Las medidas costarían hasta 0,5 punto del PBI

por Patricia Valli

Después del domingo de sorpresas en las elecciones primarias llegó el lunes trágico para el dólar, los títulos y el riesgo país. La suba de tasas consiguiente y el traslado a precios que comenzó horas después forzaron al Gobierno a presentar un paquete disperso de medidas que aspira a evitar el impacto en el bolsillo de los electores.

Ayer se sumó un alivio a quienes habían sacado planes de ahorro para un 0 km. La Inspección General de Justicia habilitó hasta fin de año a diferir un 20% de las cuotas de los planes de ahorro para quienes vieron afectada su capacidad de pago y no deban más de tres cuotas. También se suspenderá el cobro de los intereses punitorios de los pagos fuera de término hasta el 30 de junio de 2020.

El costo total del paquete es materia de discusión entre los economistas. Para Juan Paolicchi de EcoGo, puede llegar al 0,25% del PBI, contemplando el anuncio de salvataje a los tenedores de créditos UVA, que ajustan por inflación. Ese monto equivale a lo que se fijó como presupuesto de ciencia y tecnología para este año. “Es complejo medir algunos impactos. Incluyendo el congelamiento de las cuotas UA y la tasa de 0% en el IVA, el costo estimado ascendería a $ 52 mil millones”.

Para Melisa Sala, economista de LCG, tan solo hasta el lunes los anuncios representaban el 0,3% del PBI.

El Gobierno estimó que las medidas como los $ 2 mil para los asalariados formales, el nuevo piso de Ganancias, la suma extra para la AUH y la recomposición de programas como Progresar totalizan $ 40 mil millones. En la consultora LCG señalaron que son alrededor de $ 56 mil, antes de sumar también lo que se deja de recaudar por el IVA a la canasta básica de 14 productos, medida oficializada ayer con la publicación de la norma en el Boletín Oficial. Según explicó Dante Sica, el ministro de Producción y Trabajo, en la presentación, representa alrededor de $ 10 mil millones hasta fin de año.

Pese al costo fiscal de la medida, en el Gobierno estiman que parte del esfuerzo volverá por vía de la recaudación.

Así lo explicó también el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, que señaló que la rebaja sobre las cargas de los trabajadores, autónomos y monotributistas se dedicará al consumo y volverá, en parte, por la vía de impuestos.

Para el ex FMI Carlos Loser, el cálculo es más elevado, de hasta el 0,5% del PBI. En ese marco, señala que el monto excede lo que permite el FMI, pero aclara que eso no hará que se caiga el acuerdo. “Hay que desdramatizar el impacto de las medidas en la relación con el Fondo. Grecia hacía cambios todo el tiempo”, asegura el ex funcionario del organismo que hasta ahora optó por el silencio. Según anticipó Sica al explicar los anuncios económicos el miércoles, se prevé que una delegación del FMI llegue al país la próxima semana.

Consultado por PERFIL, Sica señaló que el monto está dentro de lo acordado con el FMI y remarcó que se reorganizarán partidas presupuestarias, en algunos casos con suspensión de obra pública. Ayer comenzó la parálisis de los proyectos, como el de la Ruta 3, donde los trabajadores denunciaron cincuenta despidos.

Con más medidas bajo la manga, como alguna compensación también para jubilados o una negociación como la baja del IVA para la canasta básica de alimentos también en medicamentos, hay discusiones que están bajo la lupa del Fondo.

Retenciones. Uno de los sectores más beneficiados con la devaluación del 30% de esta semana fue el agroexportador. Sin embargo, en el Ejecutivo –con la mira puesta en las elecciones– evitan medidas que puedan generar descontento en sus bases de apoyo. Así, Sica aseguró que siguen pensando que “las retenciones son un mal impuesto”.

Precios sin IVA, entre hoy y el lunes

El Gobierno hizo oficial la norma que elimina el IVA hasta fin de año en 14 productos de la canasta básica de alimentos. Pero los supermercados salieron a aclarar que llevará unos días adecuar los sistemas. Algunas empresas, como Carrefour y Walmart, indicaron a través de comunicados que los productos ya estarán en góndola sin IVA desde hoy. Para otros, llevará hasta la semana que viene. Así lo explicó el titular de ASU, la Asociación de Supermercadistas Unidos, Juan Vasco Martínez, en declaraciones radiales.

Los productos sin IVA son: aceite de girasol, maíz y mezcla, arroz, azúcar, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, harina de maíz, harinas de trigo, huevos, leche fluida entera o descremada con aditivos, pan, pan rallado o rebozador, pastas secas, yerba, mate cocido y té, y yogur entero o descremado. En los últimos días, las tiendas recibieron listas con subas del 10% al 25%, según los productos. En el mejor de los casos, la medida evitará el impacto del aumento.

Los supermercadistas señalan, en tanto, que falta definir qué tipo de productos de cada categoría entran. Por ahora, incluyeron los más básicos. “¿Si hay fideos al huevo, entran como canasta básica? ¿Un pan lactal premium, arroz con azafrán?”, ejemplificó el representante de una cadena. Esas dudas iban a analizarse ayer por la tarde en una reunión con el secretario de Comercio, Ignacio Werner, que se suspendió.

Cruce entre Alberto F. y Sica

La decisión del gobierno de eliminar en forma temporal el IVA de una canasta de alimentos generó críticas de parte del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y una respuesta del ministro de Producción, Dante Sica.

“No parece razonable reducir el IVA indiscriminadamente como se ha hecho”, detalló Fernández. “Ello no redundará en una merma de los precios. Seguramente se convertirá en una ganancia adicional para las empresas. Hubiera sido mejor devolver el IVA a los sectores más postergados”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

Además, cuestionó el impacto fiscal para las provincias, que valoró en US$ 1500 millones. Fernández, además, pidió al presidente Macri que enfrente la crisis “con seriedad” y despojado de sus ambicios electorales.

En tono de respuesta, Sica, encargado de informar la medida el jueves, afirmó también esa red social: “¿Alguien puede estar en contra de que hoy los argentinos no paguen IVA cuando compran leche, pan, fideos, aceite, huevos, arroz y yerba? El Presidente está tomando medidas urgentes que ayudarán a millones de argentinos”.

Y chicaneó al opositor: “En su plataforma de campaña, el candidato Fernández proponía eliminar el IVA a los alimentos. Ahora parece haber cambiado de idea. Nosotros decidimos hacerlo”.