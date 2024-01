La ejecución de Kenneth Eugene Smith en Alabama, Estados Unidos generó polémica. Es que se utilizará por primera vez la inhalación directa de nitrógeno, un método controversial por ser considerado una "tortura" por sus detractores, mientras que quienes lo defienden sostienen que es el procedimiento "más seguro".

Kenneth Eugene Smith, de 58 años, ha estado en el corredor de la muerte durante más de tres décadas después de haber sido declarado culpable del asesinato a sueldo de la esposa de un pastor en 1988. Está previsto que Smith sea ejecutado en la prisión Holman en Atmore, Alabama, durante un período de 30 horas que comenzó a la 1:00 de la mañana del jueves (hora local).

Smith será ejecutado después de un fallido intento de aplicarle la inyección letal que lo dejó "traumatizado". "Mi cuerpo se está desintegrando, no dejo de perder peso. Tengo náuseas todo el tiempo. Me dan ataques de pánico con regularidad... Esto es solo una pequeña parte de con lo que he estado lidiando a diario. Tortura, básicamente", declaró en diálogo con la BBC.

"Mi cuerpo se está desintegrando": por primera vez Estados Unidos usará gas nitrógeno en una pena de muerte

Alabama es uno de los tres estados de Estados Unidos que permiten las ejecuciones por inhalación de nitrógeno, en las que la muerte se produce por hipoxia, es decir por falta de oxígeno. Los condenados a muerte como Smith se verían obligados a respirar nitrógeno puro, privándolos así de oxígeno hasta su muerte.

Sobre la ejecución y el nuevo método que será puesto a prueba, el estado sostuvo que la muerte con gas nitrógeno provoca la inconsciencia rápidamente, aunque no se presentaron pruebas de sus dichos. Al respecto, el fiscal general de Oklahoma, Mike Hunter, calificó la hipoxia del nitrógeno como "el método más seguro, mejor y más eficaz disponible".

Si bien quienes apoyan el método dicen que el gas es mucho más fácil de conseguir que otras drogas más complejas utilizadas para inyecciones letales, Alabama y otros estados tuvieron dificultades para encontrar empresas farmacéuticas dispuestas a suministrarles medicamentos para utilizarlos en las ejecuciones.

Kenneth Eugene Smith (58) un último recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos para suspender su ejecución.

En paralelo, profesionales médicos y activistas advirtieron el riesgo de que el hombre sufra convulsiones hasta quedar en estado vegetativo. Uno de los peligros es que los prisioneros enfrenten una muerte larga si el gas nitrógeno se diluye, lo que retrasa la pérdida del conocimiento y prolonga sus momentos finales.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) afirmó la semana pasada estar "alarmada" por esta ejecución programada "utilizando un método inédito y no probado, la hipoxia por nitrógeno". Esto "podría constituir tortura u otros tratos crueles o degradantes según el derecho internacional", advirtió la portavoz Ravina Shamdasani, quien pidió que la ejecución se suspenda.

Polémica en Alabama por la posible ejecución de un preso con un controvertido método de asfixia

Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización sin fines de lucro, dijo a Oklahoma Watch: "¿Cómo se puede garantizar que el nitrógeno no se escape o que el oxígeno no entre? Esos son todos los tipos de cosas que tendrán que abordar. No es como un procedimiento médico con un paciente que coopera".

Por su parte, el doctor Joel Zivot, profesor asociado de Anestesiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory y coautor de una investigación de la ONU, advirtió que el polémico método de ejecución supone un "peligro intolerable" y acusó a las autoridades de Alabama de tener un historial "terrible" de ejecuciones.

En Estados Unidos, solo tres estados permiten la muerte por inhalación de nitrógeno: Alabama, Oklahoma y Mississipi.

"Lo que sabemos sobre el gas nitrógeno es que, en un primer estudio con voluntarios sanos, casi todos ellos tuvieron convulsiones generalizadas entre los 15 y los 20 primeros segundos de respiración", precisó y luego enfatizó en las consecuencias que el método puede tener para quienes se encuentren en la sala junto a Smith.

