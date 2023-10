Memorando de Entendimiento: empresas de India y Argentina se reunieron por primera vez en siete años

Se realizó la Ronda de Negocios India-Argentina que reunió a empresas de ambos países del sector químico, en el Hotel Sheraton. Nuevas oportunidades de negocios, lazos comerciales más fuertes y un Memorando de Entendimiento fueron algunos de los resultados que dejó la misión comercial que no se organizaba desde el 2016.

La ronda se desarrolló en el marco de una misión comercial organizada por el Consejo de Promoción de Exportaciones de Químicos Básicos, Cosméticos y Tintes (Chemexcil), con el apoyo de la embajada india en Argentina. Durante el encuentro, Raghuveer Kini, Director General de Chemexcil, resaltó que “las empresas indias están para construir relaciones de largo plazo con la Argentina y no apuntan al corto plazo. Dimos un paso más en el fortalecimiento de la relación comercial y sabemos que se abrirán oportunidades”.

El año pasado, el comercio con India representó el 5,2% de las exportaciones argentinas y el 2,3% de las importaciones

La reunión contó con la participación de más de una decena de compañías indias que producen tintes y colorantes, tintes intermedios, químicos orgánicos e inorgánicos y agroquímicos de múltiples aplicaciones para las industrias textil, farmacéutica, hidrocarburífera, agroquímica, plástica, juguetes, cosmética y belleza, entre otras.

Dinesh Bhatia, embajador de la India en Argentina, recordó que es la tercera vez que una delegación de Chemexcil visita el país, hecho que no ocurría desde 2016. También subrayó que “el comercio bilateral entre ambos países es muy fuerte y hay muchas oportunidades en este sector en particular. Hay barreras regulatorias que se pueden manejar y no tengo dudas que la Argentina va a crecer y superar sus problemas económicos. Va a ser uno de los países más fuertes”.

Aseguran que la India será la segunda potencia del mundo

En este contexto, Chemexcil y la Cámara Argentina de Productos Químicos suscribieron un Memorando de Entendimiento a partir del cual explorarán oportunidades de cooperación y promoción. Al respecto, Diego Taube, representante de la Cámara local, consideró que “hay excelentes oportunidades por explorar y en el largo plazo India se convertirá en un socio estratégico aún más importante para nuestro país”.

Por qué India es un país estratégico para Argentina

India es el quinto socio comercial de Argentina: en 2022, las exportaciones alcanzaron US$4555 millones y las importaciones totalizaron US$1849 millones. La balanza resultó positiva en US$2706 millones y así, el comercio con India representó el 5,2% de las exportaciones argentinas y el 2,3% de las importaciones.

Varias empresas indias han establecido operaciones en Argentina con una inversión total de más de mil millones de dólares. La inversión de Argentina en India es de aproximadamente USD 120 millones de la mano de compañías de tecnología y del sector manufacturero.

Los principales artículos de exportaciones de India a la Argentina incluyen aceites derivados de petróleo, agroquímicos, confecciones de tejidos de hilo, químicos orgánicos, medicamentos a granel y vehículos de dos ejes. Los principales artículos de las importaciones de la India desde Argentina incluyen aceites vegetales, cuero acabado, cereales, productos químicos residuales y afines, y legumbres. La balanza comercial es superavitaria desde 2019.

ML / ED