por Redacción Perfil

Más noticias de elespia Espía Espía Espia

Cuando ser vegano era algo excéntrico. Pasado algunos días de lo sucedido en La Rural con la aparición de los veganos en medio de una exhibición, en una de los “recreos” de las reuniones que el oficialismo tuvo por las PASO –que hoy se desarrollan–, reapareció lo del veganismo en una anécdota contada con detalles y que tuvo de protagonista a un ministro porteño: Enrique Avogadro. Hace casi dos décadas, cuando esa forma de alimentación y estilo de vida no estaba difundida, la fiesta de casamiento del hoy funcionario de Horacio Rodríguez Larreta tuvo, para sorpresas de casi todos los invitados, un menú vegano. Y es que la mujer de Avogradro ya se había enrolado en esa corriente. Como había cierta distancia entre el lugar donde se dio la ceremonia religiosa y el de la fiesta –que fue por zona norte–, los invitados llegaron con un vacío en el estómago que fue difícil de llenar... al menos con algo sólido y consistente. A la letanía del bandejeo se sumó que lo ofecido pareció algo escaso y, sobre todo, liviano. No así la barra de tragos. Y como suele suceder en fiestas donde el equilibrio entre lo sólido y lo líquido no se da, ya antes de que la música invitara al baile, muchos de los invitados estaban por demás efusivos y se sucedieron escenas propias de La fiesta inolvidable, la comedia protagonizada en cine por Peter Sellers.

Arte, sí; política, no. “No voy a hablar de política y no me pregunten por el resultado del domingo”, dijo Jorge Lanata con tono divertido antes de comenzar una charla sobre Kazuya Sakai, un pintor argentino de familia japonesa que incluso fue funcionario de la Embajada de Japón en Argentina. Y así fue. En el salón central de Lexus, los llamados “Rolls Royce japoneses”, Lanata –que tiene el suyo– y Mercedes Casanegra montaron un reportaje didáctico, con imágenes, para dar una idea de quién fue Sakai. Al cerrar, él invitó a los presentes a visitar la galería Vasari –que comercializa Sakai– para ver obra. “Y si quieren compren también, menos el verde de la vidriera que ya me lo compré yo”, cerró Lanata.

No sé quien sos. El equipo que acompañó a Verónica Magario en una recorrida por Quilmes estuvo expectante cuando ella pidió bajar en una panadería para comprar provisiones. Negocio discreto y con televisor encendido, la gente de la intendenta de La Matanza y candidata a vicegobernadora suponía que en localidad gobernada por el PRO podía haber alguna situación incómoda. Y lo único “incómodo” fue que la empleada no la reconoció, e incluso cuando Magario le explicó quién era, la respuesta fue: “Es que de política no sé nada”. A tiempo para no afectar el ego de todo político, apareció la dueña del local, quien sí ubicó quién era; de votos no se habló.

A Roma en Octubre. Aún no se define quién de Cancillería viajará a Roma la primera semana de octubre y son varios los que quieren ir. Es que la cancillería de allá prepara la Cumbre Italia América Latina.