El dólar blue se inquieta tras el regreso del "crawiling peg" que el gobierno definió para la cotización mayorista, y en las primeras operaciones de este 15 de noviembre trepa $75 y cotiza a $1000 para la venta, en tanto que para la compra opera en $950.

Para Andres Reschini, especialista en mercados financieros, la situación responde a qué "en ningún momento se generó confianza" en el mercado en los días previos. Y ahora comienzan a presionar la incertidumbre sobre las elecciones en tanto no aparece un claro ganador.

En diálogo con PERFIL, el analista señaló que no es tan sorpresivo el panorama que se está viendo.

"Éramos varios analistas los que pensamos que esta semana podía volver la tensión. Si bien el crecimiento de los plazos fijos sugiere que el mercado se animó un poquito más a los pesos, también había mucha liquidez por si se daban señales que motiven dolarización", explicó el analista de F2 Soluciones.

Y en esa línea adelantó que "A medida que se acerca la elección con muchos pesos a disposición del mercado y señales confusas es lógico que el mercado decida cubrirse".

Por su parte, para el también especialista en mercados financieros Gastón Lentini, este momento tiene otra particularidad que se suma a la incertidumbre política y es el hecho de que hay una oferta muy limitada porque "muchas cuevas directamente no están funcionando. Las cuevas cerradas en el microcentro son un enorme punto que hace -en mi opinion- a la disparada", expresó a PERFIL.

De acuerdo a su análisis "los cambistas no quieren arriesgarse a que atrapen a una persona entrando con una valija a su oficina y empiezan a evitar también, llevar el delivery a casa del comprador/vendedor, ya que en sumas elevadas el riesgo tambien se acrecienta".

¿Los $1000 actuales son un precio de equilibrio?

Los $1000 no son el precio máximo al que llegó la cotización de la divisa paralela, sin embargo algunos la ven como una cotización de equilibrio dada la coyuntura actual.

"Los 1200 que vimos antes de la elección no eran baratos, pero los que vimos luego, cerca de $850 tampoco eran referencia porque la inflación los hizo quedar atrasados", indicó Gastón Lentini. Y en esa línea expresó que "los $1000 actuales entonces, pueden ser un equilibrio, aunque el “por las dudas me cubro” es el equivalente a decir “compro porque no se donde termina”.

En tanto, el MEP avanza a $880,98, mientras que el Contado con Liquidación lo hace a $881,35.

El dólar oficial cotiza a $367, mientras que el mayorista lo hará a $353,50 en el día en que se retoman las devaluaciones diarias. .

El dólar para consumo en divisas tiene un valor de $ 736.