Al respecto, concluyó: "Supongo que tengo que concluir que Kenneth Smith debe ser el hombre más malo de Estados Unidos, porque el estado de Alabama está tan empeñado en ejecutarlo que está dispuesto a matar a otras personas para matarlo a él".

En tanto, Equal Justice Initiative, un grupo contra la pena de muerte, dijo que el estado "no está en posición de experimentar" con métodos de ejecución. La organización señaló que Alabama tiene un historial de "ejecuciones e intentos de ejecución fallidos y defectuosos" y que "experimentar con un método nunca antes utilizado es una idea terrible".

"Ningún estado ha ejecutado a una persona utilizando hipoxia nitrogenada y Alabama no está en posición de experimentar con un método que no se ha probado y no ha sido utilizado para ejecutar a alguien", afirmó Angie Setzer, abogada de Equal Justice Initiative.

Cómo es la ejecución por gas de nitrógeno

Según los informes, es probable que los prisioneros sean inmovilizados y posiblemente sedados antes de ser sometidos al gas y perder el conocimiento. Sin embargo, el método provocó muchos debates ya que quienes defienden los derechos humanos lo comparan con la experimentación humana, aunque quienes están a favor señalan que sería indoloro.

Lo cierto es que los detalles sobre el protocolo no son claros y los expertos advirtieron que podrían surgir numerosos problemas en la sala al momento de la ejecución. Los riesgos sugieren que un recluso podría tener que usar una máscara ajustada sobre su rostro para garantizar el éxito del procedimiento.

Sumado a esto, aún no está claro cuándo se les aplicaría esto o qué otras restricciones podrían usarse, y hasta qué punto resistirán algunos prisioneros condenados a muerte. Tampoco se sabe con certeza qué pasaría si el recluso contuviera la respiración o si la máscara no estuviera lo suficientemente ajustada.

El lento retroceso de la pena de muerte en Estados Unidos

La ejecución de Kenneth Eugene Smith será la primera del año en Estados Unidos, donde en 2023 hubo 24, todas por inyección letal. Se espera el mismo número este año, en tanto que se dictaron 21 condenas a muerte. Estas estadísticas son comparables a las de años anteriores.

En su informe anual de diciembre, el observatorio especializado Centro de Información sobre la Pena de muerte (DPIC, por sus siglas en inglés) señaló que la mayoría de los presos ejecutados en Estados Unidos en 2023 "probablemente no serían condenados a muerte hoy".

La conclusión se desprende de los cambios en la legislación y en que ahora se toman más en cuenta los problemas de salud mental y los traumas de los acusados. La pena de muerte fue abolida en 23 estados del país y otros seis observan una moratoria en su aplicación por decisión del gobernador.

Es el noveno año consecutivo en que menos de 30 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos, lo que muestra un retroceso lento de la pena capital.

En dicho informe también se afirma que, por noveno año consecutivo, menos de 30 personas fueron ejecutadas y menos de 50 condenadas a muerte en el país. Estas ejecuciones, todas por inyección letal, se llevaron a cabo en cinco estados: tres del sur (Texas, Florida y Alabama) y dos del centro (Misuri y Oklahoma).

Las 21 condenas a muerte dictadas en 2023 se emitieron en siete estados: Florida, California, Texas, Alabama, Arizona, Carolina del Norte y Luisiana. Según el instituto, el 79% de los ejecutados el año pasado sufrían al menos una enfermedad mental grave, una lesión cerebral o una discapacidad intelectual y/o un trauma infantil grave. "El 33%" padecía las tres.

El DPIC sostuvo que el descenso paulatino del número de condenas a muerte en los últimos veinte años es "un claro indicio de que la opinión de los jurados sobre la eficacia, la precisión y la moralidad de la pena de muerte ha cambiado". Al respecto, un reciente sondeo del instituto Gallup, la mayoría de los estadounidenses (50% frente a 47%) cree que la pena capital no se aplica de forma justa en Estados Unidos. Pero una mayoría (53%) sigue estando a favor de su aplicación, según la misma fuente.