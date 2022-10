¿Quién tiene que ceder? Le preguntaron al Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren en una entrevista por El Destape Radio esta mañana y, entre otras cosas dijo: "Lo que hay que debatir primero es cómo se tiene que crecer, después es más fácil ceder", dijo. "No es teoría del derrame, es sentarse a la mesa para ver el crecimiento y como se reparte", añadió.

En relación al plan de estabilización de la economía del que se habla en las últimas horas, el funcionario explicó que "muchos empresarios, ante ese panorama gris de hace 60 días, se cubrieron con (aumento de) precios y después ese escenario no se dio, pero los precios no bajaron", afirmó. Y explicó que el miércoles pasado cuando dijo eso en el Coloquio empresario de IDEA "se molestaron todos".

Destino económico: ante la posibilidad de un plan de estabilización

"Eso no es una forma de colaborar a tener un plan de estabilización, que insisto, no es en sí mismo el fin, es estabilizar y ahora estamos con todas medidas lo más urgente posibles para dar alivio fiscal pero a la producción excedente a las exportaciones excedentes que tenemos", comentó. Para el funcionario el Gobierno busca "crecimiento. El caballo delante del carro para que nos saque de esta situación y no el ajuste", comentó.

Entre otras cosas, el funcionario admitió que el esquema que propone requiere cooperación por parte de los privados, a los que en las últimas horas les tiró las orejas en los pasillos del Coloquio de IDEA que se celebra este año en forma presencial en Mar del Plata.

"La mayoría de los empresarios me dijeron que les va bien. En privado, no lo dicen en público", señaló. Y recordó que al asistir al Coloquio de IDEA, aprovechó para recorrer el Parque Industrial de Mar del Plata donde vio empresas que están en un muy buen momento de producción y proyección de exportaciones. "Hay dos realidades", dijo, "la Argentina que produce y la que es producto de la especulación financiera y nos llevó a la situación que tenemos hoy", explicó.

Congelamiento de precios ¿si o no?

Entre otras cosas, el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, descartó poner en funcionamiento un congelamiento de precios en el marco del plan de estabilización y señaló que "congelamiento, control de precios, todos sabemos que no es la solución del problema de la inflación".

Vale recordar que esta tarde el INDEC dará a conocer el dato de inflación del noveno mes del año. Sobre el Índice del Costo de vida, De Mendiguren explicó que, según su mirada "La inflación tiene una parte estructural y una parte de expectativa".

Asimismo señaló: "Si hacemos un acuerdo para bajar la expectativa inflacionaria que permita que las medidas que tomamos surjan efecto eso puede dar resultado".

"La diferencia de nuestro plan de estabilización contra los anteriores es que será preservando el poder adquisitivo salario", agregó De Mendiguren.

Además anticipó: "Este es un plan de estabilización que está a 180 grados de diferencia de los que históricamente se hicieron en Argentina".

"La primero es preservar el salario, porque no hay peor cosa que un desocupado", remarcó el industrial y agregó que los índices de desocupación en el país son los más bajos en mucho tiempo.

Asimismo planteó: "El segundo tema es el poder adquisitivo, porque el que tiene trabajo no le alcanza".

"Antes, primero había que ajustar y luego crecer. Pero ya conocemos esa experiencia, se caía todo”, agregó De Mendiguren.

"Siempre un ajuste económico es un ajuste social", resaltó el funcionario, al tiempo que señaló: "Cada vez que se hizo un ajuste en Argentina fracasó. Y dicen que fracasó porque no fue suficiente".

Chispazos con los empresarios en el Coloquio de IDEA

Sobre su participación en el Coloquio de IDEA, el dirigente contó: "El Coloquio de IDEA dice ceder para crecer. Lo que hay que debatir primero es como se tiene que crecer, después es más fácil ceder".

Coloquio IDEA: críticas a la grieta y empresarios que buscan que la Argentina salga a flote

"La primera etapa de nuestra gestión fue estabilizar, no ir al default en pesos, sumar reservas", agregó.

"Muchos empresarios ante un escenario de crisis se cubrieron con los precios y después cuando ese escenario no sucedió no bajaron los precios", concluyó.

