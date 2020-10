Donald Trump se burló de Joe Biden con un meme del demócrata en un geriátrico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue con más energía que nunca pese a que las encuestas lo ubican 17 puntos por debajo de su rival demócrata, Joe Biden, y tras haberse contagiado de coronavirus. El mandatario, fiel a su estilo, no deja de atacar a quien fue el vicepresidente de Barack Obama y la última de sus apuesta fue burlarse de él con un meme.

A tres semanas de las elecciones estadounidenses, Trump rehúsa modificar su campaña o lanzar mensajes más unificadores, en particular ante la extraordinaria crisis sanitaria generada por la pandemia de coronavirus. En cada acto del que participó desde que superó su hospitalización por COVID-19, el presidente estadounidense derrochó burlas e insultos contra su rival demócrata. "¡No tiene la menor idea de lo que dice!", "Está quemado y no es un buen tipo", "Incluso en sus mejores años, era considerado un estúpido", son algunos de sus puñales verbales.

Este martes, Trump fue un paso más allá y publicó en su cuenta de Twitter un meme contra el ex vice de Obama. Se trata de un montaje que muestra a Biden sentado en un geriátrico y en lugar de la leyenda "Biden for President" (Biden para Presidente), tachó la letra P para que quedara la frase "Biden for resident" (Biden para residente).

La burla hace referencia a un error que hizo Biden en un acto en Ohio. No se trata del primer furcio que comete el candidato demócrata. En febrero de este año durante un discurso había afirmado que se postulaba como senador. Dos equivocaciones que fueron subrayadas por Trump en la red social y luego quiso volver a apuntar con el meme.

"El dormilón Joe Biden tuvo un día particularmente malo hoy. No recordaba el nombre de Mitt Romney, dijo de nuevo que se postulaba para el Senado de los Estados Unidos y olvidó en qué estado se encontraba", escribió el mandatario el pasado lunes 12 de octubre sobre su adversario.

Sleepy Joe Biden had a particularly bad day today. He couldn’t remember the name of Mitt Romney, said again he was running for the U.S. Senate, and forgot what State he was in. If I did any of this, it would be disqualifying. With him, he’s just Sleepy Joe!