Estas últimas semanas, los vaivenes políticos- de la mano del tironeo por la aprobación de la ley ómnibus- han vuelto a tener fuerte injerencia en el mercado, y por caso ayer lunes cristalizó en aumentos en las cotizaciones de los dólares blue y financieros y la caída de los activos argentinos.

En la primera rueda de la semana tras el anuncio del ministro Luis Caputo de quitar el paquete fiscal de la mesa de discusión para avanzar con la aprobación de dicha ley, el dólar blue aumentó 5 pesos para cerrar a $1.225 para la venta en la city porteña. Aunque venía de caer 25 pesos en la rueda previa. Ayer también subieron los dólares financieros y las acciones argentinas cayeron hasta 8% en Wall Street, mientras que el índice S&P Merval en dólares cotizó por debajo de los 1.000 puntos. En el mismo movimiento, también perdieron los bonos. Todos los nominados en dólares tuvieron rendimiento negativo, lo que hizo subir al riesgo país que volvió por encima de los 1.900 puntos básicos.

En medio de este escenario, se espera que mañana miércoles la ley ómnibus sea tratada en el recinto de la Cámara de Diputados Y hoy es uno de los principales "drivers" del mercado que miran los analistas.

Por caso, para el consultor financiero Federico Domínguez, "el mercado quiere creer en la historia argentina, en los cambios propuestos por el presidente, en los posibles superávits gemelos y las reformas estructurales. Sin embargo, persisten las dudas sobre la sostenibilidad política y social de dichas reformas. Quiere ver para creer".

Algo similar opinó el Lic Gastón Lentini al señalar: "La ley ómnibus ya tiene la mitad de los artículos, o más dados de baja. Y me parece que el mercado había pagado, ya en diciembre y a principio de enero, expectativa. Esa expectativa es la que ahora tiene que volverse realidad".

En relación a la remoción del capítulo fiscal en la mencionada ley y la reacción del mercado, Domínguez no la concibió tan negativa. "La jornada del lunes comenzó con fuertes caídas en bonos y acciones, que se redujeron hacia el final de la rueda. Podríamos decir que el mercado no reaccionó tan negativamente como se esperaba al retiro del paquete fiscal, y otorga buenas probabilidades a que el objetivo de equilibrio financiero se mantendrá con otros recortes", argumentó.

La incertidumbre es otro de los temas que no se puede desestimar en lo que está leyendo el mercado hoy, Ayelén Romero, analista en Rava Bursátil indicó: "En el minuto a minuto del mercado persiste la incertidumbre respecto a las repercusiones que puede traer aparejado la aprobación o no de la ley ómnibus, y como en todas las ocasiones, el mercado siempre busca adelantarse". dijo.

Para Romero, teniendo en cuenta el volumen operado en las últimas semanas y que la presión compradora es mayor que la presión vendedora, "es posible pensar que el mercado avecina una aprobación de la Ley y eso lo ve como un factor positivo. Sin embargo, en una menor medida, quienes consideran que no se va a aprobar buscan refugio nuevamente en el tipo de cambio", indicó.

De acuerdo a la analista de Rava, la quita del paquete fiscal hizo que el mercado frene el optimismo y se posicione con cautela. "En particular, los bonos soberanos en dólares son sensibles a estos factores políticos y probablemente, aunque se apruebe la Ley, el aumento más importante ya lo hicieron las últimas semanas, pero pueden recobrar fuerzas para continuar con la tendencia alcista", mencionó.

Incertidumbre y dólares para arriba

Otro que se refirió a la incertidumbre fue Ignacio Morales de Wise Capital. "La incertidumbre política es la gran incógnita. Más allá de la ley ómnibus, tenemos que ver cómo la sociedad va a asimilar el ajuste de salarios reales con el correr de los meses, ya que en diciembre las ventas reales de alimentos cayeron casi 20% interanual, algo no visto desde la cuarentena. La marcha de la inflación y los salarios va a ser clave durante el primer cuatrimestre del año", señaló.

Respecto a la divisa norteamericana, y la estabilidad interrumpida en el comportamiento de los dólares financieros durante la última semana, Morales comentó: "Lo que el mercado interpretó como un escollo en el objetivo del Gobierno de cumplir con la meta de lograr el déficit fiscal cero este año impactó en las cotizaciones del CCL y del MEP, con incrementos de 2,6%, alcanzado valores de $1.262 y $1.219, respectivamente, con una brecha de 53% con la cotización oficial. También retrocedieron los bonos y las acciones", describió.

