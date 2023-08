El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, habló sobre la campaña electoral del oficialismo. “Todos los votos que se junten entre nuestros candidatos van a estar unificados en un solo lugar, detrás de un proyecto”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo puede ser competitivo un gobierno con determinado tipo de situación socioeconómica?

Por ejemplo, los gobiernos que tienen producto bruto en caída e inflación en alta, pierden las elecciones. En ese contexto, parece que el Gobierno Nacional no tendría que ser competitivo electoralmente, pero las encuestas muestran que sí lo es.

¿La inflación es un elemento negativo pero la obra pública pesa más?

Esa es la realidad compleja del país. Argentina está cubierta de trabajo, pero sabemos que nos falta ir por esa cuenta pendiente que es el salario.

Me parece que es competitivo porque en el saldo final, cuando la gente se libera del enojo que quiere construir la oposición, hacen las cuentas y ven que hay cosas que faltan pero que, al final, es el peronismo el que va a conseguir eso que está faltando.

Es sobre lo construido donde hay que seguir afirmando el futuro de la Argentina. Hay consumo pero no alcanza. Necesitamos que, además de eso, los ciudadanos tengan la capacidad de proyectar más alto. Lo mismo con el trabajo, hay empleo pero el ingreso no es el que quisiéramos. El escalón que viene, que va a concretar nuestro gobierno, es que ese trabajo venga de la mano de un sueldo digno para que la gente pueda recuperar ese "plus" y ese "gusto" que cualquier familia se quiere dar.

En ese conjunto, nosotros estamos convencidos de que es por este camino de construir obra pública, generar empleo y apuntalar a la industria nacional; por el otro lado quieren proponer ajustes y sacrificios durante los próximos cuatro años.

¿La sociedad prefiere que exista obra pública aunque haya más inflación?

Lo que nosotros proponemos es ir logrando una baja de la inflación. Estamos convencidos que eso no se logra con la obra pública como variable de ajuste o, como plantea Mauricio Macri, reduciendo violentamente 7 puntos del gasto público.

Quieren paralizar obras durante cuatro años, y me pregunto si no les alcanzó con todo el ajuste que hicieron, que además de no cumplir ningún objetivo, no equilibraron las cuentas, ni bajaron el déficit y tampoco generaron un contexto macroeconómico de mayor confianza.

Nuestra propuesta no es a los garrotazos, ni con frases hechas o slogans de campaña, es trabajando con responsabilidad y seriedad. Cuando podamos bajar la inflación y lograr estos objetivos, vamos a seguir con la obra pública para que el proceso sea mucho más amigable.

Las internas en los principales espacios políticos

¿Hay algún tipo de comparación entre la interna de Cafiero-Menem que se refleje en alguna interna actual de alguno de los dos espacios?

No, me parece que hay una diferencia clara entre las dos internas. Estamos convencidos de que todos los votos del peronismo irán detrás de Sergio Massa. Todos los votos que se junten entre nuestros candidatos van a estar unificados en un solo lugar, detrás de un proyecto.

En cambio, en la oposición hay una disputa por saber quién se parece más a Macri, quién es el que de manera más violenta puede anunciar el ajuste en Argentina.

Detrás de ellos no se ve un proyecto de país, se ve una carrera para ver quién dice la frase más violenta y genera más odio en la vida de los argentinos.

Nosotros queremos que el domingo se vote con mucha calma y templanza. Fueron cuatro años de mucho ruido, muchos programas de televisión y políticos a los gritos.

Es hora de que cada argentino y argentina pueda comparar y pensar qué proponen ellos y qué proponemos nosotros.

La campaña electoral del Gobierno

Alejandro Gomel (AG): ¿Te gustaría más presencia de la Vicepresidenta en la campaña? ¿Es mejor mostrar un Sergio Massa más allá de Cristina Kirchner?

Cristina fue muy firme y muy clara para decir lo que tenía que decir en su momento. Tomó la decisión de plantear que Sergio era el mejor candidato para encarar los desafíos del país.

Cristina Kirchner decidió entender que este momento requería que Sergio Massa se ponga plenamente al mando de la campaña, que transmite con mucha fuerza que va a ser él quien esté en condiciones para conducir el destino del país el 10 de diciembre.

Por supuesto que siempre es importante que Cristina esté, sabemos que lo hace. Lo que está en discusión no son cuatro años de gobierno sino un ciclo de muchos años para ver hacia dónde va la Argentina.

La baja participación de los votantes en las elecciones

AG: ¿Te preocupa el ausentismo? ¿Cuál es la reacción de la gente en la campaña?

La campaña se fue armando y esperamos que la gente se meta, porque nosotros estamos involucrados todo el tiempo, y la realidad es que tienen sus preocupaciones. Esta semana se está viendo un mayor nivel de participación.

Cuando la gente tiene que participar lo hace, vota y decide, porque somos una sociedad con una gran conciencia democrática. El voto vale, hay que cuidarlo y es nuestro derecho.

La campaña personal, recorriendo, explicando lo que queremos hacer con el país y convenciendo, es una campaña entre todos.

La preocupación por la inseguridad

Claudio Mardones (CM): ¿Qué lugar ocupa la seguridad en el discurso de la campaña?

Sin duda que es un tema importante, el peronismo tiene una propuesta clara para combatirlo. Puede ser que estemos en campaña planteando cuestiones de mediano caso, pero Sergio Massa, la semana que viene, va a estar en Rosario, con el compromiso de poner en marcha distintas medidas que permitan combatir algo tan grave como el narcotráfico.

No puede quedar encerrado en una campaña electoral, hay que trabajarlo todo los días. Es un tema en el que no puede haber partidismo, nos tienen que ver comprometidos todos los días, es una política que tiene que ser decisión de Estado más allá del gobierno.

CM: Cuando se sale a buscar el voto, ¿se recibe este tema en la calle?

Es una preocupación, a veces la gente lo expresa más o menos, pero se ve en la calle. Hubo decisiones tomadas por Axel Kicillof y por nuestro gobierno que han incorporado tecnología y formado más personal policial, con su decisión política de todos los días tomar una decisión que permita generar un mensaje claro.

No se puede estar en situación permanente de preocupación, todos los días vamos a llevar a cabo una decisión que lleve adelante este tema.

VF JL