Agustín Rossi, precandidato a vicepresidente, afirmó que los debates respecto a la baja en la edad de imputabilidad deben discutirse con seriedad: “La última vez que pedí las estadísticas los homicidios perpetrados por menores de 16 años eran insignificantes con respecto al promedio general”, afirmó el jefe de Gabinete en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

Me gustaría aprovechar tu experiencia política de décadas para reflexionar sobre cómo puede influir un hecho conmocionante en la opinión pública días antes de las elecciones.

Tenemos los antecedentes de Kosteki y Santillán en 2002 que obligaron a adelantar los comicios, la muerte de Nisman en 2015, la de Santiago Maldonado en 2017 y el caso de Atocha en España. ¿Creés que el crimen de Morena va a tener un impacto en la votación del domingo?

Es difícil de preverlo, todavía estamos en el marco de la conmoción por un hecho que indigna y lacera al conjunto de la sociedad por tratarse de una chica de 11 años que iba a la escuela y termina asesinada de forma inaudita e inadmisible.

Es tan conmocionante el hecho que todos los espacios políticos hemos modificado nuestros cierres de campaña y suspendimos los actos masivos. Nosotros teníamos previsto un acto en Merlo y otro en La Plata y no lo vamos a hacer porque la realidad es que los actos de cierre de campaña suelen ser festivos y hoy nadie tiene ganas de festejar nada.

No sé cuál va a ser el impacto, es difícil de predecirlo, sobre todo por la cercanía con las elecciones. Lo que no desearía es que un hecho de estas características lleve a algún sector de la sociedad a no participar del proceso electoral.

El domingo se empieza a elegir presidente, alguien que durante los próximos cuatro años va a tomar decisiones que van a impactar directa o indirectamente en nuestra vida cotidiana, y sería bueno que lo elijamos la mayor cantidad de argentinos. Eso implica un buen presentismo en las elecciones del próximo domingo.

En la provincia de Buenos Aires se producen 4,1 homicidios cada 100.000 habitantes, mientras que en Santa Fe la cifra asciende a 11,4. En Lanús se producen 4,7 y el promedio mundial es mayor y en América Latina es el doble. Alguna vez Aníbal Fernández habló de "sensación de inseguridad" y recibió muchas críticas. ¿Cuál es su reflexión acerca de la estadística y la percepción?

Cuando se habla sobre seguridad, hay que ser muy cuidadosos al dar informaciones o estadísticas porque cualquier hecho conmocionante como este te derriba cualquier dato.

La estadística sigue existiendo e incluso desde el 2014 la cantidad de homicidios viene bajando. Bajó con el gobierno de Macri y también lo está haciendo con el último gobierno. En la provincia de Buenos Aires los homicidios bajaron más con esta gestión que con la anterior, no así en Rosario donde aumentaron.

El caso de Rosario lo sigo porque es mi ciudad y he visto que en los últimos meses mejoramos, pero en el marco de una situación de muchísima complejidad.

De todas maneras, todos sabemos que en materia de política de seguridad hay tres cuestiones importantes: por un lado, la articulación entre el Estado nacional, provincial y municipal; en segundo lugar, la permanencia y la persistencia de las políticas en el tiempo y el tercer elemento es tratar de evitar el uso "politiquero" de las cuestiones de la seguridad.

Cuando asumí como jefe de Gabinete sucedió un hecho conmocionante en la ciudad de Rosario, sin víctimas fatales, que fue la balacera al supermercado de la familia de Antonela Roccuzo y fue una noticia nacional e internacional. Ese fin de semana vi como llegaban a Rosario dirigentes nacionales de Juntos y hacían un uso indebido de la situación.

Yo prefiero la prudencia, tratar de ser empáticos con el hecho y reforzar las políticas que dan resultado. Un adelantado en las políticas municipales fue Sergio Massa que, cuando asumió la intendencia de Tigre, fue uno de los primeros en instalar cámaras de forma masiva con un centro de monitoreo, un plan de protección ciudadana, inversión en tecnología, botones de pánico, patrulleros municipales y articulación con las fuerzas provinciales y federales.

Todo el mundo reconoció que las condiciones de seguridad en Tigre mejoraron.

Alejandro Gomel (AG): El tema de la seguridad ha sido una de las banderas de la oposición. ¿Cree que le ha costado abordarlo al oficialismo, al menos en la discusión pública?

A veces, al progresismo le resulta incómodo el debate, pero no los hechos. Bullrich fue ministra de Seguridad durante los cuatro años del gobierno de Macri y si las condiciones de seguridad son las mejores o no, tiene una cuota de responsabilidad. No es que aparecieron o desaparecieron de un día para el otro. Patricia Bullrich tiene una cuota de responsabilidad en las condiciones de seguridad.

