Ideó un plan para vivir gratis cinco años en un hotel y ahora puede ir preso

El emblemático Hotel Wyndham New Yorker, ubicado en el histórico corazón de Manhattan, se volvió noticia cuando se hizo pública la historia de uno de sus huéspedes, Mickey Barreto, que armado con un poderoso relato sobre su identidad, logró utilizar una ley local a su favor para convertir su habitación 2565 en su residencia permanente por cinco años sin pagar nada.

Barreto logró lo imposible, y es que, siendo Nueva York una de las ciudades más caras del mundo donde cada metro cuadrado cotiza alto, logró orquestar un negocio inmobiliario que le valió fama y admiración por parte de algunos internautas, "Icónico, Eres una legenda", escribió un usuario de la red social Instagram en su perfil. Sin embargo, su proceder podría costarle la libertad.

Mickey cuenta que, una tarde de verano hace casi seis años, atravesó la puerta giratoria del hotel e ingresó al lobby que alberga un característico candelabro art decó de seis metros de altura, con piso totalmente alfombrado y una decoración que traslada a quién lo visita a los años 20. El hotel ubicado en la Octava Avenida en pleno Midtown Manhattan había sido elegido para poner a prueba su suerte y conocimientos sobre las leyes de alquileres en Nueva York.

Barreto cuenta que se registró en una habitación con su socio, Matthew Hannan. Antes de esa noche, dice Barreto, Hannan mencionó, de pasada, un hecho peculiar sobre las reglas de vivienda accesible que se aplican a los hoteles de la ciudad de Nueva York, y fue en ese momento cuando se le ocurrió su idea. Con la emoción en sus cabezas, ambos comenzaron a investigar sobre la Ley de Estabilización de Alquileres. Aprobada en 1969, la legislación creó un sistema de regulación de alquileres en toda la ciudad que incluía una serie de habitaciones de hotel, específicamente aquellas construidas antes de 1969, alquiladas por menos de US$88 por semana en mayo de 1968.

Según esa ley, un huésped podría convertirse en residente permanente si solicitaba un alquiler con descuento. Y con los mismos servicios que se ofrecen a un huésped habitual, incluyendo servicio de habitaciones, limpieza y uso de instalaciones, como el gimnasio. De este modo, la habitación se convierte esencialmente en un departamento subvencionado dentro de un hotel.

Micky pagó US$ 200,57 en 2018, y nunca más abandonó el hotel por los siguientes cinco años.

Quién es Micky Barreto

Con un nombre tan asociado a la inocencia, cuesta creer que pueda ser culpable de algo. Y es que Micky tampoco cree que lo sea. Su historia está plegada de alegaciones fantásticas, que van desde ser descendiente de Cristóbal Colón a haber fundado una tribu indígena en Brasil, país del cual es oriundo.

Ser dueño de un hotel en Manhattan

De acuerdo a registros legales, Barreto dejó su habitación en el New Yorker la mañana siguiente, utilizó el ascensor para bajar al vestíbulo y saludó a un empleado en la recepción del hotel. Acto seguido, entregó una carta dirigida al administrador, expresando su interés en alquilar la habitación 2565 por un periodo de seis meses.

Tras recibir la carta, el empleado informó al gerente quien, luego de una breve conversación, comunicó al huésped que no se podía realizar un alquiler en el hotel. Además, se le indicó que debía abandonar la habitación antes del mediodía si no pagaba por otra noche. A pesar de ello, Barreto no retiró sus pertenencias en ese momento. Más tarde, cuando los encargados de la mudanza procedieron con ello, Barreto acudió al Tribunal de Vivienda de la ciudad de Nueva York para demandar al hotel.

En una declaración escrita a mano de tres páginas fechada el 22 de junio de 2018, Barreto mencionó diversas leyes estatales, códigos locales y un caso judicial previo para sostener que su solicitud de alquiler automáticamente lo convertía en un "residente permanente del hotel".

Durante una audiencia el 10 de julio, en ausencia de representantes del hotel que se opusieran a la acción legal, el juez Jack Stoller falló a favor del demandante. No solo respaldó los argumentos de Barreto, sino que también se apoyó en la misma jurisprudencia presentada por él y ordenó al hotel "devolver de inmediato la posesión de las instalaciones en cuestión al demandante, proporcionándole una llave".

La habitación 2565

Feliz por su logro, Barreto retorno a la habitación 2565 a los pocos días del falló a su favor del Juez. Luego de haber leído reiteradas veces el fallo, ambos sabían que el documento no especificaba ni límites de días, ni sugerencias de pagar alquiler, por el contrario, alegaba "sentencia firme por posesión", pero Barreto no podía entender a que se refería y solicitó al tribunal una explicación.

