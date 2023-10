Hombre atacó a sus inquilinos al grito de "los musulmanes deben morir" y asesinó a un niño de 6 años

Un hombre de 71 años atacó a sus inquilinos en Estados Unidos con un cuchillo militar, al grito de "¡Ustedes los musulmanes deben morir!", un hecho que la policía relaciona directamente con la guerra entre Israel y Hamás. El crimen de odio resultó en la muerte de un niño de 6 años y en la hospitalización de su madre, de 32 años, quien fue apuñalada y ahorcada por el propietario de su hogar, en el estado de Illinois.

Las autoridades informaron que la mujer logró llamar al 911 mientras luchaba contra el propietario, identificado por la oficina del sheriff como Joseph Czuba. "Los agentes localizaron a dos víctimas dentro de la residencia en un dormitorio. Ambas tenían múltiples puñaladas en el pecho, el torso y las extremidades superiores", decía el comunicado.

El niño palestino-estadounidense fue identificado como Wadea Al-Fayoume, quien acababa de cumplir 6 años y fue declarado muerto en el hospital, después de que Czuba lo apuñalara 26 veces con un cuchillo de sierra de estilo militar de casi 18 centímetros, que en la autopsia de este domingo debieron extraerle del abdomen.

Rehab: "Al-Fayoume pagó el precio por la atmósfera de odio, otredad y deshumanización" que existe en Estados Unidos

"Los detectives pudieron determinar que ambas víctimas de este brutal crimen fueron atacadas por el sospechoso debido a que eran musulmanas y al conflicto en curso en Medio Oriente que involucra a Hamás y los israelíes", indica el comunicado, que ubica el asesinato en un área no incorporada del municipio de Plainfield, a unos 64 kilómetros al oeste de Chicago.

Cuando llegó la policía, hallaron a Czuba sentado en el suelo cerca de la entrada de la residencia con un corte en la frente. Fue llevado al hospital para recibir tratamiento antes de ser acusado de asesinato, intento de asesinato, agresión agravada con arma mortal y dos cargos de crímenes de odio. Según trascendió, la familia vivía en la planta baja del departamento de Czuba desde hacía dos años y, si bien habían interactuado en repetidas ocasiones, nunca había levantado sospechas.

"Llamó a la puerta, intentó estrangularla, y dijo: 'ustedes los musulmanes deben morir’”, relató a los periodistas Ahmed Rehab, jefe de la oficina del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas en Chicago, citando mensajes de texto enviados por la mujer al padre del niño asesinado desde el hospital, donde creen que podrá recuperarse de las 12 puñaladas que recibió.

Israel prepara invasión terrestre de Gaza, pero EEUU teme algo peor: la intervención de Irán

La mujer, identificada como Hanaan Shahin escapó brevemente al baño para llamar al 911, luego de ser atacada por el propietario de su hogar, pero cuando regresó, Czuba había encontrado a su hijo y lo había asesinado. “Czuba no hizo ninguna declaración a los detectives sobre su participación en este atroz ataque”, detallaron. A pesar de ello, los investigadores recopilaron información sobre el hombre y pudieron constatar que tenía antecedentes de varios delitos penales.

La organización musulmana de libertades civiles calificó el crimen como "nuestra peor pesadilla" y forma parte de un inquietante aumento de llamadas y correos electrónicos de odio desde el estallido de la violencia en Oriente Medio. Rehab dijo que el niño de 6 años “pagó el precio por la atmósfera de odio, otredad y deshumanización que, francamente, creo que estamos viendo aquí en los Estados Unidos, como resultado del liderazgo irresponsable y las declaraciones sesgadas y unilaterales que estamos viendo en los medios".

Luego, comparó la atmósfera que condujo a la muerte de Al-Fayoume con la que siguió a los ataques terroristas a las Torres Gemelas. "Hemos advertido que no cometamos el mismo error que cometimos en el entorno posterior al 11 de septiembre", añadió. “'Recibimos promesas de que no volveríamos a caer en ese mundo feo y oscuro otra vez y aquí estamos. En última instancia, la culpa es del autor, yo culpo del asesinato al asesino” analizó Rehab, sin evitar mencionar que sentía que los medios y los políticos habían influido en el odio en Czuba.

Joe Biden repudió el crimen

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se refirió al terrible caso de islamofobia y, también en nombre de la primera dama, publicó en Twitter: “Jill y yo nos enfermamos al enterarnos del brutal asesinato de un niño y del intento de asesinato de la madre del niño ayer en Illinois. Nuestro más sentido pésame y oraciones están con la familia. Este acto de odio contra una familia musulmana-palestina no tiene cabida en Estados Unidos”.

“Como estadounidenses, debemos unirnos y rechazar la islamofobia y todas las formas de intolerancia y odio. He dicho repetidamente que no me quedaré callado ante el odio. Debemos ser inequívocos”, postuló Biden. Según las estadísticas del FBI, los crímenes de odio contra los musulmanes se dispararon inmediatamente después del 11 de septiembre, al aumentar en un 1617% entre 2000 y 2001. Posteriormente, reportaron un nuevo aumento durante la administración de Donald Trump.

Biden repudió el crimen de odio y postuló que Israel debe "eliminar" al Hamás, pero no ocupar la Franja de Gaza

En cuanto a la guerra, Biden afirmó este domingo que Israel debe "eliminar" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla la Franja de Gaza, pero consideró que una potencial ocupación del enclave "sería un gran error". Biden precisó que, pese a que cree que Hamás debe ser eliminado por completo, "es necesario que haya una autoridad palestina" y es necesario que haya un camino hacia un Estado palestino".

Biden, sin embargo, no abogó por un alto al fuego, pese a que el conflicto dejó un saldo, por el momento, de más de 2.600 gazatíes y 1.300 israelíes muertos, a lo que se suman más de 55 caídos en operaciones y enfrentamientos con las fuerzas israelíes en Cisjordania.

ML