El jefe del Grupo Wagner fue enterrado en una ceremonia privada a la que Putin no asistió

El líder y fundador del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, fue enterrado este martes en un cementerio de San Petersburgo, Rusia, en una discreta ceremonia privada confirmada por su empresa. El funeral, que tuvo lugar cinco días después del accidente aéreo que terminó con su vida, no contó con la presencia de dirigentes políticos.

"La despedida de Yevgueni Víktorovich tuvo lugar en privado. Las personas que deseen despedirse de él pueden ir al cementerio de Porojovskoie", escribió su sociedad, Concord, en Telegram. Se trata del primer mensaje que publica desde la rebelión abortada de Wagner contra el Estado Mayor ruso a fines de junio, que convirtió a Prigozhin en un enemigo del poder.

La organización del funeral no se había comunicado previamente y, según el servicio de prensa del difunto empresario, su familia había pedido que la ceremonia se celebrase en la intimidad, con la única presencia de personas de su entorno más cercano, informó la agencia Interfax.

Una fotógrafa de AFP logró ver la parte posterior de la tumba de Prigozhin, fallecido el miércoles pasado a los 62 años. Pero no pudo acercarse, dado que el cementerio de Porojovskoie, en la antigua capital de los zares, fue rodeado por un cordón de fuerzas de seguridad.

La tumba del jefe del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin.

Hora antes, el Kremlin ya había confirmado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no tenía previsto asistir al funeral. El Gobierno había evitado asimismo dar detalles de la ceremonia, alegando que correspondía a la familia organizar los preparativos y desmarcándose por tanto de cualquier anuncio.

"La presencia del presidente no está prevista, no tenemos información específica sobre los funerales. La decisión al respecto la toman los familiares, no podemos decir nada aquí sin ellos", había dicho a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Peskov también señaló que el mandatario expresó sus condolencias a la familia de Prigozhin antes de la confirmación de las pruebas de ADN. El presidente expuso su pésame públicamente el viernes, en un mensaje en el que aludió también a los "errores" del difunto sin mencionar expresamente la rebelión que lanzó en junio junto a sus mercenarios.

Además de la ceremonia privada, tras anunciarse la muerte del líder militar, combatientes de Wagner y vecinos de distintas ciudades rusas le rindieron homenaje ante unos memoriales improvisados, prueba de la popularidad de este hombre entre una parte de la población. Por ejemplo, en varias ciudades de Moscú se registraron en estos últimos días conmemoraciones espontáneas a la figura de Prigozhin.

Sumado a esto, su deceso conmocionó los círculos nacionalistas rusos, que si bien son favorables a la campaña militar en Ucrania, critican a menudo al Estado Mayor, al que acusan de incompetencia y de sumar un revés tras otro. Por su parte, un consejero de la presidencia ucraniana, Mijailo Podoliak, ironizó en Telegram sobre los "funerales secretos" de Prigozhin, símbolo según él del "verdadero miedo de Putin", que teme "manifestaciones masivas" y por su reputación.

La repentina muerte del líder militar generó una ola de especulaciones y algunos gobiernos de países occidentales señalaron con el dedo a Putin, que había calificado a Prigozhin de "traidor" tras la rebelión abortada. Al respecto, Estados Unidos, Francia, Alemania y Ucrania, varios responsables dejaron entrever sospechas de que el Kremlin podría estar detrás del accidente.

Sin embargo, el Kremlin negó firmemente cualquier venganza, denunciando "una mentira absoluta" y "especulaciones". "Es una mentira absoluta, hay que abordar esta problemática basándose en los hechos", sostuvo Peskov al ser consultado sobre insinuaciones de que la presidencia rusa estuviese detrás de la muerte de Prigozhin.

Prigozhin fue sepultado en el cementerio de Porojovskoie, ubicado en San Petersburgo.

Y agregó: "Hay mucha especulación en torno al accidente de avión y la trágica muerte de los pasajeros, incluido Yevgueni Prigozhin, y ya sabemos en qué sentido se especula en Occidente".

En sintonía con sus declaraciones, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, manifestó el viernes que no podía "imaginar" que su aliado Putin ordenase matar a Prigozhin. "Conozco a Putin. Es un hombre sensato, muy tranquilo", declaró.

El domingo, el Comité de Investigación ruso confirmó la muerte de Prigozhin en base a los análisis genéticos, pero no mencionó ninguna pista que explicara la caída del avión, es decir, si pudo ser un accidente, o deberse a un error de pilotaje, a una bomba o a un misil tierra-aire.

Por su parte, Putin destacó la "contribución" de Prigozhin en la ofensiva en Ucrania y definió al jefe miliciano, a quien conocía desde los años 90, como alguien "que cometió graves errores en su vida, pero que obtenía los resultados que se proponía". Sumado a esto, prometió una investigación "a fondo" del caso.

El cementerio fue rodeado por un cordón de fuerzas de seguridad.

Además, el presidente ruso, que parece decidido a evitar nuevos contratiempos con Wagner y otras milicias que combaten en Ucrania, África o Medio Oriente, firmó el viernes un decreto que obliga a sus miembros a jurar "fidelidad" y "lealtad" a Rusia. Respecto al destino de la organización paramilitar, Peskov detalló: "Sobre (su) futuro, no puedo decir nada ahora mismo, no lo sé".

En tanto, el mandatario bielorruso parece tenerlo más claro. "Wagner vivió, vive y vivirá en Bielorrusia. El núcleo [de Wagner] permanece aquí (...) Dentro de algunos días, todo el mundo estará aquí, hasta 10.000 personas", informó Lukashenko.

