el lugar es muy cómodo”, cuenta.

Presentación del libro de Gustavo Labriola, La memoria sin límites.

Lautaro Leones, 23 años, estudiante de análisis en sistemas por su parte también reconoce que no es un especialista pero que “me gusta el cine y las series. Es la primera vez que vengo al FICER”, relata a la salida de la proyección de Gigi la legge, de Alessandro Comodin. “La película no me interesó tanto, no es el tipo de cine que yo consumo, pero se me hizo llevadera y disfrutable”, testimonia.

Andrés Barzola, estudiante de traductorado asistió este año por primera vez al FICER. “Me trajeron mis amigas que sí están más metidas en el cine. “Mi vocación me gustó porque fue simple y es una historia tierna. Gigi la legge que fue la principal razón por la que vine, me gustó mucho, es una película particular, se pone algo extraña en el final pero me gusta porque es una película graciosa, rara. Nunca había visto una película de ese estilo. No voy al cine habitualmente, poder venir gratuitamente a ver una película particular está muy bueno”.

Ramiro, Lautaro, Andrés y María Laura.

Pero a María Laura Luchessi, estudiante del ISCAA (Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales Fernando Birri), y directora de arte de Mi vocación, está encantada con el festival. “Me encantan estas cosas, mientras más eduquen a nivel cine en Paraná y en la provincia, mejor. Le falta mucho desarrollo a la industria del cine entrerriano. Es la segunda vez que vengo al festival. ¿Gigi la legge? Dejó mucho que desear, no la entendí”, acepta con gracia y sin pudores.

Josefina Zavilía Abalos, directora de Salidos de la Salamanca.

Salidos de la Salamanca y La terminal

Este viernes 8, compartimos las funciones de Pescantora, de Fabio Bonelli y de Salidos de la Salamanca, de Josefina Zavilía Ábalos, y de Zoo, de Jorge Castillo un rescate de un director pionero del cine chaqueño, y La terminal, de Gustavo Fontán.

Matías Bonelli, hijo del director de Pescantora, dejó sus impresiones sobre Salidos de la salamanca. “Muy buena calidad. Me gustaron las tomas del cielo y de los principales personajes que hablaron en el documental. Refleja muy bien la historia de Santiago del Estero y la chacarera. Es muy interesante para alguien como yo, de 18 años, que nunca me había interesado esa cultura. La película me transmitió un sentimiento bastante copado, que no me imaginé que me iba a generar”, confiesa.

Eduardo Crespo, director del FICER.

La directora de Salidos de la Salamanca, nieta del músico Roberto Abalos, integrante del mítico conjunto folclórico Los hermanos Abalos se prestó a una emotiva charla con el público. “Esta es la segunda parte de una trilogía de películas que serán cuatro”, cuenta con una sonrisa. “Tras Abalos, una historia de hermanos, hice Salidos y ya estoy trabajando en las dos siguientes, sobre el quechua y sobre la relación entre en blues y la vidala”. Criada con los cuentos santiagueños de sus abuelos, creció en una casa donde se respiraba arte y buena parte de su crianza y educación, formaron su personalidad y su vocación que hoy se reflejan en sus películas.

Antes de la proyección de Zoo y La terminal, el director del festival, Eduardo Crespo presentó a quienes rescataron el corto chaqueño, que había sido filmado en Rosario en 1969, “Franco Passarelli y Leandro Varela hicieron un trabajo de rescate de este corto y de otros de los pioneros del cine chaqueño”, comentó.

Matías, Camila y Virginia.

“La historia de Castillo es bastante particular, nació en Resistencia y de joven fue a estudiar Psicología a Rosario. Allí conoció el cine y comenzó a filmar en Super 8. Durante varios años a finales de los ’60 y comienzos de los ’70, fue generando una gran filmografía entre documentales, ficciones y películas experimentales, siempre influenciado por las corrientes estilísticas del nuevo cine francés”, explica Passarelli. “Zoo me parece que es indispensable para ver en este momento político, a 40 años de la recuperación de la democracia, porque habla de la dictadura de Juan Carlos Onganía, haciendo un trabajo muy particular de deconstrucción de ese significado en el Monumento a la Bandera”, completa y cuenta que esta recuperación es una parte del trabajo que están haciendo con otras películas olvidadas y abandonadas, incluso en las casas de los propios cineastas.

Para Leandro Varela, responsable de la digitalización, admite que esperan poder mejorar la calidad con mejores equipos y podrán tener una nueva copia.

Franco Passarelli y Leandro Varela.

Sobre La terminal, Eduardo Crespo dijo que se trata de “una película pequeña, sencilla, pero un poco fantástica. Creo que me atravesó mucho como persona de provincia que viajó mucho, que anduve mucho, porque habla de este espacio fantasmagórico que son las terminales de ómnibus. Hay historias que atraviesan la película, pudo rescatar algo hermoso de estos espacios que muchos de nosotros no le prestamos tanta atención y que son tan parte de nuestra vida”, define.

Tras la proyección de Zoo y La terminal, PERFIL habló con Camila Gomer, estudiante de Turismo y Virginia Sampietro, estudiante de Medicina en la UNL de Santa Fe. “Vine porque es algo turístico de Paraná”, comenta Camila. “Ella me invitó y fue una sorpresa. Es lindo que se haga algo así en esta ciudad, abierto para todos”, agrega Virginia.

FICER: premiaron a las películas "La sombra del gallo" y "Jesús López"

“Zoo estuvo bueno, pero medio que no llegué a entenderlo muy bien. La terminal también, me gustó. Había leído la presentación y fue una de las que me interesaban ver” asegura la estudiante de turismo. “Me pareció muy linda, ver cómo una terminal representa tantas cosas para una persona, yo soy de un pueblo y he viajado a la ciudad, dejar atrás a familia, amores… es muy lindo cómo lo representó la película, lo pasamos lindo”, cierra la futura médica.

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos cerrará este sábado 9 de septiembre su quinta edición con la proyección de Amigas en un camino de campo, de Santiago Loza, fuera de competición.