El gobierno de Daniel Ortega confiscó la vivienda de la escritora Gioconda Belli

El gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega confiscó la vivienda de la escritora Gioconda Belli y las de otras personalidades de la cultura que se encuentran exiliadas.

El régimen encabezado por el ex guerrillero le quitó su casa a la poeta reconocida internacionalmente, como también a distintas figuras públicas locales al ser declaradas como “traidores a la patria” y expulsadas de su lugar de origen.

La persecución a opositores, activistas y periodistas se inició el 15 de febrero del 2023 cuando distintos literatos, defensores de derechos humanos y ex funcionarios democráticos fueron víctimas de ‘desnacionalización’.

La ONU refuerza investigaciones en Nicaragua sobre derechos humanos

Tweet de Gioconda Belli sobre la confiscación de su casa

“He perdido muchas cosas pero no me harán perder mi dignidad. Sin embargo, los acuso y denuncio por hacer, guiados por su ambición y ceguera vengativa, tal cantidad de males contra el país que les auguro el terrible pero merecido fin que sufren los tiranos”, expresó la novelista oriunda de Nicaragua, Gioconda Belli.

Dentro de los actores sociales que sufrieron las acciones represivas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se encuentran el integrante del Colectivo de Derechos Humanos, Gonzalo Carrión; el ex miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, Moises Hassán; el periodista y abogado, Sergio Ramírez Mercado; el periodista y cineasta, Camilo Castro Belli; el ex canciller, Francisco Aguirre Sacasa; la activista de derechos humanos Haydée Castillo y la ex ministra de Asuntos Exteriores, Norman Caldera.

El gobierno de Nicaragua profundiza el avasallamiento de los derechos humanos

Ortega y las acusaciones de "alta traición"

Luego de haber excarcelado y desterrado a 222 personas presas políticas a Estados Unidos, Ortega le ordenó al presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua,Ernesto Rodriguez despojar de su nacionalidad a 94 nicaragüenses acusados por el Ministerio Público por el delito de Alta traición. De esta forma, el número de apátridas escaló a un total de 317.

Dictador nicaragüense, Daniel Ortega

Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad, según la ONU

En este sentido, Gioconda Belli enfatizó que “los tiranos creen pueden doblegar a las personas despojándolas de los que les pertenece". "Pierdo mi casa, ocupada ayer por la policía, pero ellos sumidos en la paranoia y la mentira, han perdido sus valores, su historia, convertidos en malsanos tiranos dignos de repudio”, agregó.

El listado está conformado por ensayistas, directores de medios de comunicación, políticos, defensores de los derechos humanos y religiosos. Todos son ellos son considerados como “prófugos de la justicia”, según Ernesto Rodríguez, y sus bienes inmuebles y sociedad pasarán “a favor del Estado de Nicaragua”.

PM / Gi