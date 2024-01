La patinadora rusa Kamila Valieva fue condenada a cuatro años de suspensión que empiezan a contar a partir del 25 de diciembre de 2021, anunció este lunes el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). La sanción fue a raíz de un dopaje positivo que tuvo lugar durante los Juegos de Invierno de Pekín-2022, una decisión que fue tildada por el país natal de la joven como la "declaración de la guerra al deporte ruso".

Los resultados de la deportista prodigio de 17 años, que en un principio no fue sancionada por la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) por considerar que no había cometido "ninguna falta o negligencia", no contabilizarán desde la fecha en la que entra en vigor la sanción, añadió la máxima jurisdicción del deporte mundial.

El caso que sacudió los Juegos de Pekín no se centraba en saber si Valieva había o no violado el código antidopaje, puesto que la joven patinadora nunca contestó su control positivo a finales de 2021 a la trimetazidina, una sustancia que mejora la circulación sanguínea y que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) incluyó en su lista de productos prohibidos en 2014.

Dicha sustancia se detectó en el cuerpo de Valieva en cantidad ínfima y la patinadora, que entonces tenía 15 años, invocó una "contaminación a través de los tenedores" compartidos con su abuelo, tratado con trimetazidina tras recibir un corazón artificial y persona que lleva a los entrenamientos diarios a la joven deportista.

Kamila Valieva dio positivo de trimetazidina durante los Juegos de Invierno Pekín-2022, siendo que en ese entonces tenía 15 años.

El TAS, al término de una audiencia a puerta cerrada que comenzó en septiembre y se retomó en noviembre, consideró que Valieva "no fue capaz de establecer" con pruebas suficientemente convincentes que no se hubiese dopado "intencionadamente". Sin embargo, el caso no se terminó debido a que la patinadora tiene 30 días para apelar la sanción ante un Tribunal Federal Suizo, aunque únicamente por motivos jurídicos, antes de que la decisión del la autoridad deportiva sea definitiva.

Sumado a esto, la máxima autoridad deportiva señaló que "las consecuencias vinculadas a la descalificación retroactiva de la señora Valieva de eventos pasados, incluidos los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, no estaban dentro del ámbito de este procedimiento de arbitraje y deberán ser examinadas por las organizaciones deportivas interesadas".

Valieva tiene 30 días para apelar la sanción ante un Tribunal Federal Suizo.

Al respecto, la Federación Internacional de Patinaje (ISU) anunció este martes el nuevo podio de la prueba de patinaje artístico para los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, con Rusia pasando del oro al bronce tras serle retirados los puntos obtenidos por Valieva. Con este cambio, el equipo estadounidense se coronó como el nuevo oro y el combinado japonés medalla de plata, con Rusia cayendo del primer al tercer escalón del podio.

Tras dos años de enredo que empezó el resultado positivo en un control antidopaje de la joven prodigio rusa, el Comité Olímpico Internacional podrá organizar la ceremonia de entrega de medallas, tal y como prometió el martes a la espera de la decisión de la ISU.

Inicialmente declarados como vencedores, los rusos pierden dos posiciones tras serles retirados los puntos de Valieva. Presentada como una de las estrellas de esos Juegos, la joven realizó en Pekín el primer salto cuádruple femenino de la historia olímpica, propulsando a sus compañeros hacia el liderato de esa prueba colectiva.

Pero incluso sin los puntos de Valieva, los deportistas del Comité Olímpico Ruso, que participaban bajo bandera neutral como consecuencia de las sanciones infligidas a Rusia a finales de 2020 por su sistema de dopaje institucional, mantienen la tercera posición en detrimento de los canadienses, cuartos.

La ISU reacciona así a la suspensión retroactiva de cuatro años impuesta el lunes a Valieva por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), a contar desde el 25 de diciembre de 2021, y que anula también su título de campeona de Europa 2022 y su cuarta posición durante la prueba individual de los JJ. OO. 2022 de Pekín.

La reacción de Rusia y Estados Unidos ante el fallo de la TAS

Nada más anunciarse la sanción, la Agencia Mundial de Antidopaje (AMA) felicitó el veredicto del TAS y calificó de "imperdonable" el dopaje en niños. "Los médicos, entrenadores u otros miembros del personal de apoyo reconocidos culpables de suministrar sustancias que mejoran el rendimiento de menores deberían hacer frente a la mayor severidad del Código Mundial Antidopaje", reclamó la organización internacional con sede en Montreal.

En sintonía con las declaraciones, distintas autoridades deportivas de Estados Unidos también celebraron la decisión, considerando que se trata de un triunfo para los deportistas limpios de todo el mundo.

"Hoy es un día que hemos estado esperando ansiosamente durante dos años, ya que es una victoria significativa no sólo para los deportistas del 'Team USA' sino también para los deportistas de todo el mundo que practican el juego limpio y abogan por un deporte limpio", expresó Sarah Hirshland, directora ejecutiva del Comité Olímpico y Paralímpico estadounidense en un comunicado. "Ahora esperamos el día en que podamos celebrar de todo corazón a estos deportistas, junto con sus compañeros de todo el mundo", añadió.

Asimismo, la Agencia Antidopaje de Estados Unidos también recibió con satisfacción la sentencia, pero sostuvo que "cualquier sentido de la verdadera justicia ha sido negada por el retraso increíble e innecesario" en la resolución de este caso.

"Nos alegramos enormemente por los atletas limpios de que esta triste saga haya llegado por fin a su fin y esperamos que puedan encontrar alegría y satisfacción en el hecho de que su larga espera de justicia haya terminado", afirmó la agencia en un comunicado. "Al mismo tiempo, nos duele el corazón por otro deportista ruso al cual el sistema le falló", agregó.

Rusia, por su parte, calificó de decisión "política" la sentencia del TAS. "Por supuesto que no estamos de acuerdo... Desde mi punto de vista, se trata, por supuesto, de una decisión política", declaró a las agencias de prensa rusas el portavoz del Kremlin Dimitri Peskov.

"Se declaró la guerra al deporte ruso y, según lo que vemos, todos los medios son buenos", denunció horas después el Comité Olímpico Ruso, que añadió en un comunicado que si bien la decisión del TAS es "negativa", "desde hace mucho tiempo es imposible contar con la objetividad y la imparcialidad" del tribunal.