La respuesta de la sociedad al ajuste

También el Lic Gastón Lentini se refirió a las expectativas que despiertan las posibles "lecturas" que pueda hacer la sociedad argentina sobre el ajuste.

"La liberación de tarifas parece ser lo que más prosperó, con lo cual las empresas relacionadas a servicios públicos son las que, de alguna forma, más pueden catalizar toda esa expectativa en el aumento de la tarifa concreto". Por otro lado, indicó: "si empezamos a pensar en la economía como un todo, aparece una inflación que si bien se espera que baje, aún no vemos cómo se va a llevar adelante esa baja".

El relevamiento de expectativas del mercado que realiza el Banco Central adelantó una inflación de un dígito para abril o mayo. "Cuando digo que soy prudente, tiene que ver con que quiero ver cómo reaccionan los gremios a esta baja en el poder adquisitivo de todos sus representados, o cómo los jubilados van a salir a reclamar o van a tomar partido. Esos son los factores de ajuste que me parece que van a repercutir y pueden, más allá de los aspectos del mercado, erosionar fuerte el poder político del oficialismo que, recordemos, no tiene demasiados aliados aún", admitió Lentini.

Además de prudencia, Lentini pidió tener calma: "No quiero decir con esto que salgamos desesperadamente a vender todo lo que tengamos en nuestra cartera si somos inversores. Sí digo que tenemos que estar muy atentos a cualquier cambio que pueda haber justamente en nuestro norte, en el norte del país, cualquier cambio brusco que podamos ver o que podamos olfatear nosotros como inversores, porque venimos de una suba que me parece bastante brusca, bastante fuerte y ahora debemos verla representada en los números de las empresas y en la actividad macroeconómica"., indicó.

Los bonos con y sin equilibrio fiscal

Otro capítulo importante es qué pasará con los bonos. El analista de mercados y asesor de negocios, Salvador Di Stéfano, estimó que. de confirmarse el escenario de equilibrio fiscal y un Banco Central con más solidez, cambiará la preferencia de los inversores. "Pasarán de acopiar dólares, a otros instrumentos financieros que dejen más rentabilidad. Todo este escenario aquí descripto podría cambiar, si el equilibrio fiscal no se cumple, el Banco Central no se capitaliza, los empresarios no invierten, y el mundo no nos renueva la deuda a vencer. Todo está en nuestras manos, nos debemos anclar nuevamente al mundo, cueste lo que cueste", indicó el economista.

Para Di Stéfano, "las bajas de los últimos días de los bonos en pesos ajustados por inflación hacen que sean muy atractivos, por ejemplo, bonos como el TX26 y TX28 cotizan a una paridad del 125%, si bien rinden tasas negativas, la inflación será mucho más elevada que la tasa de devaluación del peso".

En esa línea consideró que "los bonos argentinos con un escenario de equilibrio fiscal deberían rendir mucho menos, por ejemplo, el AL30 vale U$S 40 y tiene una tasa de interna retorno del 36,4% anual, en un escenario de equilibrio fiscal, este bono debería valer como mínimo U$S 60, lo que implicaría una tasa interna de retorno del 18,0% anual", consideró.

En tanto, agregó que, "en un escenario de equilibrio fiscal, y capitalización del Banco Central con ayuda externa, el escenario del bono soberano en dólares sería muy alcista. No sucedería lo mismo con las Obligaciones Negociables que en la actualidad en promedio tienen tasas internas de retorno entre el 6,0% y 10% anual".

El economista también analizó el Bopreal que viene tomando volumen en el mercado y dio su parecer sobre la conveniencia o no de sumarlo a una cartera: "Es un bono que vence en octubre del año 2027, amortiza en dos cuotas en abril y octubre del año 2027, y paga una renta semestral del 5,0% anual. En la actualidad el bono vale U$S 70,50 y rinde el 17,1% anual, es un bono que en 3 años devuelve el 100% del capital, invertís U$S 70,50 y desde hoy a su vencimiento en octubre de 2017 te llevas U$S 117,90 al bolso. No es una mala elección. Es más, en la actualidad este bono rinde el doble o el triple que muchas obligaciones negociables, no paga impuesto a las ganancias ni bienes personales, lo que se dice un buen negocio", concluyó.