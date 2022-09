Cerró el Festival de Cine de las Alturas con la presencia de Celeste Cid y Luciano Cáceres

El Festival Internacional de Cine de las Alturas, que tiene lugar en Jujuy, cerró su octava edición y en ella participaron importantes figuras como Celeste Cid, Luciano Cáceres, Luis Machín, Mora Recalde, Sabrina Fajri, Andrea Frigerio y Martín Desalvon. Todos ellos pasaron por la capital San Salvador de Jujuy para formar parte del evento.

Este es uno de los encuentros cinematográficos más importantes de la región y es organizado por el gobierno de la provincia. El mismo se realizó entre el 2 y el 12 de septiembre. Además, en la edición de este año, el evento contó con un eje temático que se enfocó en películas producidas en Argentina y el núcleo andino conformado por Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.

Luciano Cáceres y Facundo Morales, coordinador general del evento.

Luego de dos años de realizarse completamente online, debido a las restricciones de la pandemia, esta entrega tuvo una gran convocatoria: el público regresó a las salas, charlas y encuentros, y las colmó. De esta edición, además, participaron realizadores, actores, profesionales y una programación que contó con la proyección de más de 120 películas.

Por otro lado, el pasado sábado se llevó a cabo la ceremonia de premiación, que estuvo a cargo de las autoridades del festival: Daniel Desaloms (director artístico), Diana Frey (productora ejecutiva), Facundo Morales (coordinador general) y Jimena Muñoz (productora general).

En el acto donde se distinguieron las mejores realizaciones, (en las categorías de largometrajes de ficción, documentales, cortometrajes del NOA y proyectos Work in progress y en secciones paralelas como Nuevas Tecnologías, Cine Ambiental, Animación, Cine y Cannabis y Perspectiva de Géneros y Diversidad), el director artístico del festival que se creó en 2015 dijo: “La gente ahora viene a Jujuy a ver cine, no solo a hacer turismo” y agregó: “Antes, el Noroeste Argentino no tenía el estatus en el cine que ahora tiene con el festival Cine de las Alturas”. Además, al respecto de la importancia de este evento, Daniel Desaloms destacó que en el Festival se exhiben “películas que no se ve en ningún lado”, y que eso implica “una oportunidad de conocer la cultura y saber cómo viven nuestros hermanos latinoamericanos”.

Premiaciones

El premio a “Mejor película” fue para Henry Vallejo, de Perú, por su película Manco Cápac. El premio a “Mejor director” fue para Maximiliano Schonfeld, de Argentina, por su trabajo en el film Jesús López. Por otro lado, la película “Siete perros”, de Rodrigo Guerrero, ganó el voto del público.

La película "Manco Capac" ganó el premio a la "Mejor película" en la competencia internacional.

El “Mejor Guion” fue para los colombianos Joan Gómez Endara e Iván Sierra, por la película El árbol rojo. Pablo Paniagua fue elegido como “Mejor director de fotografía” por la película boliviana El gran movimiento, y la argentina Tania Casciani ganó en la categoría “Mejor Actuación” por su trabajo en la película La calma. Érase una vez en Venezuela, de la venezolana Anabel Rodríguez Ríos se impuso como “Mejor largometraje documental”. Además, en la categoría “Cortos NOA”, resultó ganador el trabajo Ahí vienen, de Pedro Ponde Uda y Lucas García Melo.