Néstor Grindetti y Diego Kravetz han hecho campaña mostrándose con armas y diciendo que habían mejorado las condiciones de seguridad en Lanús. No creo que nos resulte complejo abordar el tema en cuestiones de gestión, al contrario, creo que si nos enfocamos en las estadísticas podemos dar una respuesta acerca de lo que hemos hecho.

Lo que nosotros deberíamos asumir es que el desafío es devolverle la tranquilidad a los barrios del conurbano y a Rosario porque las principales víctimas de la inseguridad son de los sectores populares.

Ayer escuché a Juan Grabois diciendo que el padre de la chica asesinada era un compañero que trabajaba en una cooperativa de cartoneros. En ese sentido, tenemos que tener muchísima precisión acerca de a quién le estamos hablando y cuál es el sujeto social que debemos proteger cuando hablamos de mejorar las condiciones de seguridad en Argentina.

Cuando suceden estos casos, vuelven algunos temas recurrentes y hoy Patricia Bullrich dijo que si gana las elecciones va a presentar una propuesta para bajar la edad de imputabilidad. ¿Compartís con esta idea?

Algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, apenas conocido el hecho, intentaron instalar la idea de que fue perpetrado por menores y vincularon a una diputada nacional de nuestro espacio político. Todo eso quedó totalmente desmentido.

En ese marco, volvieron con el debate de la baja de la edad de imputabilidad. Me parece que estos temas se tienen que debatir en un ámbito de serenidad. La última vez que presencié un debate sobre el tema, pedí las estadísticas y los homicidios perpetrados por menores de 16 años eran insignificantes con respecto al promedio general.

El Estado tiene que poner el foco en ayudar al chico que nace en una situación social desfavorable y tiene la intención de salir adelante trabajando y estudiando. Con el chico que elige otro camino también hay que implementar las políticas de estado que estén al alcance y tratar de resolver cada uno de los problemas.

Ayer escuchaba quejas acerca de que no había políticas para los chicos que tienen problemas de adicciones, pero tenemos más de 500 casas a lo largo y a lo ancho de todo el país que son Centros de Día, convenian con el Sedronar, son gestionadas por organizaciones intermedias como la Iglesia Católica Argentina y funcionan como centros de atención y ayuda terapéutica para chicos con problemas de consumo de sustancia. Me parece que a veces hay un alto nivel de desconocimiento de las cosas que se hacen.

Igualmente no alcanzan y el problema está lejos de resolverse.

No digo que alcance, pero no me parece que sean datos insignificantes. Es como cuando hicimos 120000 viviendas: no resolvimos el problema habitacional, pero Macri hizo 14.000. Con las 120000 que entregamos resolvimos el problema de 120000 familias.

Los resultados que pretenden desde el Gobierno para las PASO

¿Qué expectativas tenés para este domingo y qué considerás que sería una buena elección para Unión por la Patria?

Nosotros sentimos que nuestra fórmula le devolvió competitividad electoral a Unión por la Patria. Nuestro momento más difícil fue en el segundo semestre del año pasado, cuando asumió Massa como ministro. Hasta ese momento se hablaba de una asamblea legislativa y de que íbamos a estar al borde de la hiperinflación.

La oposición se repartía los ministerios porque entendía que la elección ya estaba ganada y hoy nuestra fuerza política es competitiva. Desde que comenzó el proceso electoral, la fórmula que encabeza Sergio Massa ha sido la que más crecimiento tuvo y aspiramos a llegar el domingo con una buena performance electoral, tanto de nuestra fórmula, como también de la coalición.

Creo que Sergio va a ser el candidato más votado y vamos a quedar bien posicionados para ser competitivos en la primera vuelta de octubre.

En todo este tiempo, Sergio Massa ha demostrado capacidad de gestión al frente del Estado. Si pensamos en los atributos que debería tener un presidente, es decir, conocimiento del Estado, de los desafíos, los problemas, las herramientas que se deben usar, de política económica, sin duda Sergio saca una ventaja con respecto a los otros precandidatos. La dimensión de estadista de Massa es superior a la de los otros precandidatos.

¿Sería una elección satisfactoria si la suma de los votos entre Massa y Grabois superase el 30% con una diferencia menor a 5% respecto a Juntos por el Cambio?

No lo pondría en esos términos. Nosotros aspiramos a hacer una muy buena elección, sabemos que va a ser pareja. Apuntamos a que las PASO nos dejen en una situación de competitividad para las elecciones primarias, más allá de las cuestiones numéricas.

Queremos ganar las PASO, pero esta elección es de tres tiempos y aspiramos a ser competitivos en las tres etapas.