La respuesta que obtuvo fue: "Que tienes posesión", explica Barreto, “No eres un inquilino. Eres dueño de un edificio”.

Esta afirmación lo hizo tambalearse de la emoción, acaso ahora era ¿propietario de un hotel en Manhattan?. Con esta idea en la cabeza, Barreto y Hannan visitaron las oficinas del departamento en el Bajo Manhattan. Barreto dijo que le pidió a un empleado que pusiera la habitación 2565 a su nombre, tal como lo haría un nuevo propietario, pero le dijeron que sería imposible porque el hotel, a diferencia de los departamentos en un edificio residencial, no estaba dividido en los registros de la ciudad por habitaciones.

El inmueble tenía entidad registrada, el propio hotel, identificado en los registros municipales como Manzana 758, Lote 37. Entonces, citando la orden del juez, Barreto llenó tranquilamente los papeles declarando que era de su propiedad. Y fue registrado.

Barreto se esforzó en varias ocasiones por obtener una escritura, pero cada vez se encontró con rechazos debido a diversos tecnicismos. Tras su sexto intento, un empleado le indicó que debía contactar con la oficina del sheriff de la ciudad, la cual en Nueva York forma parte del Departamento de Finanzas.

Barreto consigue su objetivo

Mientras Barreto continua solicitando la escritura de la propiedad y presentando demandas, el hotel hizo lo propio. Los dueños reales del New Yorker presentaron su propia demanda para desalojar a Barreto, alegando que el hotel estaba exento de las disposiciones hoteleras de la ley de vivienda. Pero al no poder demostrar que la tarifa de una habitación costaba más de US$ 88 semanales en 1968, el juez denegó la petición de continuar con el proceso.

Barreto, en cambio, consiguió lo que quería.

Casi un año después de iniciado el proceso, logró que en el Sistema Automatizado de Información del Registro Municipal (ACRIS) lo identificará como “dueño del New Yorker”, un edificio de más de 10.300 m².

Pero Barreto no se conformó con lo logrado, y quiso ir por más. A poco de haber obtenido su cometido, solicito recibir información detallada sobre las finanzas recientes de la propiedad y alegó que le debían US$ 15 millones en concepto de ganancias no compartidas con una nota que decía "este pago vence, y vence de inmediato".

El abogado del hotel continuó con sus esfuerzos por explicar la situación al juez y suplicando que emitiera una orden para impedir que Barreto se representara como propietario.

Unos meses más tarde, el juez dictó sentencia: “La escritura en cuestión es falsificada, en todos los sentidos”, escribió. Por lo que se determinó que Barreto no era el dueño del inmueble.

Sin embargo, a pesar de haber "perdido" el titulo de dueño del hotel, algo que el juez jamás le otorgó, Barreto si continuaba siendo un residente legal del hotel.

Barreto había ganado dos casos judiciales: tenía derecho a un alquiler estable por una habitación en el New Yorker, así como a acceso a servicio de habitaciones, limpieza e instalaciones hoteleras. Pero se negó a firmar un contrato o a pagar el alquiler.

Game over

Finalmente, el año pasado, el propietario del hotel logró imponerse ante los tribunales. Un juez falló a favor del hotel, citando la negativa de Barreto a pagar o firmar un contrato de alquiler. Y fue desalojado en julio.

Los abogados del hotel pidieron a un juez que condenara a Barreto por desacato. Hace unas semanas la policía se presentó en el departamento donde Barreto y Hannan viven en el barrio Upper West Side donde fue arrestado por 24 cargos, incluido fraude criminal. Los fiscales dijeron que era un “plan criminal para reclamar la propiedad del hotel New Yorker”. Hannan, por su parte, quien según Barreto no estuvo involucrado en el caso y vivió con él en el hotel durante casi cinco años, no fue acusado de ningún delito.

El resultado está ahora en las manos de la Corte Suprema del Estado de Nueva York en Manhattan. Barreto podría pasar varios años tras las rejas si es declarado culpable.

Barreto utilizó su derecho a una llamada, para telefonear a la Casa Blanca, a quienes les informó de su paradero.

Ahora aguarda un largo proceso donde enfrenta la posible perdida de su libertad. Si Micky es declarado culpable, pasará muchos años sin pagar renta en Nueva York, pero está vez no será en un hotel de 4 estrellas, sino en una prisión.

