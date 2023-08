Seis días del hackeo: en PAMI aseguran que los medicamentos y las prestaciones están a salvo

Se cumplen seis días del hackeo a los sistemas informáticos del PAMI, que pusieron en alerta a cientos de miles de jubilados y jubiladas de todo el país, quienes están con problemas para realizar trámites virtuales en la página de la obra social. Sin embargo, desde el organismo buscaron llevar tranquilidad al sostener que la situación "los medicamentos y las prestaciones están a salvo".

El miércoles pasado el organismo comunicó que los sistemas informáticos habían sufrido un ciberataque que afectó de manera temporal el servicio. Ya ese mismo día avisaban que la situación se había mitigado, aunque se ponía en marcha un plan de contingencia consistente en la suspensión de las plataformas afectadas.

Sin embargo, este martes, fuentes de PAMI indicaron a PERFIL que "la información de servidores está protegida" y que se tomaron una serie de decisiones con el objetivo de restablecer los pagos, medicamentos y prestaciones. En esa línea, insistieron en que "todas las recetas y órdenes médicas se realizarán en receta papel emitidas por los médicos de cabecera y profesionales de la salud".

Hackeo al PAMI: cómo afecta a los beneficiarios

Además, señalaron que las consultas médicas, prácticas y derivaciones se realizarán en receta papel "a través de nuestros médicos de cabecera y profesionales médicos". En ambos casos, indicaron, se trata del mismo mecanismo utilizado de manera habitual por prepagas y obras sociales.

En PAMI insisten con que el ataque fue "mitigado".

Desde el organismo buscan subrayar que más allá de las complicaciones lógicas del ataque cibernético, hasta el momento los seguimientos de la dispensa de medicamentos en la red de farmacias indican que "se mantienen en volúmenes habituales los consumos de medicamentos".

Tratamientos oncológicos

Una de las principales preocupaciones de los afiliados y afiliadas tiene que ver con la afectación del hackeo sobre los trámites relacionados con los tratamientos en general, pero oncológicos en particular.

En ese sentido, desde PAMI respondieron a este medio que "se determinó la renovación automática de todos los tratamientos oncológicos", sean ambulatorios o especiales, que hayan vencido a partir del 2 de agosto. "Esto incluye los tratamientos de diabetes y suplementos nutricionales", señalaron.

Hackeo a PAMI: qué pasa con los remedios gratuitos

Por otro lado, también buscaron llevar tranquilidad en relación con el calendario de pagos. Dijeron que está garantizado durante las próximas semanas tanto en haberes de trabajadores como medicamentos y prestaciones.

Qué pasó en PAMI

La semana pasada, PAMI dio a conocer que sus sistemas habían sido hackeados por un virus cuya función es encriptar información. Se trataría de un "Rhynsida", es decir, un ransomware que es un tipo de código malicioso que impide la utilización de los equipos o sistemas que infecta.

La suma fija de Sergio Massa: de cuánto sería y a quiénes podría alcanzar

"Esto no solo problematiza lo que ya tiene dificultades, que es la atención a los pacientes, sino que a su vez hay tratamientos que no se pueden comenzar", lamentó en las últimas horas Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, en declaraciones a Reperfilar. "Hay muchos tratamientos que necesitan nuevas terapéuticas que sobre todo, en términos de los pacientes del interior, tiene que aprobar Pami central y no llegan los protocolos", sostuvo.

as/fl